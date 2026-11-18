Se debe a trabajos de renovación de infraestructura enmarcados en la Emergencia Ferroviaria

Guardar

Durante el fin de semana largo del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, los usuarios del transporte ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires deberán reorganizar sus recorridos: la línea Mitre y la línea Sarmiento operarán con cortes y limitaciones de servicio por trabajos de renovación de infraestructura enmarcados en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

En el caso de la línea Mitre, el ramal Tigre quedará completamente interrumpido los tres días, mientras que los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre circularán de manera limitada entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses. El motivo central de la interrupción es el recambio de enlaces de vía, dispositivos que permiten a las formaciones cambiar de carril y cuya renovación, según indicó Trenes Argentinos, resulta necesaria para aumentar la seguridad operacional y la confiabilidad del servicio.

PUBLICIDAD

El ramal Tigre de la línea Mitre permanecerá interrumpido durante tres días y los ramales a Suárez y Bartolomé Mitre saldrán desde Belgrano R

Las intervenciones se concentrarán en dos sectores de la traza. En el acceso a la estación Martínez se trabajará sobre el enlace norte y la alcantarilla ubicada en la calle Laprida, mientras que en el acceso a la estación Tigre se procederá al reemplazo del enlace de vía. La magnitud y la complejidad técnica de estas tareas exceden los tiempos disponibles en las ventanas nocturnas habituales, razón por la cual se utilizó el fin de semana extendido como marco para su ejecución.

Las intervenciones del fin de semana se integran a un proceso de renovación que ya lleva renovados cerca de 36 kilómetros de vías en el ramal Tigre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel. A su vez, se han intervenido 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y 6 aparatos de vías.

PUBLICIDAD

Pese a ese avance, la urgencia persiste. Todavía quedan tramos con rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad y un nivel de deterioro que obliga a las formaciones a circular a velocidad precautoria, lo cual genera demoras y cancelaciones en el servicio.

Las cuadrillas reemplazarán los enlaces de vía en los accesos a las estaciones Martínez y Tigre para reforzar la seguridad operacional

El plan de renovación integral apunta a readecuar la totalidad de los 40 kilómetros de vía comprendidos entre el empalme Maldonado y la terminal bonaerense, reemplazar los 47 kilómetros de tercer riel, intervenir 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, cambiar 4 paragolpes en la estación Tigre, renovar 23 aparatos de vía y atender 65 puentes y alcantarillas.

PUBLICIDAD

En simultáneo, la línea Sarmiento operará limitada entre Once y Castelar desde las 14 horas del sábado 21 y hasta el último servicio del lunes 23 inclusive. Se trata de la última etapa de la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento en el tramo comprendido entre Morón y Moreno, con intervenciones puntuales entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Este proceso incluyó previamente el zanjeo para la sustitución de cables, el recambio de los mismos y las readecuaciones de las mesas de mando de señales de Haedo, Castelar y Moreno. El objetivo declarado por Trenes Argentinos es fortalecer el sistema en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria, con prioridad en la seguridad de los pasajeros y el uso eficiente de los recursos públicos.

PUBLICIDAD

La línea Sarmiento prestará servicio limitado entre Once y Castelar por obras en los sistemas de señalamiento del tramo Morón-Moreno

Estos trabajos en la Sarmiento se suman a otras obras que Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante en paralelo: la modernización de las señales entre Liniers y Villa Luro, y el reemplazo de aparatos de vías en Caballito. El martes 24, el servicio de la línea Sarmiento retomará sus frecuencias habituales.

Tanto las obras de la línea Mitre como las de la línea Sarmiento podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables. Ante esa posibilidad, Trenes Argentinos recomienda a los pasajeros consultar novedades en la web oficial del Gobierno o en la APP de Trenes Argentinos.