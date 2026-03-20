15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

*Riquelme analizó los rivales de Boca Juniors

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, analizó los rivales que le tocaron al Xeneize tras el sorteo de la Copa Libertadores realizado en Asunción. El equipo xeneize se enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

Al analizar el grupo, Riquelme subrayó que “todos los equipos son difíciles en la Copa”. El ex volante ofensivo se sentó en el evento junto a Leila Pereira, la presidente de Palmeiras, y Marcelo “Chelo” Delgado, el integrante del Consejo de Fútbol de Boca.

Román reconoció la tendencia dominante de los clubes brasileños en las últimas ediciones y enfatizó en la importancia de mantener una mentalidad ganadora a lo largo del torneo. “Nosotros siempre pensamos que vamos a llegar hasta el final, es la manera de pensar que tengo, de vivir. Cuando era futbolista tenía en la cabeza que teníamos que jugar los 14 partidos, hoy son 13 porque la final es única; y sigo pensando igual”.

*Riquelme sobre las ganas de Paredes por jugar la copa

Durante el evento, el ex futbolista evocó su vínculo personal con el certamen más importante del continente. “Siempre me da mucha felicidad cuando nos toca estar acá. Es una Copa que yo le tengo mucho cariño, mucho amor, me dio muchas alegrías, a los hinchas también”, expresó Riquelme.

También resaltó que hacerse fuerte en casa será una de las claves para Boca Juniors en esta edición del torneo. Para él, la localía representa un diferencial, al señalar que el equipo se siente respaldado por su afición: “El equipo se tiene que hacer fuerte en casa, nosotros nos sentimos muy seguros en la Bombonera con nuestra gente. El domingo la gente seguro lo va a disfrutar así. A mí la Libertadores me da felicidad e ilusión. Ahora a trabajar y ver si podemos jugar los 13 partidos de la Copa”.

El dirigente también abordó la implicancia emocional y competitiva que tiene la Libertadores para Boca Juniors y sus seguidores: “Es una obsesión para todos, creo que los demás no juegan para no ganarla. El hincha de Boca la vive de una manera muy especial. Hay que soñar con que vas a jugar todos los partidos, si nos hacemos fuertes de local vamos a hacer fuerza”, agregó Riquelme en diálogo con DSports, reflejando la exigencia interna y la dedicación que el club imprime en este torneo.

Juan Román Riquelme junto a Ramón Díaz (@Libertadores)

Para Riquelme, la Copa Libertadores está marcada tanto por el recuerdo como por la ilusión. “Nosotros comenzamos la primera Copa en el 2000. A mí me tocó llegar en el ’96 y recién participamos en el 2000. Hoy se vive todo muy rápido, dramático, todo es problema. Esa época no la jugábamos y a partir del 2000 empezó a ser todo lindo, parecía fácil”, recordó.

Según su experiencia, las exigencias actuales de la competencia difieren de las de años anteriores. “Es diferente, por eso a veces creo que por lo menos a mí se me complica opinar cuando me tocó jugarla. Si vos agarrabas dos o tres meses buenos el envión te llevaba a la final; vos ahora te lesionás la rodilla en enero y la podés jugar igual porque es un año completo”, puntualizó, marcando la diferencia entre la exigencia física y mental actuales y la de su época como jugador, en la que se jugaba en un semestre.

Para afrontar la competencia, el vicepresidente de Boca Juniors remarcó tres conceptos: “Jugar bien, tener la cabeza fuerte y confiar”. Insistió en que los futbolistas necesitan convencerse de que pueden lograr todos los objetivos para superar el cansancio y las lesiones propias de una competencia extensa: “Los jugadores necesitan ser un poquito creídos y saber que pueden ganar todo, con eso vas olvidando cansancio y dolores”.

Riquelme y Felipe Melo (@BocaJrsOficial)

Sobre los rivales del grupo, en diálogo con Fox Sports sostuvo: “Todos los equipos que juegan la Copa Libertadores son muy fuertes. La copa a medida que va pasando está cada vez más linda. Antes era igual de difícil, pero no tenía tanta prensa ni se hablaba tanto al comienzo. Todo fue creciendo y es más lindo, pero al final todo es fútbol. Son once contra once, nosotros soñamos con estos partidos. Mi ilusión es que los hinchas de Boca puedan disfrutar. Seguramente lo vamos a hacer bien”.

También dio su impresión acerca de cómo llega Boca Juniors a esta edición de la Libertadores: “En el fútbol argentino todo es muy apresurado. Si ganás dos partidos sos una maravilla, cuando empataste dos ya no es lo mismo. Entendemos que de nuestro club se tiene que hablar y es así, pero tenemos cosas muy buenas desde la Copa Argentina, en el que el equipo respetó a su rival. En casa contra el equipo de Mendoza merecíamos ganar. Después contra Lanús, que venía de ser campeón ante el Flamengo, Boca fue claramente superior. El otro día contra Unión en el segundo tiempo lo hizo muy bien. El equipo va creciendo y seguramente que cuando va ganando parece una maravilla. Comenzamos esta temporada, parece que llevamos cuatro meses y recién vamos dos porque son muchos partidos”.

De lo especial que será para Leandro Paredes y Ander Herrera jugar la Libertadores, manifestó: “Lo más especial es para nuestro hincha. No hay nadie que se ilusione más y el hincha de Boca, que es lo máximo. Cavani (Edinson) vino para jugar la Libertadores y ojalá que el flaco se recupere. El equipo lo necesita y siempre vamos a confiar en él. Leandro vino a jugar la copa y a partir de hoy ya sabe contra quién nos toca. Seguro que ya está ahí hablando con sus compañeros. Ahora hay que estar todos juntos e ilusionarnos”.

JRR le regaló a Felipe Melo su camiseta autografiada de Argentina del Mundial 2006 (@BocaJrsOficial)

También habló de los equipos brasileños, que ganaron las últimas siete ediciones. “Están llegando a todas las finales. Palmeiras y Flamengo vienen marcando una tendencia, pero nosotros tenemos que confiar en lo que tenemos. La gana el que la quiere ganar. Siempre voy a soñar y confiar en el equipo que tenemos”, le confió a ESPN.

“Lo más importante es jugarla y estar en el sorteo. Nos toca ir a Chile, Ecuador y Brasil. Estamos muy contentos. Veo todos los partidos, pero lo más importante es confiar en el equipo. Para mí es el torneo que me hizo vivir mis momentos más increíbles como futbolista. Estamos todos muy ilusionados. Todos los equipos que juegan la Libertadores son difíciles”, destacó sobre estar presente en el torneo.

Por último, recordó cómo vivió su época como futbolista: “Lo veo diferente porque cuando jugas pensás el partido que viene a los tres días y no te das cuenta de lo que estás viviendo. Tuve la suerte de jugar con compañeros que lo hicieron muy bien”.