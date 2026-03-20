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Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas contra Zaporizhzhia: al menos un muerto

El impacto de los recientes dos bombardeos nocturnos por parte de Moscú destruyó viviendas en una zona residencial, de acuerdo con autoridades locales

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Nuevos ataques rusos en el sur y el este de Ucrania causaron la muerte de una mujer y dejaron dos heridos, entre ellos un niño, según informó este viernes la administración militar regional de Zaporizhzhia.

“Por la noche, los rusos atacaron el distrito de Zaporizhzhia. Llevaron a cabo dos ataques, destruyendo casas particulares”, publicó en Telegram Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional, quien confirmó que una mujer de 30 años falleció.

El ataque también dejó heridos a un niño de 10 años y a un hombre de 48.

Durante toda la noche, la región de Zaporizhzhia se mantuvo en estado de emergencia ante la amenaza de ataques con bombas aéreas guiadas y misiles balísticos. Las autoridades activaron repetidamente las alertas para la población debido al riesgo inminente.

Por otra parte, Rusia atacó el distrito de Shevchenkivskyi en Kharkiv con un dron de combate. “Estamos esclareciendo las consecuencias”, informó el alcalde la ciudad.

En medio de la guerra que lleva más de cuatro años activa, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció que negociadores de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el sábado en territorio estadounidense, para intentar reactivar las conversaciones detenidas sobre la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (@ZelenskyyUa)

Estos diálogos, impulsados y mediados por Estados Unidos, se han visto interrumpidos por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que estalló el 28 de febrero pasado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la pausa en las negociaciones trilaterales es temporal y podría finalizar cuando las partes, especialmente Estados Unidos, acuerden sus calendarios respectivos.

Según declaraciones recogidas por la agencia rusa Tass, Peskov señaló que el Kremlin espera retomar pronto las conversaciones, en cuanto se coordinen las agendas. “En cuanto se acuerden los calendarios de las tres partes, en primer lugar los de nuestros mediadores estadounidenses, cuando puedan prestar más atención a los asuntos ucranianos, esperamos que esta pausa se interrumpa y podamos celebrar otra ronda de negociaciones trilaterales”, resumió el portavoz.

A la espera de un nuevo encuentro diplomático, el Estado Mayor del Ejército ucraniano continuó con sus esfuerzos para contrarrestar la ofensiva rusa y reivindicó el miércoles ataques contra una fábrica de aviones Aviastar en la región de Ulianovsk y una planta de reparación de aeronaves en Novgorod.

Un avión Antonov An-124 Ruslan
Un avión Antonov An-124 Ruslan (REUTERS/Gleb Garanich)

Según la información difundida por canales oficiales, el primer ataque se realizó el lunes 16 de marzo y destruyó parte de la zona de aparcamiento de la fábrica, causando daños de distinta magnitud en varios aviones estacionados.

Aviastar, perteneciente a la Corporación Unida de Aviación —un conglomerado estatal de defensa ruso vinculado a Rostec—, produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A y da soporte de mantenimiento a aeronaves pesadas An-124 Ruslan.

El segundo ataque se dirigió a la 123.ª planta de reparación de aviones en la ciudad de Staraya Russa, región de Novgorod, y se produjo el martes. De acuerdo con el Estado Mayor ucraniano, esta planta está especializada en reparación y modernización de aviones de transporte militar y sus componentes, y dispone de pista propia para recibir aeronaves de gran porte. El ataque alcanzó un hangar y un avión L-410; la evaluación de los daños continúa.

El comunicado militar ucraniano concluyó: “Las Fuerzas de Defensa Ucranianas seguirán atacando instalaciones importantes del complejo militar-industrial de los invasores hasta que la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania se haya detenido por completo”.

(Con información de AFP)

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