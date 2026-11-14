Turismo

Vietnam quiere abrir sus puertas a los turistas que más tiempo se quedan y más gastan

El proyecto, aún bajo debate parlamentario, contempla facilidades para trabajadores remotos, viajeros por tratamientos médicos y asistentes a eventos internacionales

Mano que sostiene un pasaporte verde sobre una mesa de madera, con la bandera de Vietnam y una bahía con islotes rocosos al fondo.
Vietnam debate una reforma migratoria para atraer turistas de larga estadía, trabajadores remotos y viajeros con mayor nivel de gasto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Vietnam presentó un proyecto para ampliar y flexibilizar sus visados turísticos, con medidas dirigidas a viajeros de larga estadía, trabajadores remotos, turistas por motivos médicos y asistentes a eventos internacionales. La iniciativa, enviada por el Gobierno a la Asamblea Nacional, busca elevar el gasto por visitante, simplificar el ingreso al país y reforzar la competitividad del destino frente a otros mercados del Sudeste Asiático.

El texto plantea ampliar las exenciones bilaterales para titulares de pasaportes ordinarios procedentes de mercados considerados prioritarios por su potencial de crecimiento, poder adquisitivo y conexiones aéreas. También habilita cambios en la vigencia de los visados, los plazos de permanencia, la cantidad de entradas, los costos y los procedimientos administrativos según el perfil de cada viajero.

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La propuesta permanece en discusión parlamentaria y aún no modifica los requisitos de ingreso vigentes. Según informó VOV, el Gobierno prevé acompañar la flexibilización con trámites digitalizados y condiciones vinculadas con la defensa, la seguridad, el orden público y el interés nacional.

El proyecto prioriza a los turistas de larga estadía y mayor gasto

La iniciativa apunta a los visitantes con alto nivel de gasto, quienes regresan al país, aquellos que combinan ocio con compromisos laborales y los participantes de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, un segmento identificado como MICE. Además, incorpora un régimen piloto para extranjeros que trabajan de forma remota y pueden permanecer durante períodos prolongados.

El proyecto contempla condiciones más favorables de visado y residencia para personas que lleguen a Vietnam por consultas médicas, tratamientos, rehabilitación, descanso o cuidados de salud de larga duración. La medida también alcanzaría a sus acompañantes, aunque quedaría sujeta a la certificación de centros receptores habilitados y de las autoridades competentes.

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La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, presentó la iniciativa en nombre del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. El proyecto busca que la política migratoria acompañe la estrategia de captar visitantes que permanezcan más tiempo y utilicen servicios de alojamiento, transporte, gastronomía, salud y actividades recreativas.

El conglomerado turístico Sun Group sugirió que Estados Unidos, India y Australia sean considerados en futuras ampliaciones de la exención de visado. Los datos citados por Báo Văn Hóa reflejan el interés de Hanoi en esos mercados: entre enero y septiembre de 2026, Vietnam recibió 764.000 visitantes estadounidenses, 671.000 indios y 485.000 australianos.

Las llegadas desde India subieron 33% interanual, mientras que las procedentes de Australia crecieron 21%. Ninguno de esos mercados cuenta hoy con una exención unilateral de visado para ingresar al país asiático.

La flexibilización de visados forma parte de la estrategia de Vietnam para competir por el turismo en el Sudeste Asiático (REUTERS/Athit Perawongmetha)
La flexibilización de visados forma parte de la estrategia de Vietnam para competir por el turismo en el Sudeste Asiático (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Los cruceros y los viajes multidestino revelan obstáculos vigentes

Las empresas turísticas sostienen que los plazos y la complejidad de los trámites pueden influir en la elección de un destino, especialmente entre los viajeros independientes. Si la aprobación de una solicitud se demora, la compra de pasajes puede postergarse y la demanda puede desplazarse hacia otros países de la región, indicó Saigontourist Travel Service Company, citada por VOV.

El turismo de cruceros es uno de los puntos que el sector busca resolver. Por las particularidades operativas de los puertos, los pasajeros enfrentan dificultades para utilizar el sistema de visado electrónico y las compañías deben tramitar autorizaciones para listas grupales. Esa gestión suma costos y demoras cuando los barcos transportan miles de personas.

Otra demanda se relaciona con los visados de una sola entrada. Los viajeros de Europa y Estados Unidos suelen combinar Vietnam, Laos y Camboya durante estadías de tres o cuatro semanas. Si necesitan regresar a territorio vietnamita para tomar el vuelo de vuelta, deben tramitar un nuevo permiso de ingreso.

Las empresas proponen analizar visados de entradas múltiples y una mayor duración de la estadía autorizada. También plantearon una exención temporal para pasajeros en tránsito en aeropuertos internacionales y para turistas de crucero, aunque esas alternativas no forman parte, por ahora, de una política aprobada.

La preparación de APEC 2027 en Phu Quoc agregó otra demanda del sector: representantes privados solicitaron que los trámites de visado electrónico se resuelvan en 24 o 48 horas para los asistentes a grandes encuentros de negocios, congresos y conferencias internacionales.

Vietnam busca reglas de ingreso más previsibles en el Sudeste Asiático

La discusión ocurre mientras otros destinos de la región ajustan sus condiciones de ingreso para atraer visitantes internacionales. Tailandia revisó sus esquemas de exención y visado a la llegada, una decisión que muestra cómo los países del Sudeste Asiático utilizan las reglas migratorias como parte de su competencia por el turismo internacional.

Para Vietnam, uno de los desafíos será garantizar previsibilidad en las facilidades migratorias. El sector privado pidió que la lista de países beneficiados tenga una vigencia de diez años, en lugar de renovarse cada tres, para que aerolíneas, agencias de viajes e inversores puedan planificar rutas y servicios a largo plazo.

El objetivo oficial es convertir al turismo en una actividad de mayor valor agregado, con foco en los visitantes que extiendan sus estadías y demanden servicios diversos. La apertura migratoria, sin embargo, deberá estar acompañada por mejoras en la infraestructura, la conectividad aérea, la oferta de alojamiento y la calidad de los servicios.

La Asamblea Nacional deberá definir el alcance final de las medidas, los mercados que podrían resultar alcanzados y los mecanismos de control. Hasta que se apruebe una resolución y se dicten sus normas de aplicación, los visitantes deberán organizar sus viajes según los requisitos de entrada actualmente vigentes.

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