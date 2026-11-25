El médico Mario Alonso Puig habló sobre los beneficios de la meditación en la salud integral

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En un nuevo episodio de La Fórmula Podcast, Mario Alonso Puig profundizó en los beneficios de la meditación para transformar la mente, gestionar las emociones y desarrollar el potencial personal. Explicó cómo el silencio y la contemplación permiten reducir el ruido mental, acceder a una mayor claridad e intuición y encontrar respuestas frente a situaciones complejas.

Además, reflexionó sobre las adicciones, la ansiedad y la necesidad de escapar del dolor emocional en una sociedad cada vez más distraída y reactiva. Habló sobre la importancia de recuperar la profundidad, fortalecer los vínculos humanos y reconectar con la espiritualidad. El episodio completo podés escucharlo en Spotify y YouTube.

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Mario Alonso Puig es un médico, cirujano, escritor y conferencista español, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, que ejerció la medicina durante 26 años y realizó una formación de posgrado en cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Tras dejar la actividad quirúrgica, orientó su carrera a investigar y divulgar la relación entre la mente, las emociones y la salud, así como el desarrollo del potencial humano. Desde hace más de tres décadas dicta conferencias y programas de formación en distintos países sobre liderazgo, gestión del cambio, creatividad, bienestar y crecimiento personal. Además, es autor de doce libros, entre ellos Reinventarse, El cociente agallas y Resetea tu mente.

Puig sostiene que la meditación permite reducir el ruido mental y conectar la reflexión racional con la intuición y la contemplación (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Contame en qué momento te encuentro, cómo fue este año para vos.

—Ha sido un año muy bonito, muy movido y con muchísimos viajes. He estado en bastantes países con la conferencia Hazlo imposible. También he trabajado mucho en productos online, en cursos que ayuden a las personas a creer realmente en su potencial y a aflorarlo. He dedicado mucho tiempo a meditaciones muy específicas para resolver determinadas situaciones, a veces muy complejas, a las que todos los seres humanos nos enfrentamos. Además, he participado en congresos en distintos países, he estudiado, reflexionado y, por supuesto, he estado con los míos.

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—¿Cómo son las meditaciones para resolver problemas complejos?

—Nosotros tenemos dos mentes. Hay una mente intelectual, racional, que nos ayuda a resolver cosas a través del razonamiento, el conocimiento y la reflexión. Y hay otra mucho más intuitiva, más conectada con el hemisferio derecho del cerebro, que no utiliza el conocimiento ni el razonamiento: utiliza la intuición.

Es mucho más difícil entender el funcionamiento de la mente del hemisferio derecho porque es la mente inconsciente. Si el hemisferio izquierdo equivale a un ordenador, que es muy bueno haciendo cálculos, el hemisferio derecho equivale a Internet.

Las meditaciones que desarrollo y que están en mi página web ayudan a transitar del hemisferio izquierdo al derecho. El lenguaje para conectar con la mente del hemisferio derecho no es el mismo que se utiliza para conectar con la del hemisferio izquierdo.

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Si quiero conectar con tu hemisferio izquierdo, te pregunto: “Oye, Mili, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Qué te parece lo más razonable de lo que estamos conversando? ¿Cuál es la utilidad que puedes ver en tu vida?”.

Y puedes decir cosas muy interesantes: “Estoy pensando que esto, a lo mejor, ayuda a las personas que nos siguen. Encuentro que puede ser útil”.

Pero si te digo: “Mili, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué te viene a la imaginación? ¿De qué manera ves que esto podría impactar en la vida de otros seres humanos?”, ya estoy dialogando con el hemisferio derecho del cerebro y se mueven cosas.

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El proceso de meditación permite transitar desde el hemisferio izquierdo, que controla, domina y está muy basado en el conocimiento, en lo que uno sabe, hacia un mundo mucho más sutil, de experiencia profunda. Pasamos del conocimiento a la sabiduría; de ver los distintos árboles de un bosque, a ver el bosque en su conjunto. Pasamos de ver cosas separadas a verlas conectadas a un nivel muy profundo.

¿Qué ocurre? Muchas situaciones que enfrentamos no se pueden resolver exclusivamente con el intelecto. A lo largo de 26 años como cirujano, me encontré con situaciones clínicas muy extrañas y complejas. Todo lo que había estudiado, todo lo que conocía, no me servía para intentar llegar a un diagnóstico. Las pruebas radiológicas y bioquímicas, por sofisticadas que fueran, tampoco me ayudaban.

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Entonces, entraba en un estado de meditación y transitaba desde el hemisferio izquierdo al derecho. Es un proceso en el que conectas con un silencio que, de entrada, es incómodo porque parece vacío. Es como si nos quedáramos de repente callados. Parece incómodo.

Pero este no es el silencio de la mudez o de una persona que se queda callada. Es el silencio que precede al descubrimiento. En ese momento, desde un lugar que no sabes cuál es, te llega, en forma de imagen o sensación, lo que ese paciente tiene y lo que debes hacer. Es verdaderamente sobrecogedor.

Muchas veces no he comentado estas experiencias porque dan la sensación de que uno ha perdido la cabeza. Pero, en todos los casos en los que hice eso, el diagnóstico —que no solo era difícil, sino increíblemente complejo— fue absolutamente acertado.

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Y menos mal que pude seguir esa intuición, en lugar de fiarme de la razón, que me decía: “Espera”. La intuición, en cambio, me dijo: “Interviene”. Gracias a que intervine en los dos casos que ahora me vienen a la cabeza, pude resolver dos situaciones que, de otra manera, no habrían acabado bien.

Mario Alonso Puig ejerció como cirujano durante 26 años y plantea que la meditación complementa el análisis ante situaciones complejas

—Vos tenías un diagnóstico muy complejo y, desde lo racional, no sabías qué decisión tomar. Entonces meditaste y ¿te llegó una respuesta que en ese momento no podías percibir?

—Estoy pensando en un paciente concreto. Yo tenía un diagnóstico que correspondía con la lógica: por cómo ese paciente contaba lo que le pasaba, por los datos de la exploración clínica, por la analítica, por la radiología. Todo apuntaba a que ese era el diagnóstico. La sensación de certeza era absoluta.

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Ante ese diagnóstico, que pedía un tratamiento médico con antibióticos, hice lo que correspondía. Sin embargo, la evolución del paciente no era como yo esperaba, ni como era lógico que fuera. Entonces repetí la analítica y la radiología. Los profesionales que hicieron las pruebas, sobre todo la jefa de Radiología, que es una verdadera experta, me ratificaron que ese era el diagnóstico correcto. Pero había algo en mi interior que no quedaba satisfecho.

Había algo que no sabía qué era y que me decía: “Se te está escapando algo, se le está escapando algo a todo el mundo. Aquí falta algo”. Ante esa sensación, en lugar de pasar de largo y decir: “Qué tontería, es esto y voy a seguir con el tratamiento antibiótico”, entré en un estado de silencio, de meditación, de transitar del mundo del conocimiento y de la reflexión al mundo de la contemplación. Era un silencio que yo sabía que constituía la antesala del descubrimiento, por lo tanto, no me incomodaba.

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Me vino en forma de imagen lo que realmente tenía este paciente, algo prácticamente imposible. Hay muy pocos casos descritos en el mundo. Fui a hablar con él y con su sobrina, que era enfermera del hospital, y les dije lo que consideraba que tenía. Ella me dijo: “Doctor, eso no puede ser”. Y le dije: “Yo creo que sí. Es más, tengo la certeza de que es así. Si no lo opero, usted va a tener una peritonitis, y una peritonitis es muy grave. Tengo que operarlo”.

Sentía una certeza, una convicción, porque la imagen me había sido ofrecida. La vi con una claridad increíble. Tanto que, cuando recibí esa imagen, dije: “No puede ser”. No era algo absurdo, pero resultaba prácticamente imposible por lo raro que era.

Entonces operé a ese paciente, y menos mal que lo hice porque estaba a punto de sufrir una complicación. Después evolucionó perfectamente. Me ha pasado en otras situaciones. Muchísimas cosas se pueden resolver desde la reflexión, el conocimiento, el estudio y el uso de la tecnología. Pero hay otras que no se resuelven así. Pertenecen a un mundo más sutil, más profundo. Antes de Internet, había muchas cosas que se podían resolver con un ordenador, pero no era lo mismo que lo que se puede resolver hoy con un ordenador conectado a Internet.

Lo que te llega son revelaciones, intuiciones muy profundas. Normalmente no llegan en forma de lenguaje, aunque yo sí he tenido experiencias así, con palabras que surgen desde dentro, pero es inusual. Suelen llegar en forma de imágenes, sensaciones o experiencias.

Por ejemplo, después de dar la conferencia Hazlo imposible en Nueva York, se acercó una joven que no paraba de llorar. Me inquieté al verla y me dijo: “Doctor, no se inquiete. No lloro de tristeza, lloro de alegría. Durante una de las meditaciones he conectado con algo en mi interior. Quiero que me entienda: llevaba muchos años deprimida y me había acostumbrado a sentirme así. Mi vida era una tristeza sostenida. Para mí no existía nada más que eso. En una de las meditaciones, no sé lo que ha pasado, he conectado con un gozo, con una alegría, y no paro de llorar. Lloro de alegría. Le puedo asegurar que hoy comienza para mí una vida nueva”.

Eso es lo que nos ofrece la meditación. La meditación no pretende quitar ni prescindir de la enorme importancia que tienen el análisis, el criterio, el estudio, la reflexión, la tecnología y la metodología. Lo que plantea es que todo eso puede ser insuficiente cuando debemos afrontar determinadas situaciones. Por ejemplo, puedo encontrarme ante una situación emocional difícil, de miedo, angustia, ansiedad o intensa preocupación. Y, mediante el razonamiento, puedo decirme: “Mario, no tienes que preocuparte. Sabes hacer esto bien, no tienes que estar inquieto, tienes experiencia”. Pero puede no funcionar.

¿Cuántas personas podrían hablar muy bien en público y, sin embargo, se bloquean? Por más que se digan: “Estoy preparado” o “Estoy preparada”, no consiguen llegar a ese nivel profundo, a ese nivel inconsciente. Con la meditación, si sabes utilizarla, llegas ahí. Puedes alcanzar un estado de calma, paz y serenidad que hace que, de repente, hayas superado o trascendido ese miedo. No hay que verla como una panacea, sino como un gran complemento de funciones diferentes, que están en el otro hemisferio.

Conocí la meditación hace más de 30 años, gracias a un pionero y científico. Cuando yo trabajaba como cirujano en Boston, él estaba en el hospital de enfrente. Él era cardiólogo y yo, cirujano. Fue uno de los primeros investigadores en el mundo en este campo. Siempre recordaré con enorme cariño al profesor Herbert Benson, quien aprendió meditación en los Himalayas y la llevó al mundo científico. Empezó a enseñársela a los pacientes y vio el impacto que tenía en ellos.

Recuerdo una época en la que estuve en su hospital, en el equipo de trasplante de hígado. Bajé a su despacho para saludarlo y empezó a contarme cómo demostraban, con claridad y a nivel científico, que cuando los pacientes que iban a someterse a una cirugía cardíaca habían aprendido a meditar previamente, las complicaciones posteriores bajaban de forma radical.

Como el corazón se había serenado, incluso cuando la persona estaba inconsciente e intubada, no presentaba alteraciones del ritmo cardíaco, que muchas veces preocupan a los médicos después de una cirugía extracorpórea. Todo esto habla de un potencial extraordinario y oculto que, cuando se despliega y florece, nos permite atravesar momentos de dificultad con más claridad mental, serenidad y confianza.

—¿Qué tipo de meditación es? ¿Existe una práctica específica o cualquier meditación puede generar ese efecto? Y, desde la ciencia, ¿cómo se explica que un momento de silencio o meditación pueda transformar una realidad?

—Seguro que todos hemos escuchado o conocemos algo de lo que se llama el espectro autista. En el autismo, muchas veces, los niños se aíslan de alguna manera. Hay distintas causas, pero existe una parte en nuestro cerebro, del tamaño aproximado de dos huevos pequeños, una en cada hemisferio cerebral, que se llama tálamo.

El tálamo es una central que filtra los miles y millones de estímulos que recibimos porque, si todo eso llegara a la conciencia, llegaría un momento en el que no podríamos soportarlo. Nos pondríamos en un rincón porque oiríamos todo tipo de sonidos, veríamos todo tipo de luces y no podríamos resistirlo.

Entonces, el tálamo filtra la información. También hay una red que cataloga los estímulos como importantes o no importantes, y eso es lo que llega a la conciencia. Necesitamos un sistema para reducir el ruido exterior, para captar más sonido que ruido y percibir lo más relevante.

Esto hace que una madre o un padre, en medio del ruido, pueda escuchar el llanto de su bebé. Pero el principal ruido muchas veces no es externo, sino interno.

Es ese crítico interior que no deja de decirnos cosas. Muchas de las cosas que nos dice, lejos de animarnos, nos hunden: “Nunca haces nada bien”, “Qué inútil eres”, “Otra vez te equivocaste”, “Mira cómo te mira”, “No le gustas nada”, “Esto va a salir fatal”, “Ha salido mal tantas veces”, “¿Tú quién eres para aspirar a ser feliz?”, “No solo no es posible, es que, si lo fuera, tú no lo merecerías”.

Gran parte de ese diálogo del crítico interior es inconsciente. ¿Cómo sabemos que existe? A través de tecnologías de imagen se ha podido ver qué ocurre en el cerebro humano cuando una persona empieza a pensar mal de sí misma o a hablarse mal. Todo eso genera una tensión que produce un efecto muy negativo en la salud mental y física.

Por ejemplo, el padre del psicoanálisis, el psiquiatra austriaco Sigmund Freud, definía la depresión como la agresión contra uno mismo. Si todo el día me recuerdo lo que no he logrado, lo que no soy y lo que nunca seré, puedo ser la persona más estable e inteligente del mundo, pero acabo con una depresión. Es como si tuviera a una persona junto a mi oreja, todo el tiempo, diciéndome todos los defectos que tengo.

Ese es el tema del crítico interior. Por eso, cuando hablamos del ruido exterior, también hay que hablar del ruido interior. Blaise Pascal decía: “He descubierto el secreto de la infelicidad del ser humano: su incapacidad para mantenerse solo en una habitación”. Puedes pensar: “Qué tontería”. Pero él sabía muy bien hasta qué punto puede torturarnos o martirizarnos el ruido mental.

Las meditaciones tienen todas un tronco común. Hay meditaciones que vienen de la tradición cristiana, que se llama contemplación. Es un tipo de meditación que busca una conexión más profunda con el misterio, con Dios, como cada uno considere que ha de llamarse. Hablamos de una realidad que nos trasciende. Esa es la meditación contemplativa, que busca directamente una conexión con ese ser.

Puig sostiene que la meditación puede favorecer cambios en la activación cerebral y contribuir a la neuroplasticidad a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego están las meditaciones que proceden del budismo. Lo que buscan es silenciar ese ruido interno, lograr que se vaya mitigando para que conectes con una dimensión tuya: la que existe cuando ese ruido no forma parte de tu vida. ¿Cómo sería Mili? ¿Cómo sería Mario? ¿Qué serían capaces de hacer los dos si no tuvieran ese crítico interno que les dice que no dan la talla, que no son capaces o que, en el pasado, un profesor, una profesora, un amigo, un padre o una madre les dijeron: “Es que tú eres un desastre”?

Aunque no lo pensaran, lo dijeron y nosotros lo creímos. En este caso hipotético, ¿quién sería esa persona? Serían dos personas mucho más alegres, ilusionadas, creativas y emprendedoras. Cuando se reduce el ruido mental, ese potencial que una persona tiene de manera natural empieza a aflorar. No solo aflora ese potencial, también mejora la salud.

Se sabe que, cuando una persona aprende a meditar, cambia el tipo de activación que hay en el cerebro. Cuando estamos envueltos en el ruido mental, en esta mente caótica, normalmente nos alejamos del presente. No nos deja estar en el aquí y ahora: nos lleva al pasado. ¿Y a qué nos lleva el pasado? ¿A recordar las maravillosas vacaciones que pasamos en un lugar idílico? No. Nos lleva a remover viejas culpas, resentimientos, traiciones y errores. ¿Y cuando nos lleva al futuro? ¿A imaginar un futuro lleno de posibilidades? No. Nos llena de preocupación.

Cuando opera esa mente, la del crítico interno, existe un circuito llamado red neuronal por defecto. Es una red formada, fundamentalmente, por determinadas áreas del cerebro, como el cíngulo posterior. Cuando esas áreas están muy activas, no solo nos alejan del presente. El cuerpo está en el presente, pero la mente está ausente, porque se encuentra en el pasado o en el futuro. Se ha demostrado que hay una gran pérdida de atención. Como la atención se ha dividido y se ha ido al pasado o al futuro, ya no está en el presente. Entonces, no vemos lo que sucede, no podemos tomar buenas decisiones y nuestras acciones no son efectivas.

También se ha observado que, cuando esta red neuronal por defecto es dominante, hay un empeoramiento de la salud. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Si voy al pasado y remuevo viejos barros, activo lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el sistema de alerta y defensa, donde uno siente que está en peligro y que el mundo es hostil. Si voy al futuro para preocuparme, activo el mismo sistema: el sistema de alarma.

¿Qué ocurre cuando el sistema nervioso simpático se mantiene activo en el tiempo? Daña la salud. Por eso podemos explicar por qué cae la función del sistema inmune o por qué se deteriora la función cardiovascular. Mi maestro, el profesor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, estaba muy interesado en enseñar esto a sus pacientes cardiológicos y, con ello, mejoró la salud.

¿Qué más hemos visto con la práctica de la meditación? Sabemos, por ejemplo, que se activa el gen del BDNF. Es un gen que produce una proteína fundamental para que las neuronas formen nuevas conexiones, independientemente de la edad. Es básico en la neuroplasticidad. También sabemos que la meditación favorece el aumento del grosor del hipocampo. El hipocampo se llama así por su forma de caballito de mar. Está en el repliegue del lóbulo temporal y es una estructura preciosa que tiene varias funciones.

La primera es que actúa como freno de la amígdala. La amígdala es un núcleo que está delante del hipocampo y genera sensaciones de miedo e ira. El hipocampo la frena para que vivamos con menos miedo y menos ira. Además, el hipocampo procesa el contexto. Mi hipocampo está generando una imagen física de este lugar. También es la base de la memoria.

Antes no se conocía esto, pero hubo un joven que tenía un foco epiléptico en el hipocampo del hemisferio derecho y otro en el del hemisferio izquierdo. Como no se sabía cuál era la función de los hipocampos, se le extirparon ambos. No volvió a tener ataques epilépticos, pero no recordaba nada 10 segundos después de hacerlo. Por ejemplo, si echaba aceite a la ensalada y no lo veía encima, volvía a echarle porque creía que no lo había hecho. Fue muy triste la vida de este joven. No volvió a tener focos epilépticos, pero tenía que escribir en libros: “Acabo de ponerle aceite a la ensalada”, porque, si no lo veía, no lo recordaba.

Los hipocampos son fundamentales cuando una persona quiere reinventarse. Y esta es una noticia maravillosa. En mi libro Reinventarse, tu segunda oportunidad, hubo personas que ya tenían una determinada edad y dijeron: “Yo puedo seguir reinventándome, favoreciendo el crecimiento de mi hipocampo y generando nuevas conexiones, recuerdos y experiencias”.

Eso también sucede con la meditación. Se ha visto un aumento en el grosor de partes de la corteza prefrontal, que está detrás de los ojos y encima de la frente. Estas regiones son muy importantes porque también pueden controlar ese caballo que, a veces, se desboca: la amígdala.

También se ha observado un aumento del grosor de la ínsula de Reil, o lóbulo oculto. El cerebro tiene dos grandes cisuras. Una es la cisura de Silvio: al abrirla, debajo está el lóbulo oculto, que no se puede ver sin separadores. Esta región, la ínsula de Reil, es muy importante porque nos permite conectar con lo que sucede en el cuerpo.

Con la práctica de la meditación se ha visto, además, un fenómeno interesantísimo. Dado que el hemisferio izquierdo es el dominante, el hemisferio derecho apenas puede hablar en estas funciones superiores. En la meditación, el hemisferio derecho empieza a cambiar el ritmo de ondas y las dos mentes se conectan en lo que se llama sincronización interhemisférica.

El doctor Benson comenzó, lógicamente, como cardiólogo interesado en la salud y se sorprendió cuando sus pacientes le dijeron: “Doctor Benson, esto no solo está mejorando nuestra salud, también nos ayuda a ser más creativos”. Él no entendía por qué. Ahora sabemos que se debe a una sincronización interhemisférica. Por eso creo que es muy recomendable.

Según el médico la práctica meditativa puede ayudar a alcanzar calma y serenidad frente al miedo la angustia la ansiedad y la preocupación (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Si la evidencia científica es tan contundente y hace años conocemos los beneficios de la meditación, ¿por qué creés que todavía no es una práctica tan popular? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a entrenar el cuerpo, pero no hacemos lo mismo con la mente? Y me gustaría saber qué aspectos de tu vida transformaste a partir de esta práctica.

—Paradigma viene del griego y quiere decir “forma de ver”. Cuando ves una determinada realidad, te resistís a ver otra. Por ejemplo, hace muchos años, el lugar donde se hacían las autopsias más reconocido en el mundo era la Universidad de Padua. Cuando exponían el hígado humano, en un cadáver, obviamente, decían: “Aquí ven los cinco lóbulos”.

Había un joven que se llamaba Andrea Vesalio y dijo: “No, no hay cinco, hay dos”.

“¿Usted cómo no ve los cinco lóbulos? Si son clarísimos”.

“Hay dos”.

Lo echaron del anfiteatro de Padua. Acabó en la corte de Felipe II, en España. ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? El hígado tiene dos lóbulos y uno oculto, que no se ve: el lóbulo caudado, que está pegado a la vena cava. Pero son dos. ¿Cómo veían cinco si hay dos? Porque se habían creído los relatos de médicos antiguos que describían el hígado del cerdo, pero pensaron que describían el hígado humano. La percepción no es un reflejo de lo que hay en la realidad. Es una construcción mental donde el espejismo se impone a la realidad. Se convencieron de que hay cinco lóbulos y la mente ve cinco lóbulos.

Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando alguien presenta algo que desafía un saber aceptado por unanimidad, no hay ese punto de curiosidad. Podrían haber dicho: “Joven Andrea Vesalio, ¿dónde ve usted dos lóbulos en vez de cinco?”. Y desde esa curiosidad podría haberse superado el paradigma. Pero ¿qué pasa ante lo que muchas veces nos sorprende y nos desconcierta? ¿Hay una verdadera curiosidad? No. Normalmente hay acusación, juicio, condena y castigo.

Acusación: “Usted no está viendo lo que hay”.

Juicio: “No merece estar en el anfiteatro de Padua”.

Condena: “Fuera”.

Castigo: “No vuelva”.

Eso es lo que nos pasa. Ahora nos parece muy normal disfrutar de ciertos experimentos y avances tecnológicos. Quienes los propusieron en sus comienzos eran considerados locos, fuera de sí. Entonces, hay que ser muchas veces un loco para romper los límites. Y, si no eres un loco, en este sentido bello de la palabra, no rompes los límites. Tenemos que entender que ha habido una resistencia. ¿Qué ocurre? Ya hay 30 años de investigación por parte de algunos de los laboratorios y universidades más prestigiosos del mundo. Empezó mi maestro en la Universidad de Harvard; luego estuvieron la Universidad de Massachusetts, Berkeley, Stanford, el MD Anderson Cancer Center y algunos de los centros más importantes del mundo.

Es tan espectacular lo que muestran que ya es una falta de humildad, de arrogancia, de soberbia, decir: “Pues no”. También tenemos que ser pacientes y no intentar imponer esto, sino proponerlo. Muchas veces, uno pierde la guía cuando quiere imponer algo porque sabe que es cierto. Sabes que es cierto, pero aun así no lo impongas.

Proponlo y, si las otras personas consideran que tiene sentido, deja que lo prueben. Si lo impones, vas a generar rechazo y resistencia. Yo empecé a dar sesiones de meditación gracias al gran maestro que tuve. Luego he tenido muchos otros a lo largo de la vida. Esto fue hace más de 25 años. Recuerdo que, en alguna ocasión, tenía cierta inquietud porque estaba delante de 200 presidentes de empresas. Hace 25 años, casi nadie se metía con la meditación. Yo tenía muchas dudas sobre hacerlos meditar, porque pensaba: “Va a ser muy fuerte, son 200 presidentes de empresa”.

Y los puse a meditar. No sé qué pasó, pero durante todo el año me invitaron a dar conferencias en muchos lugares porque experimentaron, vivieron, algo que no habían vivido antes. Eran personas con muchísima responsabilidad, que no paraban de trabajar, de resolver problemas o dificultades. Cuando conectaron con ese silencio que les dio paz, tranquilidad y armonía, dijeron: “Oye, yo quiero más de esto”. Hoy es muy raro que vayas a una empresa, a un hospital o a una institución y te pongan caras raras porque les digas que van a hacer cinco o 10 minutos, o lo que sea, de meditación.

Mario Alonso Puig afirma que el ruido interior puede alejar a las personas del presente y afectar su atención sus decisiones y su bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Hoy vivimos en una sociedad muy reactiva, en la que nos cuesta detenernos, contemplar y reflexionar. Estamos expuestos a tanta información y estímulos que muchas veces reaccionamos de manera desmedida y dejamos que lo que consumimos condicione nuestra mirada, ¿verdad?

—Sí. Cuando una persona no está bien por dentro, no se siente a gusto en su piel y tiene un dolor que no ha sido capaz de resolver, puede emprender varios caminos. Puede emprender el camino interior: saber qué le está generando ese dolor y cómo superarlo. Puede emprender otro camino, que es acercarse a un buen amigo, amiga o profesional y decirle: “Tengo este dolor, no sé de dónde me viene. Quisiera que me ayude a descubrir qué me pasa y a resolverlo”.

Son dos caminos que, para mí, llevan a un buen resultado. Hay un tercer camino, que es el más fácil: “Voy a distraerme. No quiero pensar en eso”. Entonces, necesito cada vez más estímulos para intentar apagar ese grito interno que me está diciendo: “Hay algo que duele y necesita ser sanado”. ¿Qué ocurre? Cuanto mayor es el nivel de distracción y de apego a las cosas, más claro está que hay un sufrimiento interior que no se está resolviendo correctamente. Por eso no paran de aumentar cuadros como la ansiedad, la depresión y el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Es por un dolor interno no resuelto.

Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad tremendamente superficial. Huye de la profundidad. Nos da miedo. “Prefiero estar distraído y así me olvido de que no estoy bien”. Pero llegará un momento en el que te darás cuenta, nos daremos cuenta, de que estamos pagando un precio enorme por esa distracción. No solo en la salud, ya hemos visto el impacto de la red neuronal por defecto. También estamos intentando ahogar con distracción algo que no va a dejar de gritar.

Lo más fácil es distraerse, pero lo más efectivo es pararse, entrar en silencio y empezar a conectar con eso para que, poco a poco, se vaya sanando. No hablamos de la distracción ocasional, de un día en el que dices: “Me voy a distraer hoy porque he tenido un día difícil”. Eso no solo es humano, es absolutamente humano. Otra cosa es la necesidad de distracción permanente, que está dando muchísimos problemas. Tengo muchos amigos en el sector educativo y me dicen: “Mario, es increíble ver cómo cada año los estudiantes tienen un nivel de atención menor”. No porque no quieran tenerlo, sino porque están en ese mundo, en una sociedad que tiene muchas cosas favorables y que no quiere entrar en la profundidad suficiente para sanar.

Quiero que imagines a una persona que llega a un hospital con tos. “Tengo tos”. “No se preocupe, aquí tiene unos jarabes y, cuando esté más incómodo, se va distrayendo por aquí y por allá”. A lo mejor tiene una neumonía. A lo mejor tengo que ponerle antibióticos, y con un antitusígeno y cuatro paseos por el parque no se le va a quitar.

Eso es lo que nos pasa. Somos una sociedad que se ha alejado de la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Para mí, tiene dos dimensiones. Primero, el humanismo: la capacidad de ver en la otra persona a un ser humano y no a un medio para conseguir lo que quieres o a un obstáculo que te impide conseguirlo. Dejar de ver a la persona como un medio y empezar a verla como un fin. Es decir, ver seres humanos. Por tanto, buscar el vínculo.

El vínculo no es solo: “¿Qué tal el tiempo?”. “Bien”. El vínculo es: “¿Cómo estás?”. Pero no un “cómo estás” de cumplimiento, sino un “cómo estás” de verdad. “¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar?”. Una mirada que realmente transmite esa conexión. No es un tránsito de información, es una vinculación emocional profunda. Hoy tenemos información por todos lados, cada vez más, y vinculación cada vez menos.

El ser humano es un ser de vínculo, un ser de encuentro. Está en nuestra naturaleza. No es algo que uno pueda elegir o dejar de elegir. El vínculo es el elemento más importante para el sostén de un ser humano. Si hemos perdido esa vinculación porque nos vemos solo en la dimensión superficial, es normal que no estemos bien. La segunda dimensión de la que nos hemos alejado es la dimensión espiritual. Nos hemos concentrado exclusivamente en lo material. Queremos explicarlo todo con las reglas de la materia, con lo que tiene forma, y nos olvidamos del fondo y de lo que es espíritu.

Unos le pondrán un nombre. Yo le pongo, con todo cariño y admiración, el nombre de Dios. A otras personas la palabra Dios les espanta, así que pueden poner el nombre con el que se sientan cómodas: naturaleza, vida, campo akáshico, campo cuántico, energía sustentadora, lo que quieran. El nombre no es lo importante, sino la experiencia de eso, la conexión. Cuando un ser humano se desconecta de los demás, de la naturaleza, de la vida, del misterio, ¿cómo no va a sufrir? Y, si sufre, ¿qué hace? ¿Se pregunta por qué está sufriendo? Francamente, porque se ha desvinculado de sí mismo, de los demás y del misterio.

No. ¿Qué es lo fácil? La distracción. Una distracción que puede venir no solo en forma de consultar 27 cosas, sino también en forma de adicciones. La gran mayoría de las adicciones son modos de calmar ese dolor no atendido. La gente que bebe alcohol y llega a tener alcoholismo no lo hace porque el alcohol esté especialmente rico, honestamente. Lo hace porque ayuda a mitigar el dolor. Hay una película que me encanta. Además, tuve la fortuna de conocer a la actriz Koyuki: El último samurái. En la película, Tom Cruise participa en una masacre de indígenas en la época del Oeste estadounidense. Llega a Japón y no para de beber porque tiene flashbacks o pesadillas. Le vienen recuerdos de cómo exterminan a niños, mujeres, a todo el mundo.

En lugar de profundizar en ese dolor, lo amortigua. Llega un momento en el que entra en la aldea de Katsumoto, el jefe de los samuráis, y no le dan de beber. Se pone a gritar: “¡Sake, sake, sake!”, que es el alcohol allí. Nadie le da nada para que conecte con ese dolor y sepa perdonarse. En ese momento se transforma. Todas las buenas películas tienen muchos de esos mensajes, con imágenes y un componente emocional, que nos apuntan a grandes realidades del ser humano.

Puig relaciona la distracción permanente con el intento de evitar dolores emocionales que requieren atención profundidad y acompañamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

—Solemos asociar las adicciones con situaciones extremas, como la dependencia del alcohol, las sustancias o el juego. Sin embargo, hay señales de alerta más sutiles, presentes en nuestra relación con el celular, las pantallas o incluso la comida. ¿Creés que tenemos una mirada limitada sobre las adicciones y que pueden manifestarse de muchas maneras en la vida cotidiana?

—Sí. Te voy a responder desde lo que conozco de esa situación y te voy a contar un experimento bastante cruel. Ya no se hace, pero se hablaba de él en las escuelas de negocios más importantes del mundo. Yo compré un programa visual en Estados Unidos que era muy sencillo. Te aparecía una imagen y decía: “Le vamos a hacer desaparecer algo que tiene delante de los ojos y no se va a dar cuenta”.

Mirabas el paisaje y decías: “Bueno, harán desaparecer una florecilla”. Pero volvías a verlo y no había desaparecido nada. Entonces te ponen la última imagen junto a la primera y no das crédito, porque ha desaparecido una roca enorme delante tuyo y no te has dado cuenta. Dices: “No es posible”. Hay que vivir la experiencia. Si lo cuento, no es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la roca no desaparece de golpe. Atenúan muy lentamente su forma y su color. El ser humano no se da cuenta de los cambios cuando suceden de forma progresiva. Te han quitado una roca que ocupaba el centro de la escena y ni te has enterado. ¿Cómo es posible? Por lo que te he comentado.

El experimento consiste en dos recipientes con agua puestos al fuego. En uno de ellos, el agua está hirviendo. Echas una rana y, en cuanto la toca, pega un salto y escapa. Pero si dejas a una rana en una olla con agua a temperatura normal sobre el fuego, y el agua se va calentando de forma progresiva, la rana se cocerá sin haber hecho ningún intento por saltar. ¿Por qué? Porque no se había dado cuenta de los pequeños cambios hasta que era tarde. Efectivamente, uno tiene que estar sumamente atento para captar esos pequeños cambios que luego llevan a un cambio definitivo. Si estás muy atento, los puedes captar. Si tienes el nivel de atención que normalmente tenemos, no los captas.

Yo no fui capaz de captar cómo desaparecía esa roca porque estaba muy bien hecho, muy poco a poco. Pero, si hubiera tenido en aquel momento un mayor nivel de atención, habría empezado a notar cosas. Respecto a lo que dices, a lo largo de los años la meditación me ha servido para muchas cosas y me sigue sirviendo hoy. Viajo mucho, hago viajes transoceánicos y sufro, como tanta gente, el jet lag. Los pequeños períodos de meditación me ayudan muchísimo a recuperarme.

¿En qué más me ayuda la meditación? A tener momentos de claridad a la hora de tomar determinadas decisiones. A veces, sencillamente, me quedo dormido porque estoy cansado. Otras veces, como he dicho en el campo médico, me ha ayudado a hacer diagnósticos que de otra manera no habría sido capaz de hacer. La meditación también me ha ayudado a conectar con determinados errores que cometí como persona, como padre y como esposo, de los que no me había dado cuenta. Es importante que sepamos esto.

Voy a poner una metáfora para que se entienda muy bien qué es la meditación. Voy a hacer un pequeño juego. Imaginemos que vamos los dos caminando y nos encontramos frente a un estanque. Nos gustaría saber qué hay en el fondo. Imagina que no es muy grande. Nos asomamos, queremos ver qué hay y no vemos nada.

Déjame preguntarte: ¿por qué no vemos nada, si tenemos ojos capaces de ver? ¿Qué se te ocurre?

—¿El agua puede estar muy oscura?

—No, el agua es transparente.

—¿Puede ser porque hay una profundidad que no logro ver con mis ojos?

—No es un tema de profundidad. El agua es transparente y lo que está en el fondo se encuentra a una profundidad perfectamente accesible para una mirada como la tuya o la mía. ¿Por qué no ves lo que hay en el fondo?

La entrevista aborda la importancia de fortalecer los vínculos humanos mediante preguntas sinceras y una conexión emocional profunda

—¿Tal vez porque estoy buscando otra cosa?

—Ni buscas ni dejas de buscar. Quieres mirar para ver qué hay en el fondo, a ver si hay algo. ¿Por qué no lo ves?

—No lo sé. ¿Por qué?

—Porque hay viento, el agua se agita y no puedes ver lo que hay en el fondo, por más transparente que sea. Cuando la mente está agitada, no puedes ver lo que hay en el fondo.

Lo que hace la práctica de la meditación, de la contemplación, es aquietar esa agua que estaba agitada. Entonces ves lo que hay en el fondo.

¿Y qué hay en el fondo? Dos cosas. Están esos recursos, intuiciones, revelaciones, diagnósticos y esa claridad mental que todos celebramos. Pero también está eso que no quieres ver en ti: egoísmos, resentimientos y cosas que has escondido en el inconsciente. Incluso, experiencias traumáticas que tuviste de muy joven, cuando eras alguien que ni siquiera las recuerda.

Por eso, cuando afloran cosas, hay que sostener la mirada. Si lo que aflora es demasiado intenso, porque pueden surgir experiencias duras —aunque no es lo habitual—, tal vez necesites el acompañamiento de un profesional. En ese momento, sencillamente, dices: “Bueno, ya he conectado un poco con esto y por hoy es suficiente. Mañana conectaré un poco más”.

Eso es lo que nos pasa. Cuando dices: “No quiero conectar con mi tristeza”, ¿sabes cuál es el problema? Si no conectamos con la tristeza, tampoco conectamos con la alegría.

No solo se trata de lo que no queremos que aflore, sino también de aquello que sí queremos que aflore y no permitimos que aparezca. Por eso, cuando una persona se conecta con esa tristeza, lo siguiente que emerge es la alegría.

Lo que sí podemos reconocer es que un porcentaje no despreciable de enfermedades, sobre todo trastornos autoinmunes, se debe a no haber sabido gestionar las emociones, o a no haber querido o podido hacerlo. Fundamentalmente, una de ellas: la vergüenza.

—¿Cómo hacés para conectar con tu espiritualidad?

—Para mí, la espiritualidad es una parte esencial de mi vida. No desde un punto de vista teórico o formal, sino experiencial.

Conectarme con ese principio al que llamo Dios —porque esa palabra no me genera rechazo, aunque entiendo que a algunas personas sí, por sus experiencias vividas— es conectarme con un apoyo, con un soporte que me permite mantenerme estable en medio de la tempestad.

Me ayuda en momentos de dificultad y de desafío. Sobre todo, me ayuda saberme mirado y visto no como un ser manchado o roto, ni como alguien del que debes avergonzarte, sino como un ser cuya existencia se celebra. A mí me ayuda muchísimo.

El conferencista plantea que las adicciones pueden funcionar como formas de mitigar un dolor interior que no fue atendido o resuelto (Imagen Ilustrativa Infobae)

—También mencionaste a un filósofo y este es un podcast en el que hablamos mucho de filosofía. ¿Tenés alguno que te haya marcado puntualmente y al que vuelvas?

—Hice una maestría de dos años en el campo de la filosofía. Estudié a bastantes filósofos de Occidente y también he estudiado, por mi cuenta, filósofos de Oriente.

Me ha marcado, sobre todo, el pensamiento estoico y, entre los estoicos, quizá el que más, Epícteto. Entre los pensadores orientales, fundamentalmente, Lao Tsé, creador del Tao Te Ching. Son dos visiones metafísicas que, para mí, son muy complementarias. Es subir la misma montaña por distintas laderas y me han sido muy útiles.

También me ha impactado mucho la lectura de algunos textos de Platón. A nivel moderno, Byung-Chul Han, el filósofo coreano que ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación de 2025, también me parece que tiene textos muy interesantes.

Me ha gustado mucho leer a Albert Camus. No comparto necesariamente todo lo que dice, pero me parece que lo que dice tiene una extraordinaria profundidad. Y Wittgenstein, el filósofo austriaco, por el poder del lenguaje, cuando decía cosas tan hermosas como: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no tengo lenguaje para hablar de otro mundo, mi mundo se quedará pequeño”.

Por eso, para mí la lingüística es algo tan importante y procuro, en la medida de mis capacidades y posibilidades, ser lo más preciso posible en el uso de la palabra.

De hecho, hay determinadas poblaciones indígenas en distintos países que tienen palabras para describir cosas para las cuales nosotros no tenemos palabras. Entonces, ven lo que nosotros no vemos. Los inuit, por ejemplo, describen distintos tipos de nieve: la nieve que no se ha de pisar porque está tapando un agujero. Nosotros esa nieve no la vemos.

Hay una tribu en Asia que tiene algo así como 14 tipos de verde. Son capaces de distinguir lo que nosotros no podemos distinguir. La palabra, en el ser humano, lleva a la autoconciencia. Yo no puedo ser autoconsciente si me falta un lenguaje para describirlo, porque el mundo del hemisferio izquierdo, de la autoconciencia, de saber que estoy aquí contigo, en este lugar, en Buenos Aires, es el mundo del hemisferio izquierdo.

Hay un mundo que no necesita palabras. Ahí es donde entra la meditación. Es el mundo del hemisferio derecho, del silencio, de la contemplación y de la apertura a lo sutil. En ese sentido, los dos son complementarios.

Cuando Wittgenstein hablaba de esto, no decía que no hubiera un mundo más allá del lenguaje. Decía que el lenguaje solo nos puede llevar hasta la frontera de ese nuevo mundo. De hecho, añadía: “A partir de ese momento, solo sirve el silencio”.

—Mario, quiero despedirte con una última pregunta, que, en realidad, es más bien una invitación: ¿hay algo que te haya sorprendido, conmovido o dejado pensando últimamente y que no hayamos tenido la oportunidad de conversar? Puede ser cualquier reflexión o idea que hoy te gustaría compartir como mensaje final.

—Me gustaría dejar una idea que me tiene enamorado: el interés profundo de las personas más jóvenes por vivir de acuerdo con unos valores, por creer en sí mismas y en sus posibilidades.

Me parece que tenemos una juventud extraordinaria, maravillosa, y que nuestra sociedad tiene una enorme responsabilidad de acompañarla en el proceso de desplegar todo su potencial.

Lo digo porque cada vez veo que a las conferencias y a los cursos online se apuntan más personas jóvenes. Esto me llena de ilusión. Cuando hablan de los jóvenes como la generación de cristal, me parece una descripción tremendamente pobre. Para mí, son la generación de acero.

¿Qué ocurre? Si uno acaba creyéndose que es de cristal, se comportará como si lo fuera, aunque sea acero. Para mí es muy importante ver que hay una búsqueda de profundidad, un anhelo de sentido y de propósito también entre las personas más jóvenes. Esto me llena de alegría, ilusión y, por supuesto, esperanza.