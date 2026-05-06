"El colchón hoy es Rappi”: la cruda definición de Walter Correa ante el desempleo en la provincia de Buenos Aires

El desempleo en Argentina subió al 7,5 por ciento y el mayor impacto del cambio de modelo económico se concentra en el Gran Buenos Aires (Infobae a las Nueve)

El desempleo se disparó en la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Axel Kicillof intenta encarar la crisis con medidas de contención. Para responder a esta problemática, el ministro de Trabajo de PBA, Walter Correa, visitó los estudios de Infobae a las Nueve y reveló que la gestión enfrenta “una situación sumamente difícil” y que miles de personas desplazadas por despidos migran a la “economía de plataformas” como último recurso.

El funcionario remarcó el dato oficial: el 8,6% de desempleo en el Gran Buenos Aires según INDEC, con una “ocupación demandante” (con trabajo fijo y que buscan más alternativas laborales) del 16% y un 10,3% de subocupados demandantes. Sumando todo, casi el 35% de la población económicamente activa busca trabajo.

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Ante la crudeza de estos datos, Correa detalló la modalidad diaria de trabajo del ministerio ante la ola de despidos y relató la intervención recientes como fue el caso de la resolución de un conflicto en General Arenales por traslados en Cargill y la reincorporación de 45 trabajadores recolectores de residuos en Villa Gesell, donde la provincia otorgó subsidios para recuperar empleos.

El funcionario trazó un paralelo con los años noventa y afirmó que hasta hace cuatro meses la estrategia de las empresas era anticipar vacaciones y reducir jornadas, pero ahora predominan los cierres y despidos. Y sostuvo que muchas compañías, sin aparición mediática, solicitan la apertura de concursos y cesación de pagos en los tribunales comerciales.

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“Casi seis mil empresas cerraron sus puertas en la provincia de Buenos Aires”, dijo Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense

Consultado por el destino de quienes no logran ser contenidos por el Estado, Correa admitió que “en la realidad que impera es sumamente imposible sostener los puestos de trabajo cuando no hay política industrial”. Y precisó el rol creciente de la economía de plataformas: “Incide mucho la adquisición de motocicletas por parte de la población. Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera. Es el colchón de hoy, la última frontera, como lo fueron los remises o las canchas de pádel en los noventa”.

Desempleo en dos dígitos, cierres y tensiones sectoriales

El ministro afirmó que la crisis alcanza a toda la provincia, pero golpea más fuerte al conurbano bonaerense, donde la desocupación supera los dos dígitos.

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Indicó que sectores enteros del interior, como la industria láctea, muestran “una caída muy fuerte”, y que la metalurgia y la línea blanca del centro y norte provincial sufren por la importación. En el sur, la parálisis de la producción de cebolla se atribuye al impacto del tipo de cambio.

Mencionó también la situación crítica en el ámbito portuario y contó que en los últimos cuarenta días mantuvo reuniones con trabajadores del sector. "Casi seis mil empresas cerraron sus puertas en territorio bonaerense", según el propio Correa.

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El ministro Correa aseveró que hoy los despidos no se resisten como en los noventa y que muchos priorizan cobrar la indemnización para reubicarse (REUTERS/Agustin Marcarian)

El caso de la empresa Fate sirvió de ejemplo sobre la intervención estatal frente a un cierre. Correa narró que el Ministerio de Trabajo nacional primero y el bonaerense después actuaron en el conflicto. Explicó que la mayoría de los trabajadores aceptó la indemnización completa: “Gran parte han percibido su indemnización del 100%”. El ministro indicó que hoy los despidos no se resisten como en los noventa y que muchos priorizan cobrar la indemnización para reubicarse, lo que atribuyó a un cambio sociológico en el mundo laboral.

Políticas industriales, tensiones con Nación y proyectos legislativos frenados

Correa subrayó que la falta de políticas industriales a nivel nacional afecta especialmente a la provincia, que concentra el 50% de la producción del país. “No tener una política industrial afecta y muchísimo al corazón productivo de la república”, afirmó.

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También mencionó los anuncios de inversiones en Bahía Blanca vinculadas a Vaca Muerta y proyectos como los de TGS, aunque aclaró: “Hasta ahora lo que tenemos son anuncios y proyecciones de proyectos. Lo real es que el año pasado con la obra pública de la provincia se generaron 21 mil puestos de trabajo. Lo otro es lo que se anuncia”.

Sobre la reforma laboral en debate nacional, Correa remarcó que la provincia presentó un documento de rechazo: “Nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto. Hay que discutir sobre la base de la realidad del mundo del trabajo”. Señaló que países como México, Brasil, Colombia y Chile ya redujeron la jornada semanal a 40 horas, mientras que Argentina mantiene la ley de 48 horas semanales de 1929.

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“Incide mucho la adquisición de motocicletas por parte de la población. Muchos van a trabajar al Rappi, están tratando de sobrevivir de esa manera", explicó Correa (Camila Díaz/Colprensa)

El ministro defendió el proyecto bonaerense ICLOP (Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial), destinado a descomprimir los juicios laborales. Admitió que la iniciativa no avanza por el funcionamiento de la legislatura: “Estamos tratando de que salga. Todo es muy difícil. Tengo esperanza y expectativa de que se dé en Buenos Aires”.

Interna peronista y el respaldo a Axel Kicillof

En el plano político, Correa fue consultado sobre su vínculo con Máximo Kirchner y su respaldo a Axel Kicillof como candidato presidencial. “Para mí, en términos personales y como militante, mi candidato es Axel”, respondió, y relativizó la tensión interna: “Si impera la agenda del trabajador, lo demás es secundario”.

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Afirmó que el peronismo bonaerense no está desordenado y valoró que Kicillof haya conseguido dos mandatos como gobernador. Defendió que “florezcan los candidatos” en el marco de una democracia “precarizada”.

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