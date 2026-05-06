Pierre Gasly lidera el campeonato de “destructores” de la F1 tras su impactante accidente: la suma que gastó Alpine tras cuatro carreras

*El accidente de Pierre Gasly en Miami

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 quedó marcado por un violento accidente entre Pierre Gasly y Liam Lawson, lo que resultó en el abandono de ambos pilotos. El incidente, ocurrido en la sexta vuelta, se produjo luego de que el auto del piloto francés volcara sobre las barreras de neumáticos tras recibir un impacto en la parte trasera del monoplaza de Racing Bulls en la curva 17, lo que forzó la salida del Safety Car.

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El impacto no solo generó preocupación inmediata por la salud de Gasly, sino que además recalcó los antecedentes entre ambos pilotos, ya que no fue la primera vez que el francés y el neozelandés se ven involucrados en una maniobra controvertida: durante una práctica libre en Silverstone durante el GP británico del 2025, habían protagonizado otro altercado que derivó en una investigación.

La dura colisión de Gasly, que no tuvo implicancias físicas para el francés gracias al halo, el dispositivo de protección en el cockpit para los pilotos, es la más costosa hasta el momento en lo que va de la temporada. En una publicación del sitio Reddit, que se encarga de llevar la cuenta de los gastos tras accidente, el accidente significó 960 mil dólares para el equipo con sede en Enstone. De esta manera, Alpine se posiciona como la segunda escudería en el campeonato de “destructores” de la F1 y el piloto número 10 se ubica en la cima entre los 22 corredores en 2026.

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Gasly quedó en la cima de la tabla con 1.110.000 dólares tras los gastos por el vuelco en Miami y un incidente en el debut en el circuito de Albert Park, en Melbourne. En lo que respecta a su compañero de equipo, Franco Colapinto, el argentino marcha 11° con una sumatoria de USD 260 mil, de los cuales 200.000 fueron en el GP de China. En la lista de las escudería, la que más costos lleva por reparación de sus autos es Red Bull, que lidera la grilla de la F1 con más de 1.5 millones de dólares luego de los fuertes accidentes de Isaac Hadkar (en los test de pretemporada y el impacto durante el inicio de la carrera principal en Miami).

Esta planilla se hace en base al valor estimado de los accesorios que utilizan los monoplazas de la F1, como es el caso de los alerones (delantero y trasero), o la reparación por roturas del piso o las suspensiones.

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La tabla del campeonato de "destructores" de la F1 tras Miami (Reddit)

“Fue el peor accidente que sufrí en la Fórmula 1, pero por suerte estoy bien”, declaró Gasly a los medios internacionales. Aunque evitó asignar culpas directas, sí expresó su frustración por el desenlace. “No debería pasar, eso está claro. No fue agradable en el coche y creo que se podría haber evitado, así que es simplemente frustrante”, sostuvo.

El piloto de Alpine agregó que en la maniobra le dejó espacio a Lawson para que ambos pudieran tomar la curva, aunque admitió no haber revisado todas las imágenes. “Frené más tarde y estaba un poco por delante, y le dejé espacio por el interior para que ambos pudiéramos tomar la curva. Aún no he visto todas las imágenes, así que no sé si frenó demasiado tarde, bloqueó o simplemente se fue demasiado largo o lo que sea, pero me tocó y al momento siguiente estaba boca abajo”, relató.

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¿Qué dijo Lawson tras su abandono en Miami? “Entré en la última curva y, al frenar, perdí la caja de cambios y me quedé en punto muerto. Así que, básicamente, me quedé sin marchas y no pude parar; es algo que nunca me había pasado antes”, expresó el oriundo de Nueva Zelanda. Además, calificó el problema mecánico de “grave” y lamentó que la falla dejara fuera de carrera tanto a él como a Gasly “Obviamente, es una lástima para los dos”, resumió el piloto de Racing Bulls, que además venía de avanzar posiciones en las primeras vueltas de la competencia.

La investigación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinó que Lawson sufrió un fallo en la caja de cambios al frenar para la curva 17, lo que le impidió evitar el contacto con Gasly. El documento de los comisarios fue categórico: “El piloto del coche 30 explicó que, justo antes de la colisión, tuvo un problema técnico, ya que su caja de cambios falló al frenar. Los comisarios revisaron los datos del coche y la telemetría y confirmaron que hubo claramente un fallo en la caja de cambios justo antes del incidente en cuestión. Las comunicaciones por radio también coincidían con el hecho de que hubo un fallo en la caja de cambios”.

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Los coches de Pierre Gasly y Liam Lawson se ven involucrados en un aparatoso accidente múltiple durante la carrera de Fórmula 1 en Miami.