Mar del Plata combina playas, naturaleza y gastronomía en una propuesta pensada para disfrutar en cualquier época del año (EMTURYC)

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El fin de semana largo del próximo 21 y 22 de noviembre se perfila como una oportunidad para dejar la rutina de lado y dedicarle tiempo al descanso, la naturaleza y la buena mesa. Mar del Plata reúne esas tres variables en un mismo destino, con una oferta que combina playas, espacios verdes, gastronomía, vida nocturna y una cartelera de espectáculos pensada especialmente para la fecha.

La ciudad despliega, durante este fin de semana largo, una agenda que va desde los paseos tradicionales hasta los shows musicales de artistas reconocidos a nivel nacional. Esa variedad permite armar una estadía a medida, sin importar si el visitante busca actividad física, momentos de relax o entretenimiento nocturno.

Entre playas, sabores locales, propuestas al aire libre y una agenda cultural intensa, estos días se presentan como una escapada que no exige elegir entre descanso y diversión: ambas conviven en el mismo recorrido.

El Monumento a los Lobos Marinos continúa siendo una de las postales más elegidas por los visitantes (EMTURYC)

Playas para disfrutar en cualquier época

Con 47 kilómetros de costa, caminar por la orilla o mojar los pies en el agua no requiere esperar al verano. Las opciones varían entre playas céntricas, más populosas, y otras alejadas hacia el norte o el sur, con menor concurrencia y mayor tranquilidad.

Los balnearios ofrecen distintos tipos de oleaje y servicios, con sectores elegidos por familias y otros por jóvenes, además de escuelas de surf y stand up paddle para quienes quieran iniciarse en esos deportes. Visitar una playa distinta cada día es una forma habitual de recorrer la ciudad durante una estadía corta.

Sabores marplatenses y vida nocturna

Para el almuerzo y la cena, los pescados y las cazuelas de mariscos encabezan la propuesta, junto con carnes acompañadas de verduras y hortalizas de la zona. Las medialunas, los churros y los alfajores completan la oferta de desayunos y meriendas.

Bares de tragos de autor, cervecerías artesanales y boliches frente al mar integran la oferta nocturna de la ciudad (EMTURYC)

Al caer el sol, la cerveza artesanal, el gin y el vermuth se convierten en las bebidas de referencia para acompañar una salida. Los helados artesanales, por su parte, están disponibles durante todo el día y en cualquier recorrido por la ciudad.

Cuando el sol se pone, las cervecerías artesanales y los bares de fábrica abren sus puertas para degustar distintos estilos, mientras que las vermuterías y los bares de tragos de autor suman otra alternativa para la previa. Los restaurantes, los bingos y los casinos completan una oferta que se extiende hasta la madrugada en los boliches frente al mar.

Los sabores de la gastronomía local y la cocina de autor completan la propuesta de bares y restaurantes de Mar del Plata (EMTURYC)

Una agenda cultural que se multiplica

Durante los fines de semana largos, la cartelera de espectáculos de Mar del Plata crece en cantidad y variedad, con teatro, recitales, festivales y eventos deportivos para distintos públicos. Para esta fecha puntual, la programación incluye varios nombres de relevancia nacional.

Midachi se presenta con su gira de despedida el 21 de noviembre en el Centro de Arte Radio City – Roxy – Melany, mientras que el Festival Etcétera, que combina arte, diseño y creatividad, tiene lugar ese mismo día en Villa Victoria. También el 21 de noviembre, Viuda e Hijas reúne en escena a Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró y Paula Morales en el mismo complejo que recibe a Midachi, y Fabiana Cantilo ofrece una noche de rock y clásicos en BrewHouse Puerto.

Tan Biónica, La Vela Puerca y Las Pelotas forman parte de la cartelera de recitales que llega a Mar del Plata durante el fin de semana largo (EMTURYC)

Tan Biónica presenta su disco “El Regreso” el 21 y el 22 de noviembre en el Polideportivo Mar del Plata, y La Vela Puerca, Las Pelotas y Rocco Posca comparten escenario el 22 de noviembre en el Arena Mar del Plata. Estos shows se suman a una cartelera local que incluye muchas otras propuestas durante el fin de semana.

Actividades al aire libre para todas las edades

Un paseo aéreo o un vuelo en parapente permiten descubrir vistas del mar desde otra perspectiva, mientras que alquilar una bicicleta habilita recorrer la costa o los barrios tradicionales a otro ritmo. El trekking y la posibilidad de elegir un lugar para pasar el día completan las alternativas para quienes buscan movimiento.

El surf, el stand up paddle y el golf aparecen como opciones deportivas habituales en la ciudad. Para los más chicos, los parques de camas elásticas y el primer parque aéreo de la ciudad, con puentes colgantes, tirolesas y muros de escalada, suman otra alternativa de entretenimiento familiar.

Los puentes colgantes y circuitos de altura en el primer parque aéreo de la ciudad suman aventura a la propuesta de Mar del Plata (EMTURYC)

Naturaleza a pocos kilómetros del centro

La Laguna de los Padres se ubica a 30 minutos del centro, rodeada de bosques de araucarias y montes de eucalipto. Ese entorno permite hacer picnic, pescar o practicar remo y canotaje en aguas tranquilas. Muy cerca, Sierra de los Padres ofrece establecimientos recreativos, centros comerciales, la Gruta de los Pañuelos y vistas panorámicas a las sierras y los campos cultivados desde sus bares y restaurantes.

A 20 minutos de la ciudad hacia el sur, Chapadmalal se destaca por su entorno de dunas, mar y acantilados. La zona está conformada por urbanizaciones como Playa Chapadmalal, San Eduardo, Los Lobos, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo del Mar, y ofrece un marco de desconexión alejado del ritmo urbano.

Los paseos que no pasan de moda

La rambla, el Monumento a los Lobos Marinos, el Torreón del Monje y el Puerto integran el circuito de visitas tradicionales de la ciudad. Esos puntos suelen formar parte de cualquier estadía, ya sea para una primera foto familiar o para renovar una postal ya conocida.

Quienes planeen el viaje pueden consultar la información completa de eventos y atractivos en su sitio web oficial.