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“El que ríe último”, el enigmático mensaje de Wanda Nara tras la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi

La empresaria sorprendió con una frase encriptada en sus redes apenas se conoció la noticia sobre la exclusiva propiedad que ella deseaba comprar cuando estaba en pareja con el futbolista

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Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Wanda Nara y Mauro Icardi aparecen en una imagen dividida, en medio de reportes sobre una nueva disputa que capturó la atención pública.
Wanda Nara no tiene términos medios. Desde que decidió separarse de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas menores, no cambió de opinión ni aunque él quiso volver con ella tras la infidelidad con la China Suárez. En el proceso, los escándalos no se detuvieron sino que fueron aumentando en intensidad. Uno de ellos fue cuando el futbolista compró la deseada “casa de los sueños” que la empresaria había visto para adquirir cuando todavía estaban en pareja, y él se fue a vivir con la actriz. Sin embargo, el tiempo pasó y este martes se conoció la noticia que el jugador vendió la propiedad.

Un mensaje breve y enigmático de Wanda sacudió las redes en la mañana del miércoles. “El que ríe último come mejor”, escribió la empresaria en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro y letras blancas. Sus seguidores interpretaron de inmediato la frase como una posible referencia a su exrelación con Icardi y a los viejos cruces con la China Suárez. Las especulaciones se multiplicaron porque, en ocasiones anteriores, Wanda utilizó este tipo de frases para anticipar anuncios publicitarios o acciones comerciales. Pero esta vez, el mensaje coincide con la noticia que conmocionó la esfera mediática: la venta de la famosa “casa de los sueños” que Icardi compró para convivir un breve periodo con la China antes de regresar a Turquía.

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La historia de la mansión en Nordelta se convirtió en una novela dentro de la vida mediática de Wanda e Icardi. Durante su relación, Wanda visitó la propiedad cuando está en venta y la imaginó como el refugio familiar para el futuro, una vez que el futbolista decidiera retirarse y regresar a la Argentina. Pero los planes de la pareja cambiaron. En enero de 2025, mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla en Argentina, Icardi adquirió la mansión y se instaló con la China Suárez. La adquisición se vivió como una provocación para Wanda, quien interpretó el gesto como una respuesta directa a su anhelo incumplido. “Lo hizo porque sabía que era la casa de mis sueños”, reconoció en su momento la empresaria. El inmueble, valuado en cerca de seis millones de dólares, se transformó en símbolo de deseo, disputa y escándalo.

La enigmática frase de Wanda Nara luego de la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi (Instagram)
La enigmática frase de Wanda Nara luego de la venta de la casa de los sueños de Mauro Icardi (Instagram)

El conflicto legal no tardó en llegar. Hace algunas semanas, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que la propiedad estaba embargada debido al incumplimiento de Icardi en el pago de la cuota alimentaria. La periodista Marina Calabró detalló que el embargo ascendía a 232.443 dólares más 100.000 dólares de intereses, y Wanda solicitó una ampliación para que el monto llegue a 600.000 dólares más intereses.

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La noticia de la venta sorprendió a todos. Durante la emisión del programa radial de El Observador, Yanina Latorre confirmó la operación: “¡Vendió la casa de los sueños! ¡Ya la vendió!”. El asombro se apoderó del panel y uno de los participantes reaccionó: “¡Ah, qué poco le duró!”. Latorre, en tono analítico, comentó: “¡Rarísimo! ¿Para qué puso 6 millones? ¡Es malísimo!”. El comprador resultó ser un vecino del mismo barrio privado. La transacción marcó un cierre inesperado para una propiedad que, durante años, se convirtió en eje de deseo y conflicto para la expareja.

La soñada tarde de auro Icardi y la China Suárez
Frente a la casa de los sueños, Mauro Icardi y la China Suárez comenzaron a mostrar su amor públicamente (Instagram)

Lejos de abandonar la zona, Icardi ya planea una nueva jugada inmobiliaria. Según Latorre, el futbolista proyecta la compra de otra propiedad cerca de la mansión que Wanda adquirió tras la separación. La noticia enciende el debate: para algunos, se trata de una nueva provocación; para otros, una manera de permanecer cerca de sus hijos. El estudio radial respondió con exclamaciones de sorpresa: “¡Oh, qué pesado!”, “¡Ya está!”.

El presente de Icardi no se limita al vaivén inmobiliario ni a la exposición mediática. Su contrato con el Galatasaray finaliza el 30 de junio y el club turco busca retenerlo, aunque plantea una reducción salarial considerable. El nombre del delantero circula también en el Amedspor, un equipo que acaba de ascender a la Süper Lig, aunque el abultado salario de Icardi —alrededor de 12 millones de dólares por temporada— representa el principal obstáculo para cualquier negociación.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi se mantiene en el centro del interés público. Las disputas por los bienes, los embargos, las nuevas compras y los movimientos personales y judiciales mantienen en vilo a sus seguidores. Con la mansión ya fuera de manos de Icardi, el futbolista prepara su próxima jugada, mientras el entorno de Wanda anticipa nuevas reacciones y el escándalo continúa.

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