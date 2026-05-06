Preocupación en Boca Juniors por la lesión de Leandro Brey: la imagen de su salida del estadio tras la derrota en la Libertadores

Boca recibió un golpazo en su excursión a Guayaquil: perdió con Barcelona, comprometió su situación en el grupo de Libertadores y además tuvo una baja sensible que llevará a Claudio Úbeda a repensar el panorama de cara a lo que viene. La salida de Leandro Brey por una lesión en la ingle al minuto 22 obligó al banco xeneize a recurrir a Javier García, quien con 39 años volvió al arco tras 786 días de inactividad (no jugaba desde el 10 de marzo de 2024). Luego del match, preocupó en la Ribera la imagen del juvenil golero que se hizo cargo de la valla tras la grave lesión de Agustín Marchesín ya que mostró serias dificultades para caminar.

En la entrada, García intervino para evitar el segundo gol del rival en una jugada clave ante Héctor Villalba, autor del único tanto del encuentro. El contexto médico y las urgencias tácticas complican la actualidad del club, que sufrió la baja de Brey entre lágrimas tras un choque con un adversario. Según informó ESPN, no se realizarán estudios médicos exhaustivos salvo que el ex Los Andes presente nuevas molestias en las próximas horas. Su padecimiento no sería muscular y se trataría de una contractura en la zona de la ingle, psoas y cadera. “No podía moverse, por eso rengueaba”, precisó el medio citado. Desde el cuerpo médico boquense, a priori, confían en que con las horas de descanso y ejercicios de kinesiología hasta podría estar presente en el siguiente duelo.

PUBLICIDAD

Esta posible baja puede ser trascendental para el cuerpo técnico, que tuvo que prescindir de Agustín Marchesín también por lesión. Hay que mencionar que Boca se jugará mucho en el sprint final de este semestre: el sábado recibirá a Huracán por los octavos de final del Apertura, luego jugaría entre semana por los cuartos de final (siempre y cuando se clasifique) y, la semana siguiente, actuará en casa ante Cruzeiro en un choque fundamental para determinar sus opciones a clasificarse a los octavos de la Libertadores, donde quedó casi obligado a ganar ese encuentro y el último ante la Universidad Católica en la Bombonera.

Si la lesión de Brey resulta grave, algo que no parece en primera instancia, a la directiva de Boca le será complicado cerrar un arquero a esta altura de la temporada, ya que además el plan era apostar por una carta importante en el próximo mercado de pases. Si el grado de la lesión es moderado, pero requiere de un par de semanas de rehabilitación, entonces el entrenador tendrá que apostar con Javier García como titular y tener de alternativa al juvenil Fernando Rodríguez, que ataja en la Reserva y también fue inscripto para la Libertadores.

PUBLICIDAD

En paralelo a la presunta baja de Brey en el arco de cara a la recta final de competición en este semestre, Úbeda también tendrá que revisar niveles individuales que invitan a reflexionar sobre ciertas titularidades. Ayrton Costa no mostró firmeza en suelo ecuatoriano, Boca extrañó mucho a Adam Bareiro por el bajo rendimiento de Milton Giménez, resulta alarmante la falta de eficacia de Miguel Merentiel y el recambio tampoco funcionó en el complemento. Para colmo, ante Cruzeiro no estará disponible por su expulsión Santiago Ascacíbar.

En conferencia de prensa, Úbeda analizó sobre la derrota con Barcelona: “Nos condiciona un poco jugar con uno menos, ya lo sufrimos en el anterior partido (ante Cruzeiro por la expulsión de Bareiro) y eso es un tema que hay que tratar de evitarlo. Creemos que habiendo tenido los once en el campo seguramente hubiese sido otro el resultado”. Vale decir que hoy por la noche (a partir de las 23, hora argentina) se medirán la U Católica y Cruzeiro por la cuarta fecha del Grupo D.

PUBLICIDAD