El Ministerio de Turismo impulsa tres nuevos destinos para diversificar la economía hacia diversas regiones de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El impulso de tres nuevos destinos turísticos en República Dominicana concentra inversiones hoteleras, infraestructura portuaria y conectividad aérea, dentro de una estrategia oficial orientada a ampliar la oferta más allá de los polos tradicionales y a distribuir la actividad económica hacia otras regiones del país.

El Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, puso el foco en Miches, Punta Bergantín y Cabo Rojo como proyectos que combinan alojamientos, servicios para visitantes y obras de transporte. La apuesta busca aumentar la capacidad de recepción de turistas y generar demanda para proveedores locales, desde productores agropecuarios hasta comercios o empresas de servicios, señaló Collado para Diario Libre.

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Miches suma hoteles y amplía su capacidad de alojamiento

El desarrollo de Miches, en el este del país, figura entre los principales proyectos de expansión turística. El destino ya tiene más de 2,100 habitaciones hoteleras y suma nuevas inversiones vinculadas con alojamientos de alta gama.

Entre las obras en marcha se encuentra un establecimiento de la cadena Four Seasons. Además, las autoridades otorgaron permisos para otras 1,500 habitaciones. El plan comenzó a tomar forma durante la pandemia de COVID-19, cuando un grupo de empresarios presentó una iniciativa con una inversión estimada en $1,000 millones.

La incorporación de Miches a la oferta turística apunta a crear un polo con capacidad propia de hospedaje y servicios. El crecimiento de la actividad hotelera implica consumo de alimentos, energía, transporte, mantenimiento y mano de obra, sectores que integran la cadena económica del turismo.

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El polo de Miches supera las dos mil cien habitaciones hoteleras y suma un establecimiento de la cadena Four Seasons. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

Punta Bergantín busca reforzar la oferta de Puerto Plata

En la costa norte, Punta Bergantín forma parte del plan para ampliar la actividad turística de Puerto Plata. El proyecto contempla la construcción de nuevos hoteles y una diversificación de los servicios disponibles para los visitantes.

La ampliación de habitaciones constituye uno de los ejes de la iniciativa. El Gobierno considera que el incremento de la capacidad hotelera puede impulsar la llegada de turistas y sostener la actividad de un destino con trayectoria dentro del mercado dominicano.

La estrategia en Puerto Plata se apoya en la incorporación de infraestructura turística para complementar la oferta existente. El objetivo es que el desarrollo de nuevos alojamientos tenga impacto en el empleo, el comercio y la provisión de bienes y servicios en la zona.

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Cabo Rojo incorpora el turismo de cruceros en Pedernales

El tercer proyecto se ubica en Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, al suroeste de República Dominicana. Allí, la principal obra es la terminal de cruceros, que busca convertir al destino en una puerta de entrada para visitantes que llegan por vía marítima.

Según Collado, la instalación se convirtió en la tercera terminal de cruceros del país. La obra incorpora a Pedernales en un segmento turístico distinto al de los grandes complejos hoteleros y abre oportunidades para excursiones, transporte, gastronomía, comercio y actividades vinculadas con la atención de pasajeros.

La terminal también forma parte de una política de descentralización de la oferta turística. Con la llegada de cruceros a Cabo Rojo, el Gobierno busca que una zona con menor desarrollo turístico relativo reciba parte del flujo de visitantes internacionales.

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Las autoridades dominicanas otorgaron permisos para edificar mil quinientas habitaciones hoteleras adicionales en Miches. (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

Conectividad aérea y reducción del gasto promocional

La expansión de destinos se acompaña con medidas vinculadas con la conectividad. Entre ellas, el Ministerio de Turismo destacó el acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos, que facilita las operaciones aéreas entre ambos países.

La administración también mencionó la ratificación de la categoría 1 de seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esa certificación permite que las aerolíneas dominicanas operen rutas hacia ese mercado bajo estándares regulatorios internacionales.

En paralelo, Collado afirmó que el gasto en promoción turística en el exterior se redujo durante los primeros cuatro años de su gestión. Según indicó, el monto ejecutado en ese período equivalió a lo que antes se destinaba a un solo año de publicidad.

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