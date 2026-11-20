Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes entre Constitución y Mar del Plata para viajar desde el 14 de diciembre hasta el 4 de abril

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Con el verano a pocas semanas de distancia y las vacaciones ya en la agenda de muchas familias, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes entre Constitución y Mar del Plata para la temporada alta 2026-2027, con salidas programadas desde el 14 de diciembre hasta el 4 de abril. La apertura alcanza a quienes viajen en ambos sentidos y anticipa el movimiento que cada año concentra la mayor demanda ferroviaria hacia la costa atlántica.

Los boletos están disponibles en el sitio web de Trenes Argentinos y en las boleterías de las estaciones de los distintos destinos. La anticipación cobra peso en las fechas de mayor circulación, cuando gran parte de los viajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires define sus vacaciones o una escapada a la costa.

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La venta llega además con una modalidad de pago que se incorporó durante el último mes y seguirá vigente en el cierre de 2026 y el comienzo de 2027. Los pasajes pueden abonarse en cuotas sin interés con tarjetas emitidas por Mercado Pago, mientras que en las boleterías se mantiene el pago en efectivo o en una sola cuota.

Para compras de entre $60.000 y $120.000, la financiación contempla tres pagos. Desde los $120.000, la opción se amplía a seis cuotas sin interés. La alternativa puede resultar relevante para grupos familiares que organicen el viaje de ida y vuelta con antelación.

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Los boletos para la costa atlántica pueden adquirirse a través del sitio web oficial y en las boleterías de las estaciones FOTO NA

Tres trenes diarios unirán Constitución y Mar del Plata durante la temporada

La programación prevé tres servicios diarios de lunes a viernes desde Constitución hacia Mar del Plata. Las formaciones partirán a las 6:07, con detención en todas las estaciones intermedias; a las 11:21; y a las 17:11. Los dos últimos servicios harán paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Los sábados, las salidas serán a las 6:10, a las 11:29 y a las 17:09. El primer servicio tendrá detención en todas las estaciones intermedias, mientras que los otros dos repetirán el esquema de seis paradas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal.

Los domingos y feriados, el cronograma comenzará a las 6:12, con paradas en todas las estaciones, y continuará a las 11:41 y a las 16:23. En esas últimas dos franjas, el tren volverá a detenerse en las seis localidades intermedias previstas para los servicios rápidos.

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El regreso desde Mar del Plata también tendrá tres frecuencias cada día. De lunes a viernes, las partidas serán a la 1:09, con seis paradas intermedias; a las 13:06, con detención en todas las estaciones; y a las 16:10, nuevamente con seis paradas.

Los sábados, los trenes de vuelta saldrán a la 1:16, a las 13:10 y a las 16:13. El servicio del mediodía parará en todas las estaciones intermedias, en tanto que los dos restantes mantendrán el recorrido con seis detenciones.

Los domingos y feriados, las salidas desde la ciudad balnearia serán a la 1:11, a las 13:19 y a las 15:15. La formación de las 13:19 realizará todas las paradas; las otras dos tendrán el esquema de seis escalas intermedias.

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La empresa incorporó opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés mediante tarjetas emitidas por Mercado Pago

Un refuerzo directo circulará los viernes hacia la costa y los domingos de regreso

A la grilla regular se sumará un refuerzo directo con salida desde Constitución los viernes a las 14:23. El servicio de regreso partirá desde Mar del Plata los domingos a las 23:16, una franja pensada para acompañar el retorno de quienes viajen durante el fin de semana.

El valor del pasaje entre Constitución y Mar del Plata será de $40.500 en primera y de $48.600 en pullman. Las tarifas quedan por debajo de los valores que suelen demandar los ómnibus de larga distancia y los servicios aéreos para cubrir el mismo trayecto, aunque el precio final de cada compra dependerá de la categoría elegida.

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La disponibilidad de fechas hasta los primeros días de abril permite alcanzar todo el período de vacaciones y parte de los fines de semana posteriores a marzo. Por eso, se espera que las consultas y las compras se aceleren a medida que se acerquen diciembre y las fechas de mayor afluencia turística.

El tren conserva un lugar propio en el comienzo de las vacaciones

Detrás de los horarios, las tarifas y la búsqueda de un asiento persiste una rutina de verano. Mar del Plata mantiene un lugar central entre los destinos turísticos del país, y el tren ofrece una alternativa para llegar desde Buenos Aires sin depender de un auto. Para muchos pasajeros, el trayecto integra el inicio de las vacaciones.

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La experiencia a bordo también forma parte de esa expectativa. El paso por los vagones, las paradas observadas desde la ventanilla y el movimiento en los pasillos componen escenas habituales de los servicios de larga distancia, en particular para las familias que viajan con chicos.

El salón comedor conserva un lugar en los recuerdos de quienes hicieron ese recorrido en otras temporadas. La comida durante el viaje, los sándwiches preparados para el trayecto y la circulación de vendedores en algunos servicios se suman a una postal que excede el destino final.

La venta anticipada vuelve a poner en marcha ese movimiento. Con los boletos ya disponibles para viajar entre diciembre de 2026 y el 4 de abril de 2027, el calendario ferroviario empieza a ordenar una nueva temporada hacia la costa atlántica.

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