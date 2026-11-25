Siete restaurantes argentinos quedaron seleccionados entre los puestos 51 y 100 de The 50 Best Restaurants Latin America 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La gastronomía argentina consolidó en los últimos años su presencia en los principales circuitos internacionales, con propuestas que combinan productos locales, técnicas contemporáneas e identidades regionales. Esa proyección volvió a reflejarse en la edición 2026 del ranking “The 50 Best Restaurants Latin America”.

Siete restaurantes argentinos quedaron incluidos entre los puestos 51 y 100 de la lista extendida. Se trata de Ness, Elena, Mengano, Mishiguene, Anchoíta, Casa Vigil y Crizia.

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Argentina fue el segundo país con mayor cantidad de representantes en ese tramo de la clasificación, detrás de México, que reunió nueve establecimientos. Seis de los restaurantes distinguidos están en Buenos Aires y uno en Mendoza.

La lista difundida no corresponde al ranking completo de la edición 2026. Los 50 primeros puestos se conocerán el martes 1 de diciembre, durante una ceremonia que se realizará por primera vez en Guadalajara, México.

Ness alcanzó el puesto 52 y lideró la presencia de los establecimientos argentinos en la lista extendida (Instagram)

Ness, Elena y Mengano entre los mejores ubicados

Ness alcanzó el puesto 52 y fue el restaurante argentino mejor posicionado de la lista extendida. El local abrió en 2024 en Núñez, dentro de un antiguo taller de reparación de sifones, y fue creado por el chef Leo Lanussol junto con Esteban Cigliutti.

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El salón se organiza alrededor de una cocina abierta con horno de barro a leña y parrilla. Su propuesta de temporada utiliza cocciones al fuego, panes horneados a la leña y vegetales asados, mientras que la carta de vinos reúne etiquetas de pequeños productores argentinos, desde Salta hasta la Patagonia.

El restaurante Elena quedó en el puesto 68 con una cocina porteña basada en carnes maduradas y charcutería. El establecimiento funciona en el Four Seasons Hotel Buenos Aires y está dirigido por el chef ejecutivo Juan Gaffuri y el jefe de cocina Nicolás Díaz Rosáenz.

Las mollejas a la parrilla, los cortes Angus alimentados a pasto y las milanesas de carne madurada forman parte de su oferta. Su presencia supone el regreso al ranking, donde había aparecido por última vez en 2023.

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Mengano ocupó el casillero 73 con una propuesta que reinterpreta preparaciones de bodegón (Instagram)

Mengano ocupó el puesto 73 y también volvió a la clasificación. En Palermo, el chef Facundo Kelemen reinterpreta platos de bodegón argentino mediante una carta de porciones pequeñas, en un espacio con fotos familiares en las paredes y formato de taberna contemporánea.

El menú incluyó tartar de carne con membrillo y alcaparras, milanesa de wagyu y rogel. La propuesta recupera preparaciones tradicionales a través de una presentación diferente y una escala pensada para compartir.

Mishiguene se ubicó en el puesto 80 bajo la conducción del chef Tomás Kalika. El restaurante propone una versión contemporánea de la cocina de la diáspora judía, con influencias de Europa del Este, Medio Oriente y las tradiciones familiares de comunidades inmigrantes.

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Entre sus platos figuran el borscht ruso-polaco, cordero marroquí cocido al asador, baba ganoush y distintas versiones de pastrón. Su preparación característica parte de una costilla de carne curada durante 10 días, ahumada con leña durante cuatro horas y cocida lentamente; los viernes, el salón ofrece música klezmer en vivo para celebrar el shabat.

Anchoíta quedó en el puesto 84. “Anchoíta es un restaurante que conquista a todos, atrayendo tanto a locales como a visitantes con su cocina regional argentina. Dirigido con maestría por el piloto y cineasta Enrique Piñeyro, la cocina sirve filetes madurados a la parrilla, visibles tras un cristal, junto con pescados de los ríos y la costa argentina. No se pierda el surubí y el patí, dos pescados de río menos comunes en los menús de Buenos Aires”, escribieron en el ranking.

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“Ubicado en una antigua fábrica de sifones de soda en Chacarita, el comedor, con sus paredes de ladrillo rojo, bancos azul verdosos y mesas de madera color miel, es como un abrazo de oso. Asegúrese de dejar espacio para la tabla de quesos, donde podrá elegir entre una generosa selección de quesos argentinos. Si a esto le sumamos una excelente carta de vinos y una animada música, no es de extrañar que Piñeyro sea una figura tan querida en la zona”, añadieron.

Anchoíta, de Enrique Piñeyro, obtuvo la posición 84

La presencia mendocina

Casa Vigil, de Mendoza, ingresó por primera vez en la lista y ocupó el puesto 98. El restaurante está en Chachingo, Maipú, integra el proyecto de Alejandro Vigil y María Sance, y fue el único representante mendocino entre los siete establecimientos argentinos reconocidos.

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La experiencia vincula cocina, vinos y productos del entorno vitivinícola de Mendoza. Iván Azar dirige los fogones y el restaurante propone un menú clásico de ocho pasos y otra alternativa de 11 platos, ambos acompañados por vinos de la finca.

La trucha con zanahoria, las mollejas con remolacha y el maíz con ternera forman parte de las preparaciones ofrecidas. La incorporación de Casa Vigil extendió la representación argentina fuera de Buenos Aires en la lista ampliada.

Finalmente, el restaurante porteño Crizia cerró la presencia nacional en el puesto 99. El establecimiento del chef Gabriel Oggero está ubicado en Palermo Hollywood y centra su cocina en pescados y mariscos procedentes de distintos puntos de la costa argentina.

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Además de la carta, el local ofrece dos recorridos por pasos: uno dedicado a productos del mar y otro que combina ingredientes marinos y terrestres. Crizia cuenta con una estrella Michelin y sostiene una propuesta orientada a la pesca local.