La falta de mantenimiento y el uso inadecuado del aire acondicionado constituyen los factores reales que perjudican la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ya estamos atravesando los días de calor y cada día la temperatura se eleva, alternándose con otros cambios meteorológicos como consecuencia del cambio climático.

Ante esta situación, el aire acondicionado es el recurso que usamos. Es un gran aliado, más allá de las muchas creencias que circulan acerca de su uso y que generan dudas. Por eso, es bueno aclarar los mitos y las realidades.

PUBLICIDAD

Mitos

“Tengo alergia al aire acondicionado” . El aire acondicionado es un aparato que, cuando sus filtros, canales y tubuladuras están sucios, puede generar síntomas por la acumulación de polvo, pólenes y hongos.

“El aire acondicionado me lastima y seca” . El mayor problema está en el ambiente, motivo por el cual se recomienda humidificarlo y alternar automáticamente con ventilación.

“El aire acondicionado me congestiona o me resfría”. Los resfríos son infecciones virales, causadas por rinovirus. Lo que ocurre es que, ante un cambio brusco de temperatura, el organismo no alcanza a adaptarse. En ese momento puede presentarse congestión e irritación de nariz y garganta, lo que facilita los cuadros infecciosos.

Una mujer con síntomas de resfrío utiliza un pañuelo de papel sentada en su cama junto a una mesa de noche iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realidades

El aire nunca debe dar directamente sobre las personas. Generalmente, antes de la instalación, el técnico coordina su ubicación para que el flujo no llegue de forma directa.

Se recomienda beber entre dos y tres litros de líquido diarios para mantener una buena hidratación .

Es importante mantener una buena humidificación nasal . Se recomiendan las soluciones salinas.

Es fundamental limpiar los filtros y el resto de los canales para asegurar el buen funcionamiento del equipo y evitar que el aire que circula presente polvo acumulado u otros alérgenos atrapados durante el año.

Se debe mantener el aire a temperatura ambiente : ni por debajo de los 23 °C ni por encima de los 25 °C .

Es necesario ventilar los ambientes, abrir las ventanas y generar corrientes de aire. Esto permite la recirculación de aire limpio.

Se recomienda beber entre dos y tres litros de líquido diarios para mantener una buena hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordemos que los aires acondicionados hace muchos años dejaron de ser un elemento de confort para convertirse en una verdadera necesidad, más aún en lugares muy cálidos.

Su uso también se incrementó frente al cambio climático. El aumento constante y exagerado de la temperatura en los últimos años, producto del calentamiento global, lo demuestra.

El aire acondicionado no es dañino en sí mismo: lo que puede enfermar es su mal uso. Con cuidados simples podemos disfrutar de sus beneficios sin afectar nuestra salud, en especial las vías aéreas.

También debemos recordar que forma parte de la vida cotidiana, ya que está presente en entidades públicas, centros comerciales, bancos y cines, entre otros espacios de concurrencia masiva.

PUBLICIDAD

Es fundamental limpiar los filtros y el resto de los canales para asegurar el buen funcionamiento del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aire acondicionado no es enemigo de la salud, sino que debe usarse de manera adecuada. La tecnología en sí no es perjudicial: lo son el mal uso y la falta de mantenimiento.

Con hábitos simples se puede disfrutar del confort sin afectar las vías respiratorias.

Qué nos aporta

Beneficio térmico.

Mejor descanso durante las noches calurosas.

Filtración del aire: muchos equipos cuentan con filtros adecuados que reducen las partículas contaminantes.

Algunos emiten olores suaves que muchas veces relajan.

El aire ingresa directamente por las fosas nasales. El objetivo de estos equipos es climatizar el ambiente, no refrigerarlo. Debe adaptarse a la temperatura corporal, por lo cual es necesario programarlo. Nuestra temperatura corporal es de 36,5 °C.

El aire acondicionado debe adaptarse a la temperatura corporal, por lo cual es necesario programarlo.

Se debe tener especial cuidado con niños y adultos mayores, en particular aquellos de la cuarta etapa de la vida, ya que su temperatura corporal es diferente y más baja. Pueden sufrir enfriamientos porque sienten frío, por lo que se recomienda tener siempre una manta a la altura de los pies.

PUBLICIDAD

Ante la emisión de aire muy frío, las cilias del epitelio que recubren las fosas nasales se paralizan. En ese momento, en lugar de brindar placer y bienestar, pueden aparecer los síntomas antes mencionados, en especial la sequedad de las mucosas nasales y de las conjuntivas de los ojos. Esta dificultad puede empeorar en las personas que usan lentes de contacto.

Esta recomendación también se extiende al uso del aire acondicionado en los autos, con los que se deben tomar las mismas precauciones. Antes de usarlo, se recomienda limpiar el sistema y ventilar primero el habitáculo: es necesario mantener las ventanillas abiertas y luego encenderlo.

PUBLICIDAD

Ante la emisión de aire muy frío, las cilias del epitelio que recubren las fosas nasales se paralizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las afecciones más frecuentes por el mal uso del aire acondicionado son las siguientes:

Laringitis : se manifiesta con disfonía, voz ronca, o afonía, ausencia de voz.

Ojo seco , con picazón intensa, que puede producir edema de párpados y visión borrosa.

Dolor de garganta , con edema.

Congestión con secreción acuosa y viscosa.

Crisis de estornudos, bloqueo nasal y malestar general .

Crisis de broncoespasmos : el aire frío puede contraer la vía aérea inferior.

Deshidratación: al no ventilarse el ambiente, la temperatura corporal desciende y se pierde la necesidad de tomar agua.

Nueve recomendaciones

Los equipos deben estar en condiciones óptimas antes de su encendido.

Se deben evitar los contrastes de temperatura entre el ambiente externo y el interno.

La temperatura óptima oscila entre los 23 y los 25 °C .

Se deben evitar los efectos irritativos en las vías aéreas superiores e inferiores.

Es necesario renovar el aire mediante ventilación natural.

La humedad debe mantenerse entre el 30% y el 70%.

Es importante programar el control remoto.

Es fundamental limpiar los equipos antes de su uso. Esta tarea debe estar a cargo de personal especializado y matriculado.

Es importante aclarar que los virus no se reproducen en los sistemas de ventilación, aunque pueden quedar en circulación cerrada.

La idea no es generar miedo al uso de estos equipos, sino utilizarlos con responsabilidad.

* Dra. Stella Maris Cuevas, MN 81701, médica otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista, expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA).