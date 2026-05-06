Protección Civil se prepara ante un 61% de probabilidad de fenómeno El Niño y posible déficit de lluvias en El Salvador

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en el programa Entrevista AM, donde abordó la preparación ante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

El Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador ha iniciado una serie de acciones preventivas ante el comienzo anticipado de la temporada de lluvias, implementando medidas para mitigar riesgos de inundaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Así lo confirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante una entrevista transmitida por el canal Díez, en el programa Entrevista AM. Según explicó, el país atraviesa un periodo de transición de la época seca a la lluviosa, con temperaturas elevadas y precipitaciones focalizadas, especialmente en la cadena montañosa.

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De acuerdo con declaraciones de Amaya, la temporada lluviosa se adelantó respecto a las previsiones oficiales. En algunos puntos del país ya se registraron las primeras lluvias intensas, provocando inundaciones urbanas y afectaciones localizadas. “Estamos ya en ese periodo de transición, calor por la mañana y tormentas por la tarde”, sostuvo el funcionario.

Personal de Protección Civil realiza labores de limpieza de tragantes durante una intensa lluvia para prevenir inundaciones urbanas (Cortesía Protección Civil).

El director detalló que, con base en la última perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el país se encuentra bajo condiciones neutras respecto al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. Esto implica que las lluvias se comportarán dentro de un rango considerado normal, aunque se mantiene la vigilancia por posibles extremos si las condiciones evolucionan hacia un evento El Niño o La Niña.

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Entre las principales medidas preventivas ejecutadas, Amaya destacó la limpieza de cauces, tragantes y canales, así como la identificación de zonas de riesgo para la intervención temprana. “Hemos intensificado la incidencia en comunidades para que no esperen el ingreso pleno del periodo lluvioso, sino que actúen de inmediato en la reducción de riesgos”, explicó.

La coordinación interinstitucional con el MARN permite a las autoridades interpretar los informes científicos y tomar decisiones fundamentadas sobre alertas tempranas y medidas de prevención. “Hay una instancia que genera la información científica necesaria para que tomemos decisiones, no solo en Protección Civil, sino en todo el Sistema Nacional”, afirmó Amaya.

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Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

Preparativos ante El Niño, déficit de lluvias y fortalecimiento de la capacidad de respuesta

La proyección climática para los próximos meses incluye la posibilidad de una canícula a finales de junio y un eventual déficit de lluvias en la zona oriental, asociado a una probabilidad de hasta el 61% de que se presente un evento El Niño.

El funcionario precisó que, aunque por ahora se prefiere hablar de déficit de lluvias, los modelos matemáticos aún no permiten confirmar una sequía generalizada. “La afectación en cultivos y salud sería más notoria si el fenómeno se prolonga”, advirtió.

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En cuanto a la capacidad de respuesta, el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con al menos 170 albergues preequipados en todo el país, con capacidad para más de 20,000 personas.

Estos espacios disponen de camas, kits de higiene diferenciados, alimentación preparada y servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica e internet, según la información presentada en el programa.

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El trabajo preventivo también se centra en la educación de la población sobre la correcta disposición de residuos, la limpieza de canales y tragantes, y la actualización de rutas y protocolos de evacuación. Amaya subrayó la importancia de evitar prácticas de riesgo, como que los niños se bañen en ríos durante las lluvias, y de mantenerse informados a través de canales oficiales.

Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

Las acciones descritas forman parte de una estrategia integral en la que participan alcaldías, comunidades, compañías de energía y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias y proteger a la población ante posibles emergencias.

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