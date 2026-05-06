República Dominicana

Tesorería Nacional dominicana recauda más de RD 9,366 millones y amplía su oferta digital con 1,109 servicios a ciudadanos

La entidad informó que la plataforma Sirite registró millones de transacciones y permite a los ciudadanos gestionar una amplia variedad de trámites y pagos en instituciones públicas

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Ilustración plana de una red digital con líneas geométricas azules, conectando iconos de servicios públicos y el Escudo Nacional Dominicano en el centro.
El Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite) recauda más de RD 9,366 millones desde su lanzamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (Sirite), plataforma digital destinada a gestionar y facilitar el cobro de fondos públicos, ha alcanzado más de RD 9,366 millones (aproximadamente USD 159,5 millones) en recaudaciones desde su entrada en funcionamiento.

Esta cifra corresponde a lo acumulado hasta abril de 2026 y representa la integración de 1,109 servicios que los ciudadanos pueden utilizar para realizar distintos trámites ante instituciones del Estado. El balance fue presentado por el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, en el acto con motivo del 97.° aniversario de la Tesorería Nacional.

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Durante su intervención, Delgado Sánchez indicó que la plataforma permitió concretar 4,612,563 transacciones por parte de usuarios que solicitaron bienes y servicios públicos.

Señaló que la cifra refleja una utilización constante de las herramientas digitales, lo que muestra la disposición de la ciudadanía para adoptar procesos en línea en sus gestiones ante el Estado.

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Pagos estatales y administración de fondos

En cuanto a la administración de fondos, el funcionario detalló que durante el año 2025 la Tesorería Nacional ejecutó pagos a proveedores y contratistas estatales por una suma de RD 197,645,061,230 (aproximadamente USD 3.369 millones).

A este monto se suman pagos realizados en moneda extranjera: USD 175,355,500 y 9,247,885 euros. Todos estos recursos fueron canalizados a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), mecanismo que centraliza los depósitos y movimientos financieros de 229 instituciones públicas, con el objetivo de optimizar la administración de fondos y reforzar el control sobre los mismos.

La Tesorería Nacional gestionó el pago de RD 197,645 millones a proveedores y contratistas del Estado en 2025. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La Tesorería Nacional gestionó el pago de RD 197,645 millones a proveedores y contratistas del Estado en 2025. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La gestión financiera incluyó la realización de 3,497 lotes de Cuotas de Pago durante el año pasado, una modalidad que permite agrupar los pagos y establecer límites presupuestarios claros para cada institución bajo la CUT. De esta manera, se garantiza que los organismos estatales solo puedan ordenar pagos dentro de los márgenes autorizados, lo que contribuye a una gestión más controlada y transparente de los recursos públicos.

Además, en el último año, la Tesorería Nacional habilitó 331 nuevas subcuentas. De este total, 214 correspondieron a proyectos y 117 a instituciones integradas a la CUT, acciones que facilitaron 2,047 gestiones relacionadas con la apertura, cierre, sustitución de firmas y cambios en las cuentas administradas. Actualmente, el sistema registra 3,481 cuentas activas, distribuidas en 966 bajo gestión directa de la Tesorería, 125 asociadas a Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) y 2,390 pertenecientes a gobiernos locales.

Control, transparencia y certificaciones

En materia de control y transparencia, la Tesorería Nacional reportó haber alcanzado un 98 % de cumplimiento en las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), así como un 96 % en el Índice de Control Interno (ICI) y un 84 % en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP). Los resultados también incluyen un 95 % en Siscompras, sistema de compras públicas, un 87 % en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (Sismap) y un 99 % en Transparencia Gubernamental.

Delgado Sánchez señaló que la institución mantiene vigentes las certificaciones digitales exigidas por la Ogtic, lo que garantiza el alineamiento con los estándares actuales de Gobierno digital y confirma el compromiso con la seguridad y confiabilidad en la administración pública.

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