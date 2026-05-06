Estados Unidos

FBI y Departamento de Justicia arrestan a 350 presuntos depredadores infantiles y rescatan a más de 200 niños

El operativo federal, realizado en abril en los 50 estados, formó parte de la iniciativa Operation Iron Pursuit contra la explotación sexual infantil

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Más de 200 menores víctimas de delitos sexuales fueron localizados durante la Operation Iron Pursuit, una acción federal coordinada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de 200 menores víctimas de delitos sexuales fueron localizados durante la Operation Iron Pursuit, una acción federal coordinada por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reportó que más de 200 menores víctimas de delitos sexuales fueron localizados y más de 350 presuntos abusadores detenidos durante una operación federal desarrollada en abril de 2026. Las acciones, coordinadas bajo el nombre de “Operation Iron Pursuit” (Operación Persecución de Hierro), involucraron a todas las oficinas de campo del FBI y a fiscalías federales en los 50 estados, según documentos oficiales. Esta intervención forma parte de una política institucional enfocada en la identificación de víctimas, la detención de responsables y la protección de los derechos de los menores, en el marco del Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil declarado por la Administración para Niños y Familias.

De acuerdo con los comunicados emitidos por el Departamento de Justicia, la operación se desarrolló entre el 1 y el 30 de abril con la participación conjunta de la Oficina de Asuntos Públicos, la División de Servicios a Víctimas del FBI y la Administración para Niños y Familias. Las autoridades federales resaltaron la coordinación nacional como un factor decisivo en la localización de víctimas y la ejecución de detenciones en casos de explotación sexual infantil, trata de personas y delitos relacionados con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

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El operativo se suma a una serie de intervenciones federales iniciadas en 2025, entre las que se incluyen Operation Relentless Justice, Enduring Justice y Restore Justice. Estas acciones han permitido el rescate y la asistencia de más de 450 menores en menos de dos años y la detención de casi 750 sospechosos en todo el país, según registros institucionales. La política de protección infantil del gobierno federal se basa en la cooperación entre agencias, la aplicación de la ley y la provisión de servicios especializados a víctimas y familias.

¿Qué es Operation Iron Pursuit y cómo se organizó la intervención nacional?

El operativo constituye una intervención federal de un mes de duración, enfocada en la identificación de víctimas menores de edad y la detención de responsables de explotación sexual infantil en Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la iniciativa se implementó mediante acciones coordinadas por las 56 oficinas de campo del FBI, en conjunto con las fiscalías federales y el apoyo de la División de Servicios a Víctimas.

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Las autoridades informaron que la operación se desarrolló en abril de 2026, coincidiendo con el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil, promovido por la Administración para Niños y Familias. El objetivo central fue identificar, ubicar y asistir a víctimas, así como ejecutar órdenes de detención contra personas presuntamente implicadas en delitos de explotación, trata, secuestro y producción de material de abuso sexual infantil.

Durante la intervención, se realizaron acciones coordinadas en múltiples estados, con la participación de fiscales, agentes del FBI y equipos de apoyo a víctimas. Según el reporte oficial, la coordinación nacional permitió optimizar recursos y compartir información relevante entre jurisdicciones.

Agentes del FBI con equipo táctico rodean una vivienda suburbana al amanecer. Varios vehículos policiales negros con luces rojas y azules intermitentes en la calle.
Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 350 presuntos abusadores de menores durante operativos realizados en todo el país en abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cifras y resultados concretos dejó la operación?

El Departamento de Justicia informó que más de 350 individuos fueron arrestados por presuntos delitos de explotación sexual infantil y delitos conexos. Más de 200 menores fueron localizados y asistidos por las autoridades. Entre los delitos imputados se encuentran la explotación sexual, la trata de menores, el secuestro, el abuso sexual y la producción, distribución o posesión de material de abuso infantil.

La División de Servicios a Víctimas del FBI (VSD) brindó asistencia directa a los afectados, proporcionando entrevistas forenses, derivaciones médicas, recursos de salud mental y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia destacó que la misión de la VSD es “informar, apoyar y asistir a las víctimas en el proceso judicial con dignidad y resiliencia”.

Entre los casos reportados, se encuentra el rescate de una niña de 10 años en Utah, quien fue repatriada desde Cuba junto a su madre biológica. Según la información institucional, la menor debía participar en un viaje de campamento bajo la custodia de un progenitor transgénero, pero fue trasladada junto con otros adultos y un menor adicional desde Canadá a México y posteriormente a Cuba. El FBI intervino tras recibir información sobre supuestas intenciones de realizar un procedimiento de reasignación de género, logrando la recuperación de la menor y la asistencia a los involucrados.

¿Quiénes están involucrados y cuáles son los delitos investigados?

Los detenidos enfrentan cargos por explotación sexual de menores, trata de personas, secuestro, abuso, así como por la posesión, distribución y producción de material de abuso sexual infantil, según el Departamento de Justicia. El informe detalla algunos de los perfiles y cargos presentados:

  • Un residente de Columbus, Ohio, se declaró culpable de crear material obsceno generado mediante inteligencia artificial, tanto de adultos como de menores, y de acosar a exparejas por medios digitales.
  • Un hombre del Distrito de Columbia fue acusado de producir pornografía infantil.
  • Un ciudadano de Nueva York fue imputado por explotación sexual de un menor.
  • Un exconvicto de Pensilvania enfrentó cargos por explotación sexual infantil y tenencia ilegal de un arma de fuego.

El Departamento de Justicia precisó en sus comunicados que todas las personas arrestadas mantienen la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal. Las investigaciones involucraron tanto conductas individuales como actividades de redes organizadas dedicadas a la explotación de menores.

Primer plano de las manos de una mujer unidas por esposas metálicas, mostrando la textura de la piel y el brillo del metal.
La Operation Iron Pursuit se desarrolló en los 50 estados, involucrando a todas las oficinas de campo del FBI y fiscalías federales para combatir la explotación sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen en la lucha federal contra estos delitos?

La “Operation Iron Pursuit” se integra en una serie de iniciativas federales destinadas a combatir la explotación infantil y proteger a los menores en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, en diciembre de 2025 la Operation Relentless Justice concluyó con el rescate de 205 menores y la detención de 293 sospechosos. En agosto del mismo año, la Operation Enduring Justice resultó en la localización de 133 menores y 234 detenciones, mientras que en mayo de 2025 la Operation Restore Justice permitió el rescate de 115 menores y la detención de 205 individuos.

El FBI reportó que, en el año anterior, en coordinación con agencias asociadas, se logró identificar y rescatar a más de 6.300 menores desaparecidos en Estados Unidos. Estos datos, publicados por el Departamento de Justicia, ilustran la magnitud de los esfuerzos institucionales en la protección de la infancia.

¿Qué recursos y asistencia reciben las víctimas y sus familias?

Las víctimas localizadas y sus familias reciben atención y apoyo a través de la División de Servicios a Víctimas del FBI, que ofrece entrevistas forenses, acceso a servicios médicos y psicológicos y acompañamiento durante el proceso judicial. El Departamento de Justicia mantiene alianzas con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que opera una línea directa 24/7 para la recepción de reportes y alertas sobre casos de explotación o desaparición infantil.

La VSD enfatiza la importancia de la atención integral, la coordinación interinstitucional y el acceso a recursos especializados para la protección de los menores. El Departamento de Justicia supervisa y financia las subvenciones dirigidas al NCMEC, que recibe alertas y reportes mediante la línea 1-800-THE-LOST y el sitio web missingkids.org.

Durante la operación se rescataron niños víctimas de trata, secuestro y abuso sexual, y se desmantelaron redes dedicadas a la explotación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante la operación se rescataron niños víctimas de trata, secuestro y abuso sexual, y se desmantelaron redes dedicadas a la explotación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo puede la ciudadanía colaborar y qué impacto tiene la operación?

El Departamento de Justicia y el FBI exhortan a la población a reportar cualquier sospecha de explotación infantil a través de la línea nacional del FBI (1-800-CALL-FBI), el portal tips.fbi.gov o la oficina local más cercana. Según los comunicados oficiales, la colaboración ciudadana resulta fundamental para la identificación de víctimas y la persecución de los responsables.

Las autoridades indicaron que los procedimientos judiciales seguirán su curso para quienes han sido detenidos, reiterando la importancia de la vigilancia y la cooperación entre instituciones y sociedad para prevenir y sancionar los delitos contra menores. El compromiso institucional se mantiene en la continuidad de los operativos y en la mejora de los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes en todo el país.

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