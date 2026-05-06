Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 6 de mayo

El dólar retoma las bajas
El dólar al público retrocede esa mañana cinco pesos o 0,4% en el Banco Nación, a $1.410 para la veta. En la misma línea, el dólar blue cae diez pesos, a 1.410 pesos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que los argentinos saquen sus “dólares del colchón” para que la reactivación económica sea más rápida, pero la Ley de Inocencia Fiscal parece no haber permeado entre los contribuyentes. El objetivo oficial se centra en captar dólares fuera del sistema bancario, aunque la respuesta de los ahorristas resultó limitada.
La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.
La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.
El BCRA compró USD 69 millones en el mercado
El Banco Central adquirió USD 69 millones con su intervención cambiaria, el 13,1% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 224 millones, a 45.907 millones de dólares.
Con un monto operado en el segmento contado de USD 526,7 millones -USD 100 millones menos que el lunes-, el dólar mayorista cayó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.393, un descenso que se asocia a condiciones locales -con importantes ingresos por exportaciones y colocaciones de deuda en le exterior- y también una tendencia reciente de depreciación de la divisa que se dio a escala internacional, incluidos países que son importantes socios comerciales de la Argentina.