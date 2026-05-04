La policía de Washington D.C. podría enfrentar una purga de jefes por acusaciones de manipulación de estadísticas

Pamela A. Smith, quien renunció como jefa de policía de Washington D.C. en diciembre, fue criticada en las investigaciones federales dirigidas por los republicanos sobre el departamento de policía (Demetrius Freeman/The Washington Post)

Varios jefes de la policía de Washington D.C. recibieron notificaciones de que el departamento tiene la intención de despedirlos, según tres funcionarios familiarizados con la situación.

Según esos mismos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, al menos algunos de los despidos propuestos están relacionados con una investigación que el departamento llevó a cabo sobre la supuesta manipulación de datos criminales tras pesquisas dirigidas por los republicanos.

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Los funcionarios acusados ​​de mala conducta tendrán la oportunidad de defenderse de las acusaciones a través del proceso disciplinario del departamento.

De llevarse a cabo, estos despidos presagian una posible reorganización radical entre los altos cargos directivos del departamento.

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El portavoz de la policía de Washington D.C., Tom Lynch, se negó el lunes a confirmar los despidos o cualquier detalle al respecto, alegando que el departamento no puede hablar sobre asuntos de personal ni investigaciones internas.

El Distrito ha registrado una disminución en la delincuencia general en los últimos años, tras un repunte histórico en 2023.

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Sin embargo, algunos miembros de la policía de D.C. se han quejado durante mucho tiempo de que ciertos directivos reducían sistemáticamente la gravedad de las clasificaciones de delitos para que sus distritos policiales parecieran más seguros o para evitar críticas de los altos mandos del departamento.

El presidente Donald Trump intensificó el escrutinio público sobre el departamento de policía de Washington D.C. el verano pasado, alegando que la delincuencia era peor de lo que mostraban las estadísticas de la ciudad para justificar su medida de tomar el control temporal de la fuerza policial local.

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Trump, en particular, se aferró a los informes de que un comandante de la policía de Washington D.C., Michael Pulliam, estaba siendo investigado por una posible modificación indebida de las clasificaciones de delitos. Pulliam ha negado haber cometido irregularidad alguna.

El Departamento de Justicia y los republicanos del Congreso iniciaron investigaciones y decenas de agentes de policía de Washington D.C. ofrecieron información voluntariamente a los investigadores, viendo una oportunidad para expresar sus antiguas preocupaciones sobre la forma en que sus superiores clasificaban los delitos, según informó The Washington Post.

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Ambas investigaciones dieron como resultado informes que criticaban duramente a la cúpula policial de Washington D.C., pero que carecían de detalles sobre la manipulación de las estadísticas de delincuencia y cualquier posible impacto en la comprensión pública del delito.

En cambio, los informes se centraron en el estilo de liderazgo de Pamela A. Smith, alegando que, como jefa de policía, creó una “cultura del miedo” que incentivó a los funcionarios a clasificar erróneamente los delitos para evitar su ira.

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Los informes no citaron ejemplos de Smith ordenando al personal que restara importancia a los delitos. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, afirmó que ninguna de las conductas descubiertas durante la investigación justificaba cargos penales.

Smith negó enérgicamente las acusaciones de haber ordenado cualquier manipulación de las estadísticas, y la alcaldesa de Washington D.C., Muriel E. Bowser (demócrata), elogió a la jefa de policía por la marcada reducción de la delincuencia en toda la ciudad que se registró durante su mandato.

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Bowser también solicitó que la oficina del inspector general de la ciudad investigara las preocupaciones sobre las estadísticas de delincuencia, buscando lo que ella consideraba un examen más imparcial del asunto. La oficina inició esa investigación en enero.

Smith renunció en diciembre y declaró a Fox5-TV que la intervención federal en la labor policial de la ciudad no influyó en su decisión.

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El representante James Comer (republicano por Kentucky), quien preside el comité de la Cámara de Representantes que investiga los informes policiales sobre delitos en el Distrito de Columbia, dijo recientemente que la investigación del comité continúa y solicitó documentos y comunicaciones adicionales del departamento.

En una carta dirigida al jefe interino de la policía de DC, Jeffery Carroll, Comer escribió que el comité se había enterado recientemente de que la investigación de asuntos internos “concluyó e incluye acusaciones fundamentadas contra personas en puestos de liderazgo [de la policía de DC]”.

(c) 2026, The Washington Post