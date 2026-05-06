El Salvador

Protección Civil se prepara ante un 61% de probabilidad de fenómeno El Niño y posible déficit de lluvias en El Salvador

Las autoridades de Protección Civil han puesto en marcha planes de contingencia y reforzado la vigilancia meteorológica ante la posibilidad de que El Niño provoque menos lluvias y situaciones críticas en el territorio nacional

Guardar
Google icon
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en el programa Entrevista AM, donde abordó la preparación ante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante su participación en el programa Entrevista AM, donde abordó la preparación ante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

El Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador ha iniciado una serie de acciones preventivas ante el comienzo anticipado de la temporada de lluvias, implementando medidas para mitigar riesgos de inundaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Así lo confirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, durante una entrevista transmitida por el canal Díez, en el programa Entrevista AM. Según explicó, el país atraviesa un periodo de transición de la época seca a la lluviosa, con temperaturas elevadas y precipitaciones focalizadas, especialmente en la cadena montañosa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con declaraciones de Amaya, la temporada lluviosa se adelantó respecto a las previsiones oficiales. En algunos puntos del país ya se registraron las primeras lluvias intensas, provocando inundaciones urbanas y afectaciones localizadas. “Estamos ya en ese periodo de transición, calor por la mañana y tormentas por la tarde”, sostuvo el funcionario.

Personal de Protección Civil realiza labores de limpieza de tragantes durante una intensa lluvia para prevenir inundaciones urbanas (Cortesía Protección Civil).
Personal de Protección Civil realiza labores de limpieza de tragantes durante una intensa lluvia para prevenir inundaciones urbanas (Cortesía Protección Civil).

El director detalló que, con base en la última perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el país se encuentra bajo condiciones neutras respecto al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. Esto implica que las lluvias se comportarán dentro de un rango considerado normal, aunque se mantiene la vigilancia por posibles extremos si las condiciones evolucionan hacia un evento El Niño o La Niña.

PUBLICIDAD

Entre las principales medidas preventivas ejecutadas, Amaya destacó la limpieza de cauces, tragantes y canales, así como la identificación de zonas de riesgo para la intervención temprana. “Hemos intensificado la incidencia en comunidades para que no esperen el ingreso pleno del periodo lluvioso, sino que actúen de inmediato en la reducción de riesgos”, explicó.

La coordinación interinstitucional con el MARN permite a las autoridades interpretar los informes científicos y tomar decisiones fundamentadas sobre alertas tempranas y medidas de prevención. “Hay una instancia que genera la información científica necesaria para que tomemos decisiones, no solo en Protección Civil, sino en todo el Sistema Nacional”, afirmó Amaya.

Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).
Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

Preparativos ante El Niño, déficit de lluvias y fortalecimiento de la capacidad de respuesta

La proyección climática para los próximos meses incluye la posibilidad de una canícula a finales de junio y un eventual déficit de lluvias en la zona oriental, asociado a una probabilidad de hasta el 61% de que se presente un evento El Niño.

El funcionario precisó que, aunque por ahora se prefiere hablar de déficit de lluvias, los modelos matemáticos aún no permiten confirmar una sequía generalizada. “La afectación en cultivos y salud sería más notoria si el fenómeno se prolonga”, advirtió.

En cuanto a la capacidad de respuesta, el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con al menos 170 albergues preequipados en todo el país, con capacidad para más de 20,000 personas.

Estos espacios disponen de camas, kits de higiene diferenciados, alimentación preparada y servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica e internet, según la información presentada en el programa.

El trabajo preventivo también se centra en la educación de la población sobre la correcta disposición de residuos, la limpieza de canales y tragantes, y la actualización de rutas y protocolos de evacuación. Amaya subrayó la importancia de evitar prácticas de riesgo, como que los niños se bañen en ríos durante las lluvias, y de mantenerse informados a través de canales oficiales.

Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).
Equipos de Protección Civil realizan labores de limpieza en cauces naturales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias (Cortesía Protección Civil).

Las acciones descritas forman parte de una estrategia integral en la que participan alcaldías, comunidades, compañías de energía y la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, con el objetivo de reducir el impacto de las lluvias y proteger a la población ante posibles emergencias.

Google icon

Temas Relacionados

El SalvadorFenómeno del NiñoClimaProtección CivilLluviasCalor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

El CONADEH advierte que el país carece de una estrategia efectiva de reintegración social y laboral, mientras aumentan los riesgos migratorios y se agrava la situación tras la cancelación del TPS para hondureños.

Cada 11 minutos retorna o es deportado un hondureño en 2026

La tasa de negación de visas para El Salvador superó el 58 por ciento en 2025

Las cifras oficiales del Departamento de Estado revelan un incremento sostenido en la negativa de permisos para viajeros provenientes de El Salvador, atribuido principalmente al mal uso de las visas de corta estancia, principalmente por trabajos no autorizados.

La tasa de negación de visas para El Salvador superó el 58 por ciento en 2025

El Gobierno de El Salvador eleva su reserva de bitcóin a 7,643 unidades con una inversión superior a 622 millones de dólares

Las autoridades salvadoreñas consolidan la criptomoneda como parte fundamental de su política financiera, según datos oficiales recientes, a pesar de los límites impuestos por organismos internacionales y la baja aceptación entre la ciudadanía

El Gobierno de El Salvador eleva su reserva de bitcóin a 7,643 unidades con una inversión superior a 622 millones de dólares

El café salvadoreño conquista a la comunidad en Corea del Sur con una sabrosa sesión de brewing

La comunidad salvadoreña en Corea del Sur se reunió en la embajada para aprender los secretos del método V60 junto al barista Byron Meléndez y celebrar así su identidad a través del café más representativo del país

El café salvadoreño conquista a la comunidad en Corea del Sur con una sabrosa sesión de brewing

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El dispositivo presentado en Santo Domingo prevé hospitales equipados, coordinación en tiempo real y servicios móviles para responder a las necesidades sanitarias de todos los participantes en el evento deportivo regional

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

TECNO

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Un hombre enfrenta cinco años de cárcel por publicar una imagen falsa con IA que confundió a la policía

Furor renovado por Michael Jackson: escuchar su música en Spotify creció un 70% en Colombia

Microsoft cancela Gaming Copilot y frena su apuesta por la IA en Xbox

WhatsApp prepara un nuevo diseño para organizar mejor chats, grupos y canales: qué cambia en la interfaz

La prudencia es la nueva imprudencia: por qué esperar claridad sobre la IA salió caro

ENTRETENIMIENTO

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

Murió Ted Turner, fundador de la cadena de noticias estadounidense CNN

La razón detrás de la salida de Helena Bonham Carter de ‘The White Lotus 4’

Orlando Bloom apareció junto a una influencer con llamativo parecido a Katy Perry

Billie Eilish reveló por qué nunca se haría una cirugía estética

Envidiosa arrasa en el streaming: récord de visualizaciones y elenco multiestelar en su gran cierre

MUNDO

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Un equipo halló restos humanos en el estómago de un cocodrilo tras el rastro de un desaparecido en Sudáfrica

Trump presiona al régimen de Irán para que acepte su propuesta: “Si no lo hacen, comenzarán los bombardeos”

El motivo detrás de la salida de la OPEP de Emiratos Árabes Unidos

La naviera francesa CMA CGM afirmó que un buque fue atacado en el estrecho de Ormuz

Un pasajero del crucero MV Hondius fue hospitalizado en Suiza tras dar positivo por la cepa Andes de hantavirus