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Se jugará una nueva edición del Buenos Aires Premier Pádel P1 con una exhibición en el Obelisco

El torneo se disputará del 11 al 17 de mayo en Parque Roca con un récord de 89 parejas

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Vista aérea de un estadio cubierto lleno de gente, observando una cancha de pádel azul donde dos parejas de jugadores disputan un partido
Miles de espectadores presencian un partido del Buenos Aires Premier Pádel en Parque Roca

El Buenos Aires Premier Pádel P1 establecerá un nuevo estándar dentro del calendario deportivo internacional con su regreso a la Ciudad para su edición 2026. Con récord de 89 parejas inscriptas y una propuesta que trasciende lo deportivo con paseos gastronómicos, activaciones de marca y entretenimiento familiar, el torneo se disputará del 11 al 17 de mayo en Parque Roca, e incluirá una impactante exhibición en una cancha emplazada en el Obelisco. Las entradas ya están disponibles por Ticketek.

Las semifinales de la edición previa congregaron a más de 16 mil espectadores en el estadio Mary Terán de Weiss, estableciendo lo que la organización describe como el récord mundial de asistencia en un torneo de pádel. El incremento de participantes en este 2026 refuerza la expectativa de que la competencia se transforme, nuevamente, en la fecha más convocante para el circuito profesional.

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El Buenos Aires Premier Pádel P1 2026 se desarrollará en ocho canchas: la principal, en el estadio Mary Terán de Weiss; tres en el Pabellón América del Parque Olímpico; y otras cuatro dedicadas a entrenamientos en el Pabellón África, todas en Villa Soldati. La fase clasificatoria, programada para el 10 y 11 de mayo, contará con acceso gratuito. El lunes 11, a las 13.30, se disputará la exhibición de las principales figuras en la cancha montada junto al Obelisco.

Los principales protagonistas de esta edición incluyen a Agustín Tapia y Arturo Coello (ambos número uno del ranking mundial), Alejandro Galán y Federico Chingotto (número tres), y Juan Lebrón (número cinco) en la rama masculina. En la femenina destacan Delfina Brea Senesi y Gemma Triay Pons (ambas número uno), Beatriz González Fernández (número tres), Paula Josemaría Martín (número cuatro) y Ariana Sánchez Fallada (número cinco).

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Vista panorámica de una multitud de personas sentadas y de pie sobre césped verde, frente a un gran estadio de concreto con cielo azul claro
Cientos de asistentes se congregan en Parque Roca durante el Buenos Aires Premier Pádel en 2025

Según detalló el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, el torneo ya ostentaba en 2025 un récord de público y en la actual edición suma otro récord, en este caso de parejas anotadas. “Este torneo es una fiesta para los amantes del mejor pádel del mundo y también para la Ciudad, porque nos sigue posicionando como Capital Mundial del Deporte. Ya demostramos nuestra capacidad para organizar eventos masivos de primer nivel con la exhibición de Franco Colapinto, y ahora vamos por más: el Premier Pádel, el MotoGP y tal vez más pronto de lo que imaginamos, la Fórmula 1”, dijo el funcionario.

El Ranking Race 2026, clasificación anual del circuito, muestra una competencia cerrada: en la categoría masculina, Chingotto y Galán comparten la punta mientras Tapia y Coello se acercan; entre las mujeres, Brea Senesi y Triay Pons lideran, con González Fernández y Martín como escoltas. Las entradas están a la venta a través de Ticketek.

El Premier Pádel es actualmente el circuito profesional más relevante del mundo, impulsado por Qatar Sports Investments en sociedad con la Federación Internacional de Pádel (FIP). El calendario 2026 está conformado por 25 torneos en 17 países, entre ellos nuevos destinos como el Reino Unido y Sudáfrica. Tras el debut estadounidense en 2025, la proyección internacional del circuito se robustece, acompañando la rápida expansión del pádel a nivel global y el objetivo de la FIP de consolidar el deporte en el camino hacia los Juegos Olímpicos.

Las transmisiones del Premier Pádel alcanzan hoy más de 244 ciudades repartidas en los seis continentes, sumando visibilidad y consolidando la presencia del circuito entre los fanáticos de todo el mundo.

Cartel promocional del Premier Pádel Buenos Aires P1 con seis jugadores de pádel celebrando, algunos con raquetas. Fondo de estadio y cielo rojizo con el texto 'Buenos Aires'
Buenos Aires Premier Pádel 2026
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