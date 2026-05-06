Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 6 de mayo

¿Bitcoin o dólares digitales?: qué criptomonedas son más usadas en la Argentina y por qué hay más mujeres que las compran El último relevamiento anual muestra una fuerte diversificación generacional y una creciente presencia femenina en las operaciones cripto, con un perfil de uso y ahorro que se distingue de la región

(foto: CriptoNoticias)

La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.