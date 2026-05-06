Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 6 de mayo

La divisa al público en el Banco Nación cae cinco pesos, a $1.410 para la venta. El blue cede a $1.400. El Banco Central encadenó 80 ruedas operativas con compras en el mercado de cambios

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14:21 hsHoy

El dólar retoma las bajas

El dólar al público retrocede esa mañana cinco pesos o 0,4% en el Banco Nación, a $1.410 para la veta. En la misma línea, el dólar blue cae diez pesos, a 1.410 pesos.

14:20 hsHoy

¿Salen los dólares del colchón?: qué efecto tuvo la Ley de Inocencia Fiscal en los depósitos en moneda extranjera

A cuatro meses de la entrada en vigencia, el stock de depósitos del sector privado creció menos de USD 1.000 millones. Por qué es fundamental para el Gobierno

El Gobierno buscó incentivar el ingreso de dólares al sistema formal a través de la Ley de Inocencia Fiscal
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El ministro de Economía, Luis Caputo, apuesta a que los argentinos saquen sus “dólares del colchón” para que la reactivación económica sea más rápida, pero la Ley de Inocencia Fiscal parece no haber permeado entre los contribuyentes. El objetivo oficial se centra en captar dólares fuera del sistema bancario, aunque la respuesta de los ahorristas resultó limitada.

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14:19 hsHoy

¿Bitcoin o dólares digitales?: qué criptomonedas son más usadas en la Argentina y por qué hay más mujeres que las compran

El último relevamiento anual muestra una fuerte diversificación generacional y una creciente presencia femenina en las operaciones cripto, con un perfil de uso y ahorro que se distingue de la región

(foto: CriptoNoticias)
(foto: CriptoNoticias)

La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.

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14:18 hsHoy

¿Bitcoin o dólares digitales?: qué criptomonedas son más usadas en la Argentina y por qué hay más mujeres que las compran

El último relevamiento anual muestra una fuerte diversificación generacional y una creciente presencia femenina en las operaciones cripto, con un perfil de uso y ahorro que se distingue de la región

(foto: CriptoNoticias)
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La Argentina sigue sosteniendo una elevada adopción de criptomonedas en comparación con el resto de la región. Empujados por los altibajos de la inflación y la devaluación del peso, los argentinos se ven empujados a apoyarse en las monedas digitales para esquivar esas dificultades. La elección tiene además un perfil marcado: el Bitcoin, cuyo precio por estos días regresó a los USD 80.000, es la elección para los quieren ahorrar en cripto; los dólares digitales, como USDT o USDC, son utilizados para operar en la economía cotidiana. Los datos surgen del Panorama Cripto en América Latina de 2025 elaborado por la plataforma Bitso, que además muestra un dato en materia de género: la Argentina es el país con mayor cantidad de mujeres que operan con cripto.

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14:18 hsHoy

El BCRA compró USD 69 millones en el mercado

El Banco Central adquirió USD 69 millones con su intervención cambiaria, el 13,1% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 224 millones, a 45.907 millones de dólares.

14:18 hsHoy

El dólar retomó la baja, perforó los $1.400 y se acopló a la tendencia de las monedas regionales

Con una oferta activa, el tipo de cambio mayorista retrocedió a 1.393 pesos. En Brasil, cayó a 4,93 reales, el nivel más bajo desde enero de 2024. El billete al público en el Banco Nación cedió a $1.415 para la venta

El dólar mayorista mantiene una baja nominal de más de 4% en lo que va del año. REUTERS/Yuriko Nakao
El dólar mayorista mantiene una baja nominal de más de 4% en lo que va del año. REUTERS/Yuriko Nakao

Con un monto operado en el segmento contado de USD 526,7 millones -USD 100 millones menos que el lunes-, el dólar mayorista cayó 9,50 pesos o 0,7%, a $1.393, un descenso que se asocia a condiciones locales -con importantes ingresos por exportaciones y colocaciones de deuda en le exterior- y también una tendencia reciente de depreciación de la divisa que se dio a escala internacional, incluidos países que son importantes socios comerciales de la Argentina.

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