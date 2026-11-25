El riesgo país rozó los 1.100 puntos básicos en otra jornada negativa para los activos argentinos. (Foto: EFE)

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Hubo un choque de planetas que adicionó la demanda de dólares. Por un lado, los inversores que están saliendo rápidamente del “carry trade” en pesos y, por el otro, los que presionan con sus compras las subas porque hoy se fija el tipo de cambio para el bono dollar linked D30N6 que vence a fin de mes y representa USD 1.888 millones a pagar en moneda local.

El dato puede pasar desapercibido ante la intensa demanda de divisas desde la apertura de la rueda. Sin embargo, el volumen acumulado de negocios en los títulos atados a la evolución del dólar oficial dejó en evidencia la intervención oficial en los instrumentos con vencimiento en enero, con el objetivo de contener la cotización actual. También hubo intervención en los dólares financieros a través del bono AL30C, que registró un volumen de operaciones equivalente al doble de lo habitual.

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Otra señal fue la fuerte caída del bono AO28, emitido a fines de marzo. El título rinde 6% anual, paga intereses mensuales y vence el 31 de octubre de 2028. Su cotización se desplomó 4,06%, lo que elevó la tasa de retorno al 24 por ciento. Este bono reflejó con mayor claridad que otros cómo el mercado incorporó el riesgo electoral en los precios. Su equivalente, emitido dos meses antes, perdió 0,8% y mantiene una tasa de retorno de 5,8 por ciento.

El riesgo país subió 57 unidades, un 5,7%, hasta los 1.094 puntos básicos, impulsado por la baja de los bonos argentinos y el alza de los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

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La presión sobre las acciones vinculadas a la inteligencia artificial volvió durante la rueda de ayer. Una toma de ganancias hizo caer 1,48% al Nasdaq, con un descenso superior al 7% en las acciones de Nvidia. La búsqueda de activos más seguros llevó fondos hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuya suba de precios redujo la tasa de retorno a 4,90 por ciento.

En Brasil, el dólar se mantuvo en 5,98 reales porque se aprobó la ley de ajuste fiscal, pero sigue la incertidumbre. El riesgo país desde las elecciones subió de 155 puntos a 222 unidades, es decir más de 30 por ciento. La Bolsa de San Pablo ayer cayó 0,43% y sumó 53% de caída en un mes.

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La diferencia con la Argentina es la acumulación de reservas. Brasil puede soportar los números más ingratos porque sus reservas representan 14% del Producto Interno Bruto (PIB) y suman 360.000 millones de dólares. La semana pasada licitó USD 2.000 millones en dos ruedas consecutivas y calmó al dólar.

En cambio, las reservas argentinas equivalen a siete puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y no alcanzarían para contener una fuerte venta de dólares. El pago de la deuda en 2027 depende de varios factores que el Gobierno no controla.

En ese contexto, la eventual reactivación del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, que continúa en negociación, podría convertirse en una herramienta para apuntalar al mercado, como ocurrió durante las elecciones legislativas de medio término del año pasado.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 801 millones y el dólar mayorista subió $13 a 1.593 pesos. el Banco Central estuvo ausente en las compras.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “se hace probable la continuidad de una intervención oficial más intensa en futuros y en soberanos dollar linked (DL) en BYMA (t+1) ya que en el primero el Interés Abierto sumó otros USD 225 millones de los cuales 243 millones los agregó fin de diciembre. El segundo el volumen operado fue de USD 516 millones (VN) luego de los 350 millones anteriores que ya era un registro relativamente alto”.

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“Con la brecha en 13% es natural que el tipo de cambio tienda a subir y esto también es enemigo de la acumulación de reservas, que el mercado sigue de cerca teniendo en cuenta porque el país no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda y tampoco a los locales con el riesgo país en este nivel”, sumó Reschini.

En la plaza financiera, el MEP pudo ser controlado y perdió $11 para cerrar a $1.630, mientras el contado con liquidación (CCL) se disparó 2% a $1.796 y muy cerca de los 2.000 pesos.

GRIT Research hizo un análisis de la situación y señaló que la Argentina no está sola en esta crisis porque la salida de capitales de la región es generalizada por “el desarme de posiciones apalancadas que golpeó a las acciones vinculadas a la IA, los metales y la renta fija. Los fondos de deuda emergente registraron las mayores salidas de capitales desde abril de 2020”.

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La consultora indicó que “el problema argentino también es técnico. Las tesorerías locales redujeron su participación en Globales del 33% al 21,4% entre diciembre y junio. Además, las transferencias de dividendos al exterior alcanzaron USD 4.200 millones entre enero y septiembre. La exposición de los no residentes aumentó del 63,8% al 76,7% en el GD30 y del 20% al 29,6% en el AL30. Ante la dificultad de desarmar posiciones, nuestra hipótesis es que algunos inversores recurrieron a los CDS (certificados para cubrirse de un default) amplificando la presión”.

El informe remarcó que “hacia 2027, creemos que el mercado podría estar subestimando dos variables: el impacto del shock petrolero sobre el ingreso disponible y la contracción real del crédito privado. Una reversión de ambas dinámicas podría mejorar la actividad económica. El 91% de las cargas en Argentina se transporta por camión y el combustible representa aproximadamente un tercio de sus costos. El shock petrolero no solo afecta a los hogares: también encarece la logística, la producción agropecuaria y el consumo masivo. Estimamos que un Brent por debajo de USD 85 podría abrir espacio para reducciones de precios locales”.

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Bajo la perspectiva de los analistas, el desafío financiero “es encontrar un nuevo comprador marginal”, mientras que “el desafío económico es recuperar el impulso crediticio y el ingreso disponible. Si los combustibles comienzan a ceder y el crédito consolida su recuperación, el escenario hacia 2027 podría cambiar”.

En tanto, se conoció una noticia adversa sobre la actividad económica. Según el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre subió 1,1% frente a agosto. Sin embargo, la mejora no compensó los malos resultados de julio (-2,4%) y agosto, que apenas mostró una recuperación de 0,5 por ciento.

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Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero subrayó que “el rebote es real, pero parcial. La actividad de septiembre todavía se ubica 1% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre. La tendencia- ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página. El dato nos obliga a recortar nuestra proyección de crecimiento para 2026 de 1,7% a 0,7%. Las revisiones movieron la caída, no el veredicto”.

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas llamó a una licitación de Letras del Tesoro donde no hay bonos en dólares.

Francisco Pisano, portfolio manager de BAVSA Fondos, señaló que “el jueves el Tesoro tiene que renovar $25,4 billones. Según estimaciones privadas, unos $21 billones están en manos privadas, casi tres cuartos de eso es tasa fija y es el mayor vencimiento con privados en términos reales desde agosto del año pasado”.

Y continuó: “En la cuenta del BCRA tiene menos de $5 billones, así que si renovara 85% tendría que pagar casi $4 billones y se quedaría con cerca de $1 billón. Por eso el menú es amplio y no tiene nada corto. Ofrece dos Lecap nuevas a febrero y julio, Boncer a mayo de 2027 y junio de 2028, una TAMAR a mayo, el dual TAMAR/dólar a enero de 2028 y dos dollar linked a marzo y mayo. El grueso tendría que renovar en las Lecap, y el resto del menú apunta a retener a quien quiera cubrirse del dólar, la inflación o la tasa”.

“Liquidez para renovar hay, ya que los bancos tienen unos $4,5 billones colocados en el BCRA a 20%, pero con este volumen esperarían premio sobre esos niveles, sobre todo en la corta. Las coberturas tampoco salen baratas, porque para empatarle a la tasa fija el dollar linked a marzo necesitaría que el oficial suba cerca de 2% por mes y el Boncer a mayo requiere de una inflación de 2,2% mensual”, sumó Pisano.

Anoche en el overnite, el fuego no se apagaba. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban en rojo. Las acciones de Ndivia sumaban más de 2% de caída. El petróleo Brent aumentaba 2% a USD 88,38 por barril.

El panorama sigue negativo y afecta a la región. La Argentina sufre más más por la baja cantidad de reservas y el riesgo electoral.