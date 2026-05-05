Cinco cosas que los expertos en mosquitos hacen cada verano para evitar las picaduras

El avance de las poblaciones de mosquitos eleva el riesgo de enfermedades como dengue y virus del Nilo Occidental en Estados Unidos (iStock)

Pocas cosas arruinan una velada al aire libre más rápido que darse cuenta de que los mosquitos te están devorando vivo. Estos insectos picadores, que pueden transmitir enfermedades como el dengue, la malaria y el virus del Nilo Occidental, “siguen siendo los animales más peligrosos del planeta”, afirmó Adrian Vasquez, profesor adjunto del departamento de biología de la Universidad de Mercer, especializado en mosquitos. Y evitarlos es ahora más importante que nunca, ya que las investigaciones sugieren que las poblaciones de mosquitos se están expandiendo por todo Estados Unidos.

Las especies de mosquitos existentes se están extendiendo a nuevas áreas y especies invasoras de otros países se han asentado en Estados Unidos. También hay evidencia de que la temporada de mosquitos puede estar alargándose debido al aumento de las temperaturas globales, y el cambio climático también está permitiendo que algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, se propaguen a nuevas áreas.

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Aunque vivas en un lugar donde este tipo de enfermedades son menos probables, las picaduras leves pueden causar picazón e incomodidad, y algunas personas desarrollan reacciones alérgicas importantes a ellas.

Es casi imposible evitar por completo las picaduras de mosquitos, incluso si pasas todo el verano en casa, pero hay medidas que puedes tomar para minimizar el contacto. The Washington Post preguntó a ocho expertos en mosquitos cómo evitan personalmente las picaduras durante los meses más cálidos.

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Estas son las estrategias que recomiendan.

Elimine el agua estancada en su jardín

Eliminar el agua estancada en jardines y patios es clave para controlar la reproducción de los mosquitos y evitar picaduras (Imagen ilustrativa Infobae)

Según los expertos, inspeccionar periódicamente la propiedad en busca de agua estancada es fundamental para controlar la población de mosquitos. “Recorro mi patio trasero y el delantero, y quizás también un poco el vecindario, para ver si hay zonas con charcos evidentes”, comentó Anandasankar Ray, profesor del Departamento de Biología Celular y de Sistemas Moleculares de la Universidad de California en Riverside, quien estudia la eficacia de los repelentes de mosquitos.

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Los bebederos para pájaros y las charcas abandonadas son posibles focos de reproducción, pero también se puede encontrar agua estancada en neumáticos viejos, hojarasca o en la base de macetas. La mayor parte del ciclo de vida de un mosquito transcurre en el agua, “así que al eliminar el agua estancada, se eliminan posibles lugares de reproducción”, explicó Raymond Cloyd, profesor y especialista en extensión de entomología hortícola de la Universidad Estatal de Kansas.

Estos charcos “pueden ser muy pequeños”, añadió Ray; podrían formarse en objetos que se dejan en el jardín y que acumulan agua de lluvia, como un flotador de piscina, un juguete pequeño o un trozo de basura. “Mucha gente no se da cuenta de que los mosquitos pueden reproducirse incluso con muy poca humedad”, dijo Vásquez, quien explicó que la cantidad de agua que cabe en la tapa de una botella de plástico puede ser suficiente para alimentar a la siguiente generación.

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Si no puede eliminar el agua estancada, considere Bti

Para el agua estancada que no se puede vaciar —por ejemplo, si tiene un estanque de peces en su jardín—, un larvicida que contenga Bti (Bacillus thuringiensis subespecie israeliensis) puede ser útil. Estos productos contienen una bacteria que mata las larvas de mosquito en el agua y son “muy seguros”, afirmó Laura Harrington, profesora de entomología de la Universidad de Cornell.

La bacteria Bti produce toxinas que atacan específicamente a las larvas de mosquitos, moscas negras y jejenes, y no es perjudicial para otros insectos, humanos, aves, peces u otros animales.

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Dos productos fáciles de conseguir son Mosquito Bits, que se venden en gránulos, y Mosquito Dunks, dispositivos con forma de rosquilla que se disuelven al contacto con el agua. Estos últimos “parecen pequeños discos de hockey”, dijo Ray. “Simplemente los coloco en desagües o cuerpos de agua donde creo que podrían reproducirse los mosquitos”.

Estos productos generalmente liberan la bacteria durante aproximadamente una semana, “y luego, si se repite esa intervención, se puede evitar que aparezcan los mosquitos”, dijo Gonzalo Vázquez Prokopec, profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Emory que estudia las enfermedades transmitidas por vectores.

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Aplique repelente con DEET, picaridina o aceite de eucalipto limón

Repelentes con DEET, picaridina o aceite de eucalipto limón ofrecen protección eficaz y comprobada contra las picaduras de mosquito, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los repelentes de insectos son otra herramienta importante para prevenir las picaduras, según los expertos. “Creo que hay un malentendido sobre la seguridad de los repelentes”, dijo Harrington. “En realidad, existen repelentes muy seguros en el mercado”. La EPA cuenta con una herramienta de búsqueda de repelentes de insectos registrados, lo que significa que sus ingredientes activos han sido evaluados y se ha comprobado su seguridad.

En cuanto a su eficacia, el DEET es “lo mejor para prevenir las picaduras”, afirmó Jeff Riffell, catedrático de biología de la Universidad de Washington. Este repelente sintético fue desarrollado por el ejército estadounidense en la década de 1940 y suprime el olor, por lo que a los mosquitos les resulta más difícil detectar el olor humano.

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Algunas personas prefieren no usar DEET debido a informes antiguos sobre efectos adversos para la salud tras su ingestión, pero las revisiones de seguridad de la EPA concluyeron que el ingrediente no representa un riesgo para la salud de adultos y niños si se usa correctamente: aplicándolo solo sobre la piel expuesta y evitando la piel lesionada, los ojos y la boca.

Entre los repelentes que utilizan los expertos se encuentran la picaridina, que puede prevenir las picaduras de mosquitos y garrapatas, y los productos elaborados con aceite de eucalipto limón.

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El aceite de eucalipto limón “repele eficazmente a los mosquitos a distancia”, dijo Riffell, “el único problema es que hay que aplicarlo repetidamente”. Según los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría, este producto no debe usarse en niños menores de 3 años.

Convierte la ropa en un escudo

Cuando paso tiempo al aire libre en lugares con muchos mosquitos, como al trabajar en el jardín o hacer tareas de jardinería, “intento usar pantalones largos y mangas largas. Así, tengo que aplicarme repelente en menos piel”, explicó Jerome Goddard, profesor de extensión de entomología médica en la Universidad Estatal de Mississippi. El objetivo es “simplemente cubrir la piel lo máximo posible”, añadió Harrington.

Según los expertos, la permetrina, un insecticida piretroide sintético aplicado a la ropa, también puede repeler eficazmente a los insectos. “Es una forma fantástica de evitar las picaduras de mosquitos”, afirmó Riffell. Se pueden comprar prendas pretratadas con permetrina o aplicarla uno mismo.

“Personalmente lo hice cuando viajé a Brasil”, dijo Eva Buckner, profesora asistente y especialista de extensión estatal en el Laboratorio de Entomología Médica de Florida de UF/IFAS. Buckner trató la ropa con el aerosol de permetrina para protegerse contra mosquitos y garrapatas.

Si no quieres rociar toda tu ropa, usar permetrina en solo algunas prendas puede marcar la diferencia. “Lo que hago es rociar mi sombrero, primero la parte inferior, luego las mangas y finalmente los zapatos”, explicó Harrington.

Utilice ventiladores y repelentes espaciales en las áreas de estar al aire libre

Hay una razón por la que es menos probable que te piquen los mosquitos en días ventosos: “Los mosquitos no vuelan muy bien”, dijo Buckner, por lo que los ventiladores pueden ser un buen método para ahuyentarlos. Los ventiladores más grandes tendrán un mayor impacto, señaló Cloyd, pero incluso los más pequeños, bien dirigidos, pueden ayudar a minimizar las picaduras en áreas de entretenimiento al aire libre. Por ejemplo, cuando come en el patio, Harrington usa ventiladores debajo de la mesa.

Los expertos también sugirieron repelentes espaciales o dispositivos que crean un radio de protección. “Si estoy sentado en algún lugar, como un patio o un balcón, y hay muchos mosquitos alrededor, lo que hago es usar un repelente espacial para mosquitos”, dijo Ray, refiriéndose a marcas como Thermacell. Estos dispositivos, también llamados emisores espaciales, suelen tener baterías recargables y “emiten una pequeña cantidad de una sustancia química que disuade a los mosquitos de entrar en una zona”, explicó Harrington.

“Si vas a comer al aire libre y permanecer en un solo lugar, creo que pueden crear una burbuja de protección eficaz a tu alrededor”, dijo Buckner.

(c) 2026, The Washington Post