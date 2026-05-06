FIFA amplió la sanción a Gianluca Prestianni por insultos homofóbicos contra Vinicius: la pena que sufrirá en caso de jugar el Mundial

Extendieron la sanción de Prestianni a nivel internacional

El delantero argentino Gianluca Prestianni enfrenta una sanción internacional tras la decisión de la FIFA de extender el castigo impuesto por la UEFA debido a un acto de discriminación ocurrido durante la Liga de Campeones. Según informó The Athletic, la FIFA resolvió que la suspensión de seis partidos que la UEFA había determinado para el futbolista del Benfica tendrá vigencia en todas las competencias oficiales del mundo, impactando directamente en su posible participación en el próximo Mundial.

El incidente que desencadenó esta medida se produjo el 17 de febrero en el Estadio da Luz, cuando el Benfica recibió al Real Madrid en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones. Durante el partido, el delantero brasileño Vinicius Junior denunció ante el árbitro Francois Letexier haber recibido insultos racistas por parte de Prestianni. El protocolo de la FIFA para casos de racismo se activó de inmediato, con la detención del juego durante ocho minutos. De acuerdo con un las imágenes, Kylian Mbappé, compañero de Vinicius en el Real Madrid, relató tras el encuentro que escuchó al argentino decir en cinco ocasiones que Vinicius era un mono.

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Tras la denuncia, la UEFA abrió una investigación a cargo de un inspector de Ética y Disciplina. En sus conclusiones, el organismo europeo determinó que no existían pruebas suficientes para sancionar a Prestianni por insultos racistas, pero sí identificó expresiones homofóbicas en su conducta, lo que derivó en la suspensión. Según la información publicada por ESPN, el propio Prestianni admitió en su testimonio haber llamado a Vinicius “maricón” y no “mono”.

El 24 de abril, la UEFA anunció la sanción de seis partidos de suspensión para el delantero del Benfica por conducta homófoba, de los cuales tres quedaron en suspenso bajo la condición de no reincidir en un plazo de dos años. Esta sanción originalmente solo aplicaba a competiciones organizadas por la UEFA. Tras el anuncio, la máxima autoridad del fútbol europeo solicitó a la FIFA que la medida se extendiera al ámbito global. “El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga efecto a nivel mundial”, declaró un portavoz de la FIFA el miércoles.

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De acuerdo con la normativa de la UEFA, cualquier persona que insulte la dignidad humana de otra por motivos de color de piel, raza, religión, género u orientación sexual debe recibir una sanción de al menos diez partidos, aunque en este caso la entidad declinó explicar por qué la suspensión a Prestianni fue menor.

La repercusión de la sanción afecta directamente el futuro internacional de Prestianni. Si resultase convocado por la selección argentina para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, no podría disputar los dos primeros partidos ante Argelia y Austria. El jugador de 20 años solo ha sido citado una vez por la selección mayor, aunque fue incluido en la nómina de marzo para los amistosos frente a Mauritania y Zambia.

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En tanto, Prestianni podrá participar en los dos partidos restantes de la liga portuguesa con el Benfica y en el amistoso de Argentina contra Honduras, programado para el 7 de junio, ya que el efecto de la sanción mundial únicamente abarca partidos oficiales de la FIFA y de la UEFA.

Tras conocerse la sanción, Gianluca Prestianni recurrió a sus redes sociales para defenderse de las acusaciones. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr., quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír”, expresó el delantero argentino, tras el encuentro. “Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

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En una entrevista otorgada a Telefé, Prestianni amplió su postura: “Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo y eso a mí me basta. Estoy muy tranquilo y agradecido al club, que también me creyó y apoyó en todo sentido, como también mis compañeros, que me lo demostraron puertas adentro, algo que vale mucho más que una historia en Instagram”.