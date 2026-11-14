Panamá

Belice impulsa el turismo cultural con rutas mayas y garífunas

Sitios arqueológicos, tambores, gastronomía ancestral y celebraciones comunitarias conforman una propuesta que va más allá de las playas caribeñas y los arrecifes que suelen atraer a los viajeros centroamericanos

Un hombre golpea caparazones de tortuga con baquetas junto a una mujer que canta y músicos que tocan tambores de madera sobre una tarima
Un grupo de músicos y bailarines afroindígenas interpreta piezas tradicionales con tambores y percusiones en una comunidad del Caribe centroamericano. (Foto: Belize Tourism Board, Ministerio de Turismo)
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Belice busca posicionar sus tradiciones mayas y garífunas como parte central de su propuesta para los viajeros, con experiencias en comunidades locales, visitas a sitios arqueológicos, música, cocina y celebraciones que reflejan la diversidad cultural del país centroamericano.

Esto forma parte de una estrategia de promoción difundida por el Belize Tourism Board, organismo vinculado al Ministerio de Turismo y Relaciones con la Diáspora del país. La iniciativa apunta a atraer visitantes interesados en propuestas culturales, además de los destinos de playa y naturaleza que suelen concentrar la atención de quienes llegan al Caribe.

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El territorio beliceño reúne influencias indígenas, caribeñas, criollas, mestizas y europeas. Esa convivencia se expresa en las costumbres locales, las lenguas, la gastronomía y las celebraciones de distintas regiones. La promoción oficial sostiene que el componente cultural puede ofrecer una alternativa para quienes buscan conocer la vida cotidiana de las comunidades y sus prácticas tradicionales.

Un hombre golpea caparazones de tortuga con baquetas junto a una mujer que canta y músicos que tocan tambores de madera sobre una tarima
Un grupo de músicos y bailarines afroindígenas interpreta piezas tradicionales con tambores y percusiones en una comunidad del Caribe centroamericano. (Foto: Belize Tourism Board, Ministerio de Turismo)

Los sitios arqueológicos conviven con comunidades mayas actuales

La herencia de la civilización maya es central en la oferta cultural de Belice. Sitios como Caracol, Xunantunich, Altun Ha y Lamanai forman parte de los principales recorridos históricos del país, aunque la propuesta turística también se centra en las poblaciones indígenas contemporáneas.

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En diversas zonas, las comunidades mayas mantienen idiomas, técnicas agrícolas, conocimientos sobre plantas medicinales y preparaciones culinarias transmitidas entre generaciones. Algunas de esas localidades reciben visitantes a través de actividades organizadas por sus propios habitantes.

Entre las experiencias disponibles figuran talleres vinculados a la elaboración de chocolate artesanal, recorridos guiados por el bosque y presentaciones culturales. También existen propuestas centradas en métodos de cultivo tradicionales y en el uso comunitario de especies vegetales.

La propuesta busca que los viajeros conozcan el patrimonio maya más allá de los vestigios arqueológicos. La cultura maya sigue presente en prácticas sociales, saberes y actividades económicas de distintas comunidades beliceñas, según el documento de promoción turística.

Un hombre golpea caparazones de tortuga con baquetas junto a una mujer que canta y músicos que tocan tambores de madera sobre una tarima
Un grupo de músicos y bailarines afroindígenas interpreta piezas tradicionales con tambores y percusiones en una comunidad del Caribe centroamericano. (Foto: Belize Tourism Board, Ministerio de Turismo)

La música de tambores identifica a las comunidades garífunas del sur

Otro de los ejes de la oferta se concentra en la cultura garífuna, presente sobre todo en el sur del país, en localidades como Dangriga, Hopkins y Punta Gorda. Este pueblo afroindígena conserva expresiones propias en la música, la danza, la espiritualidad y la cocina.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó la lengua, la danza y la música de los garífunas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En Belice, los tambores forman parte de celebraciones y actividades cotidianas, en especial a través de ritmos como la punta.

La gastronomía garífuna incorpora productos habituales de la región, como coco, plátano, yuca y mariscos. Estas preparaciones son parte de la identidad de las comunidades costeras y aparecen en restaurantes locales, ferias y encuentros culturales.

El 19 de noviembre se celebra el Día del Asentamiento Garífuna, una fecha que recuerda la llegada de este pueblo a Belice en 1823. La conmemoración incluye procesiones por mar, música, bailes y actividades comunitarias en ciudades del sur. La jornada es una de las ocasiones de mayor visibilidad para las tradiciones garífunas dentro del calendario cultural nacional.

Un hombre golpea caparazones de tortuga con baquetas junto a una mujer que canta y músicos que tocan tambores de madera sobre una tarima
Un grupo de músicos y bailarines afroindígenas interpreta piezas tradicionales con tambores y percusiones en una comunidad del Caribe centroamericano. (Foto: Belize Tourism Board, Ministerio de Turismo)

Copa Airlines opera tres vuelos semanales entre Panamá y Belice

La institución también informó que Copa Airlines opera vuelos desde Panamá hacia Belice los lunes, miércoles y viernes. El servicio parte a las 9:01 desde la capital panameña y llega a las 10:22. El regreso está previsto para las 11:22, con arribo a Panamá a las 14:41.

Las nuevas frecuencias mejoran las conexiones internacionales a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Desde Belice, los pasajeros pueden continuar hacia destinos internos como San Pedro mediante Tropic Air y otras aerolíneas locales.

La conectividad aérea desde Panamá permite vincular a Belice con rutas procedentes de América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Para el sector turístico, esa conexión facilita el ingreso de visitantes latinoamericanos a un destino cuya promoción combina el arrecife caribeño, áreas naturales y patrimonio cultural.

El Belize Tourism Board señaló que trabaja con empresas privadas, asociaciones hoteleras y operadores turísticos con criterios económicos y ambientales. La entidad concentra su campaña en experiencias ligadas a la naturaleza, la historia y las prácticas culturales de las comunidades del país.

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