Costa Rica fue confirmada oficialmente como sede de Miss Universo 2027, durante la gala de la edición número 75, celebrada en Puerto Rico. (Instagram - Miss Universo)

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Costa Rica hará historia en 2027 al convertirse, por primera vez, en la sede del certamen internacional Miss Universo, uno de los concursos de belleza de mayor proyección mundial, que cada año reúne a representantes de más de un centenar de países y territorios.

La designación fue anunciada oficialmente la noche de este martes 24 de noviembre de 2026, durante la gala final de la 75.ª edición de Miss Universo, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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La confirmación llegó durante la transmisión internacional del espectáculo, cuando se dio a conocer que el territorio costarricense recibirá la edición número 76 del certamen, prevista para 2027.

El anuncio también representa un logro para las gestiones realizadas durante los últimos meses por la franquicia nacional, encabezada por Yessenia Ramírez, en coordinación con representantes de la organización internacional y el Gobierno de Costa Rica.

Laura Fernández respaldó la llegada de Miss Universo a Costa Rica

La presidenta de la República, Laura Fernández, fue una de las principales figuras gubernamentales que manifestaron su apoyo para que el país pudiera organizar el certamen.

Durante junio de 2026, la mandataria recibió en Casa Presidencial a la entonces Miss Universo, Fátima Bosch, junto con otras figuras internacionales del concurso, entre ellas Sheynnis Palacios y Victoria Kjær Theilvig.

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En esa oportunidad, Fernández expresó públicamente su interés en que Costa Rica se convirtiera en anfitrión de una futura edición.

“Tenemos playa, montaña, volcanes, sol, ciudades bellísimas y pura vida; cuenten con mi apoyo para lo que haga falta para ese certamen aquí”, manifestó la presidenta durante aquella reunión.

El respaldo presidencial fue parte del proceso de acercamiento institucional que culminó con la confirmación de Costa Rica como sede.

Video promocional de Costa Rica como sede de la edición 76 del Miss Universo en 2027

Costa Rica había intentado organizar el certamen en ocasiones anteriores

La confirmación pone fin a varios años de intentos para atraer el evento al país.

En 2021, Costa Rica fue considerada para albergar una edición de Miss Universo, pero las conversaciones no prosperaron debido, entre otros factores, a las limitaciones presupuestarias que enfrentaba el sector turístico durante la pandemia.

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Posteriormente, en 2025, el país volvió a figurar entre las posibles sedes, aunque finalmente el certamen se desarrolló en Tailandia.

Con el anuncio de este 24 de noviembre, Costa Rica se incorpora por primera vez a la lista de países anfitriones del concurso, que acumula más de siete décadas de historia.

La directora nacional de Miss Universe Costa Rica, Yessenia Ramírez (traje blanco), participó en los acercamientos institucionales para conseguir la sede del certamen.

El turismo sería uno de los principales beneficiados

La realización de Miss Universo 2027 podría generar oportunidades para diferentes sectores económicos, especialmente hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos.

La organización de un acontecimiento de esta naturaleza requiere recibir delegaciones internacionales, equipos de producción audiovisual, representantes de medios de comunicación y personal vinculado con las candidatas.

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Además, Costa Rica tendría la oportunidad de promocionar ante audiencias internacionales sus playas, volcanes, parques nacionales y otros atractivos naturales.

No obstante, todavía no se han anunciado la ciudad anfitriona, el recinto, la fecha exacta ni el presupuesto de organización. Tampoco existen proyecciones oficiales sobre la cantidad de visitantes o el impacto económico del certamen.

La oferta diversa de Costa Rica integra aventura, cultura local y turismo sostenible (Visit Costa Rica)

Una noche histórica para Costa Rica

La confirmación de la sede se produjo durante una gala en la que Mariale Acosta representó al país y logró clasificarse entre las 30 mejores participantes de Miss Universo 2026, aunque posteriormente quedó fuera del Top 12.

La velada también contó con la participación de la exprimera dama costarricense Signe Zeikate, integrante del jurado internacional encargado de evaluar a las candidatas.

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La elección de Costa Rica como anfitrión de Miss Universo 2027 abre ahora una nueva etapa de organización y coordinación institucional para recibir un acontecimiento internacional de esta magnitud.