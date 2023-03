La FDA está redefiniendo qué alimentos podrán etiquetarse como “saludables”: cuáles serán las nuevas pautas

La Consumer Brands Association, que representa a 1.700 importantes empresas de alimentos, desde General Mills hasta Pepsi, escribió un comentario de 54 páginas a la FDA en el que afirmaba que la norma propuesta era demasiado restrictiva (Gettyimages)

Lo dice la etiqueta desde hace más de 30 años. Las comidas congeladas y los platos principales de Healthy Choice han sido la opción preferida de la gente con prisa que quiere comer algo cómodo pero aparentemente bueno para ellos. Pollo a la parmesana, pollo agridulce... los microondas de todo el país están repletos de ellos. La marca representa el 60% de las ventas de todos los productos etiquetados como “saludables” en el mercado actual, con más de 200 millones de comidas vendidas el año pasado.

Pero los esfuerzos de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para actualizar la definición de “saludable” pueden llevar a la empresa matriz Conagra Brands en otra dirección por completo. “Estamos firmemente convencidos de que si la propuesta de la FDA se adopta en su forma actual, empresas como Conagra tendrán todos los incentivos para desviar sus esfuerzos de innovación de los productos etiquetados como “saludables” hacia opciones menos saludables”, escribió la empresa en sus comentarios a la FDA el mes pasado.

Los comentarios se produjeron en respuesta al anuncio de la FDA en septiembre de que la agencia planeaba cambiar las reglas de las etiquetas de información nutricional que se encuentran en el frente de los paquetes de alimentos para indicar que son “saludables”. Docenas de otros fabricantes de alimentos y organizaciones de la industria se han unido a Conagra para afirmar que los nuevos estándares son draconianos y darán como resultado que la mayoría de los productos alimenticios actuales no cumplan con los requisitos, o en reformulaciones de productos poco atractivas.

Según la propuesta, los fabricantes pueden etiquetar sus productos como “saludables” solo si contienen una cantidad significativa de alimentos de al menos uno de los principales grupos de alimentos, como frutas, verduras o lácteos, según lo recomendado por las pautas dietéticas federales. También deben cumplir con límites específicos para ciertos nutrientes, como grasas saturadas, sodio y azúcares agregados. Es el límite de azúcar añadido el que ha sido el punto de conflicto para muchos ejecutivos de alimentos. Las normas anteriores de la FDA ponían límites a las grasas saturadas y al sodio, pero no incluían límites a los azúcares añadidos.

La Consumer Brands Association, que representa a 1.700 importantes empresas de alimentos, desde General Mills hasta Pepsi, escribió un comentario de 54 páginas a la FDA en el que afirmaba que la norma propuesta era demasiado restrictiva y daría lugar a un marco que descalificaría automáticamente a la gran mayoría de alimentos envasados.

“Estamos particularmente preocupados por los umbrales de azúcares añadidos propuestos demasiado estrictos. Agradecemos el interés de la FDA en evaluar la ingesta de azúcares añadidos. Creemos, sin embargo, que el enfoque restrictivo de la FDA sobre el contenido de azúcares añadidos en los alimentos descritos como saludables es injustificado y está fuera de la autoridad de la FDA dada la falta de consenso científico sobre la relación entre la ingesta de azúcar y las enfermedades relacionadas con la dieta”, afirmó la asociación.

La regla propuesta, si se concreta, dijeron, violaría los derechos de la Primera Enmienda de las empresas de alimentos y podría dañar tanto a los consumidores como a los fabricantes. La Asociación Azucarera tiene un problema con el límite de azúcar añadido; Campbell Soup está más enfocada en ese sodio.

SNAC International, que representa a la industria de los aperitivos, dijo que las nuevas reglas propuestas son demasiado restrictivas, y la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos dijo que la definición de saludable de la FDA no está alineada con otras políticas nutricionales bien establecidas ni con las recomendaciones de profesionales de la salud, y que los productos como la leche chocolatada baja en grasa y el requesón no entrarían en las nueva normativa.

Prácticamente todas las partes de la industria alimentaria parecían descontentas (aquí están los 402 comentarios sobre la regla propuesta). La compañía de alimentos para bebés Happy Family Organics dijo que la regla propuesta probablemente conduciría a una exclusión no intencional de algunos productos ricos en nutrientes. Y la Sociedad Americana del Queso adoptó un enfoque más filosófico, diciendo que la palabra “saludable” no es tan útil en una etiqueta y debe usarse en un contexto de dieta o estilo de vida completo en lugar de un contexto centrado en un solo alimento o nutriente.

“Lo que comemos, cómo y cuándo comemos, incluso con quién comemos, y nuestro estilo de vida influye en lo que es saludable para un grupo o un individuo. ‘Saludable’ es un estilo de vida que incluye ejercicio, bienestar mental y otros aspectos más allá de la alimentación”, escribió la sociedad en su comentario a la agencia reguladora.

Entonces, ¿qué efecto tendrían estas nuevas reglas en el comportamiento de los consumidores? No mucho, si le preguntas a la FDA.

En la página 59195 de la regla completa, la agencia tiene esta proyección notablemente pesimista del impacto de la regla: “Resumen de costos y beneficios: algunos consumidores usan afirmaciones de contenido de nutrientes como ‘saludable’ para informar sus compras de alimentos. Estimamos que un pequeño número (0 a 0.4% de las personas que intentan seguir las pautas dietéticas actuales) de estos consumidores utilizarían la declaración implícita de contenido de nutrientes ‘saludable’ para tomar decisiones de compra de alimentos significativas y duraderas”.

Puede que la FDA no esté muy desencaminada. Un nuevo artículo de investigación publicado en el Journal of Public Policy and Marketing analizó cientos de estudios internacionales sobre la eficacia del etiquetado nutricional en la parte frontal del paquete para proporcionar información útil a los consumidores.

La respuesta: No mucho.

Los autores encontraron que el medio más eficaz para transmitir información nutricional es una etiqueta de advertencia gráfica, como se ha adoptado en Chile, Perú, Uruguay, México e Israel. En Chile, se exigen etiquetas negras de advertencia con forma de señales de alto para alimentos y bebidas envasados que excedan, por cada 100 gramos: 275 calorías, 400 miligramos de sodio, 10 gramos de azúcar o cuatro gramos de grasas saturadas.

El Centro para la Ciencia en el Interés Público, la Asociación de Administradores de Educación en Nutrición de SNAP, la Asociación de Nutricionistas de Salud Pública del Estado y la Asociación Estadounidense del Corazón recomendaron un sistema similar para los alimentos estadounidenses.

Según la AHA, la mayoría de la población de los Estados Unidos consume una cantidad insuficiente de vegetales, frutas, granos integrales y productos lácteos bajos en grasa y sin grasa, lo que da como resultado una ingesta inadecuada de fibra dietética, potasio, calcio y vitamina D. Al mismo tiempo, los estadounidenses consumen en exceso grasas saturadas, sodio y azúcares añadidos.

La AHA aprueba la nueva definición saludable de la FDA que se centra en los alimentos ricos en nutrientes y desaconseja la adición de cantidades poco saludables de azúcar, grasa y sal. Pero, dice, la afirmación “saludable” no debe aparecer en alimentos muy procesados y sin gran densidad de nutrientes que han sido manipulados para cumplir con los criterios de la afirmación, como a través de la fortificación.

El objetivo de la FDA es estar en consonancia con las pautas dietéticas más recientes, que sugirieron que los estadounidenses de 2 años de edad y mayores mantengan su consumo de azúcares agregados a menos del 10% del total de calorías diarias. Por lo tanto, para una dieta de 2.000 calorías, no más de 200 calorías procedentes de azúcares añadidos. Según la norma propuesta por la FDA, los cereales y los productos lácteos pueden contener solo 2,5 gramos de azúcar añadida por porción, y otros productos como frutas, verduras, carnes, frutos secos y huevos no pueden contener azúcar añadida.

