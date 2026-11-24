Vogue amplió a 55 integrantes su nómina anual de las personas mejor vestidas (AFP)

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Vogue reunió a 55 figuras en su selección anual de las personas mejor vestidas de 2026, una nómina que abarca cine, música, deporte, política y moda. La revista eligió a Connor Storrie como estrella de portada.

La publicación cerró la edición con 55 elegidos. También incluyó parejas como una única selección, una decisión que amplía el foco desde la indumentaria individual hacia la imagen pública compartida.

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Aquí, un repaso por los nombres o duplas más destacados que aparecen en el recorrido.

1. Connor Storrie

El actor Conner Storrie encabeza la portada de la edición anual de Vogue con prendas de Saint Laurent y Gucci (REUTERS/Danny Moloshok)

Connor Storrie es un actor de 26 años que alcanzó mayor visibilidad al interpretar al jugador de hockey ruso Ilya Rozanov en la serie romántica Heated Rivalry. Según la revista, pasó de trabajar como camarero en Los Ángeles a consolidarse como una figura seguida por sus apariciones públicas y su ropa.

Fue elegido como la estrella de portada de la lista por la transformación de su imagen en el último año. En alfombras rojas y producciones editoriales, Storrie se mueve entre la sastrería oscura de Saint Laurent y propuestas más llamativas de Gucci. Su presencia mezcla referencias punk, prendas de lujo y una lectura más joven del traje masculino.

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2. Morgan Spector y Rebecca Hall

Morgan Spector y Rebecca Hall integran la selección de la revista con sastrería clásica y piezas de Tom Ford (REUTERS/Daniel Cole)

Morgan Spector y Rebecca Hall son actores. Él fue distinguido por su participación en The Gilded Age, mientras que ella tuvo presencia en Monster: The Lizzie Borden Story, donde interpretó a una madrastra. La revista los incluyó como una de las parejas centrales de su selección anual.

Fueron elegidos por una forma de vestir coordinada que combina la elegancia de la sastrería con referencias más informales y rurales. En eventos públicos usan prendas de Tom Ford, con cortes estructurados y una imagen clásica. En apariciones fuera de la alfombra roja, su estilo conserva esa idea de sofisticación relajada mediante abrigos, tejidos y piezas de tonos sobrios.

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3. Zoë Kravitz y Harry Styles

Zoë Kravitz y Harry Styles forman parte de la lista gracias a sus apariciones públicas con prendas de The Row (Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group)

Zoë Kravitz es actriz y Harry Styles es músico. Ambos fueron incluidos por la continuidad de su presencia en la moda durante 2026, tanto en eventos como en sus looks cotidianos. La publicación destacó su capacidad para vestirse de forma coordinada sin recurrir a conjuntos iguales.

Kravitz y Styles fueron seleccionados por sus abrigos, lentes de sol, sombreros y prendas de The Row. En alfombras rojas, ella suele acercarse a vestidos de líneas simples y una sensualidad minimalista, mientras que él adopta una visión más experimental de la moda masculina. En la calle, los dos prefieren combinar prendas amplias, accesorios destacados y piezas básicas de lujo.

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4. Anne Imhof y Devon Teuscher

Anne Imhof y Devon Teuscher unen arte y danza con diseños oscuros de Balenciaga, Rodarte y Valentino

Anne Imhof es artista y coreógrafa, mientras que Devon Teuscher es bailarina. La pareja fue elegida después de que Teuscher dejara temporalmente el Lincoln Center para protagonizar House of Swans, una obra de Imhof con referencias queer y shakesperianas presentada en Hong Kong.

La revista las incluyó por una estética que une arte, danza y códigos nocturnos. En sus apariciones usan diseños de Balenciaga, Rodarte y Valentino. Imhof se acerca a siluetas oscuras y prendas de impronta escénica; Teuscher incorpora una mirada más fluida y vinculada al movimiento. Su estilo, tanto en eventos como fuera de ellos, se apoya en capas, botas, prendas negras y contrastes entre lo teatral y lo cotidiano.

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5. Mary-Beth Barone y Benito Skinner

Mary-Beth Barone y Benito Skinner incorporan referencias de la cultura pop y los años noventa con marcas como Missoni y ERL

Mary-Beth Barone y Benito Skinner son comediantes, actores y conductores del pódcast Ride. Barone lanzó el especial Galaxy Brain, mientras que Skinner trabajó en la segunda temporada de Overcompensating. La actividad profesional de ambos y sus apariciones conjuntas durante el año explican su presencia en la lista.

Fueron elegidos por un vestuario que toma referencias de la cultura pop, el estilo californiano y la nostalgia de los años 1990 y 2000. Barone aparece con Missoni y Skinner con ERL. En alfombras rojas pueden elegir colores, estampados y siluetas retro; en la vida diaria usan prendas más relajadas, como jeans, remeras gráficas, sweaters, zapatillas y accesorios de aire vintage.

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6. Zoë Bleu Arquette y Yung Lean

Zoë Bleu Arquette y Yung Lean llevaron su estilo compartido a eventos de moda y música, con el azul como uno de los ejes de sus apariciones públicas (Flanigan/imageSPACE)

Zoë Bleu Arquette es actriz y Yung Lean es rapero. La revista destacó las actuaciones del músico en los MTV Video Music Awards, sus colaboraciones en canciones y la presentación pública de la pareja en el desfile masculino de Dior para la primavera de 2027.

Fueron incluidos por una estética de pareja que usa el azul como hilo conductor y que evita el esmoquin convencional. En eventos, Arquette alterna vestidos de Dior y Circus of Magdela, mientras que Yung Lean incorpora piezas de Dior y Giorgio Armani. Sus elecciones mezclan ropa de lujo, siluetas amplias, referencias musicales y prendas urbanas. En situaciones cotidianas predominan las camperas, los pantalones holgados, las remeras y los accesorios.

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7. Rosalía y Loli Bahia

Rosalía y Loli Bahia contrastan elementos masculinos y femeninos con vestuario de Stella McCartney, Vivienne Westwood y Saint Laurent (Grosby)

Rosalía es cantante y Loli Bahia es modelo. Fueron seleccionadas por la coordinación de sus apariciones públicas, basada en contrastar elementos masculinos y femeninos. Vogue señaló sus looks como una de las fórmulas de pareja más visibles de la temporada.

La cantante llevó diseños de Stella McCartney y Vivienne Westwood, mientras que Bahia usó Saint Laurent. En alfombras rojas, ambas recurren a prendas de fuerte construcción, cuero, corsetería, sastrería y accesorios visibles. En el día a día, combinan elementos más cómodos, como jeans, chaquetas y calzado plano, con joyas, lentes y carteras que sostienen el carácter de cada look. Un collar con forma de diente fue uno de los accesorios destacados por la revista.

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8. Dakota Johnson y Machine Gun Kelly

Dakota Johnson y Machine Gun Kelly construyen una estética de pareja que combina prendas urbanas, cuero, joyería y referencias al rock (Backgrid/The Grosby Group)

Dakota Johnson es actriz y Machine Gun Kelly, también conocido como MGK, es músico. La revista los incluyó como pareja por una estética que vincula ropa urbana, prendas de cuero y detalles propios del rock. Johnson apareció con un abrigo de Nour Hammour.

Fueron elegidos por hacer de los buzos con capucha, gorros tejidos, joyas, encaje, tachuelas y piezas metálicas una fórmula compartida. En alfombras rojas, Johnson suele llevar vestidos de líneas definidas y propuestas elegantes, mientras que MGK se inclina por prendas más cargadas de textura y accesorios. En la vida cotidiana, el contraste se mantiene: ella combina básicos y abrigos largos; él usa ropa de calle, zapatillas, cadenas y prendas de aire punk.

9. Kendall Jenner

Kendall Jenner ingresó a la nómina de Vogue tras sus presentaciones en la Gala del Met y el Festival de Venecia con diseños de Valentino (AFP)

Kendall Jenner es modelo y empresaria. Fue elegida por un año de apariciones relevantes en la Gala del Met, el Festival de Cine de Venecia y la gala de la Academia, además de su relación sostenida con marcas como The Row, Armani y Valentino.

La revista destacó su manejo de la moda de alfombra roja, donde alterna vestidos de alta costura, prendas de archivo y accesorios de joyería. Entre sus looks más mencionados figura un vestido de lunares de Valentino y el uso de aros de Alexander Calder. Fuera de los eventos, Jenner trabaja una estética más minimalista, con pantalones rectos, camisas, jeans, calzado plano, lentes oscuros y abrigos neutros.

10. Sandra Hüller

La actriz alemana Sandra Hüller fue incluida por la variedad de sus elecciones de moda, entre la sastrería clásica y las piezas de diseño experimental (Scott A Garfitt/Invision)

Sandra Hüller es una actriz alemana que tuvo un año marcado por los proyectos Rose, Fatherland y Project Hail Mary. La publicación la incluyó por la diversidad de sus elecciones de moda durante la temporada de estrenos y eventos.

Fue seleccionada por alternar entre piezas de Chanel y propuestas más experimentales de Matières Fécales. En alfombras rojas, Hüller evita una fórmula fija: puede aparecer con sastrería de líneas clásicas, conjuntos escultóricos o prendas de pasarela con referencias menos convencionales. Esa variedad fue uno de los factores que destacó la revista, junto con su capacidad de llevar prendas conceptuales sin perder una imagen sobria.

Los 55 elegidos de 2026

Connor Storrie Morgan Spector y Rebecca Hall Zoë Kravitz y Harry Styles Anne Imhof y Devon Teuscher Mary-Beth Barone y Benito Skinner Zoë Bleu Arquette y Yung Lean Rosalía y Loli Bahia Machine Gun Kelly y Dakota Johnson Kendall Jenner Sandra Hüller Greta Lee Carey Mulligan Chloé Zhao Paloma Elsesser Tessa Thompson Whitney Peak Jenna Ortega Sarah Pidgeon Zendaya Daisy Edgar-Jones Margot Robbie Elle Fanning Olivia Rodrigo Michelle Obama Céline Dion Phoebe Bridgers Peggy Flanagan Cole Escola Teyana Taylor David Sedaris Tracee Ellis Ross Min Jin Lee Lauryn Hill Audrey Nuna Geese Ravyn Lenae Lukita Maxwell Sui Wonders Jennifer Lawrence Abbi Jacobson Ayo Edebiri Hunter Schafer Gracie Abrams Naomi Osaka Jordan Clarkson Hugo Ekitike Josh O’Connor Colman Domingo Jack Innanen John Malkovich Lori Hirshleifer y Marci Hirshleifer Victoria Bellizzi Diana Lebasi Noor Khan Ojuromi y Debby Fasingha