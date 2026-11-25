Infobae recibió el reconocimiento en el rubro de medios digitales por la cobertura dedicada a la temática del tránsito y la inseguridad vial. (Jaime Olivos)

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Prevención y concientización fueron los pilares de la 30ª edición de los Premios Luchemos por la Vida, en la que Infobae recibió un reconocimiento de la Asociación Civil por su cobertura periodística sobre tránsito e inseguridad vial, orientada a visibilizar esta problemática y a instalarla en la agenda pública.

Estos premios se otorgaron por primera vez en 1996 y, desde entonces, distinguen a personas que, desde distintos ámbitos y ocupaciones, impulsan la prevención de siniestros viales y promueven una mayor conciencia pública sobre esta problemática. La ceremonia se realiza cada año como reconocimiento y estímulo para quienes se suman de forma cotidiana a esta labor.

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La estatuilla simboliza el triunfo de la vida frente a las muertes en el tránsito.

Este año, el acto se realizó en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA (UCEMA), en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la presidenta de Luchemos por la Vida, la licenciada María Cristina Isoba, agradeció la presencia de los asistentes y sostuvo que el encuentro permitió reconocer a quienes trabajan por la seguridad vial en distintos puntos del país.

La titular de la asociación aludió a la magnitud de la problemática y afirmó que en la Argentina mueren 17 personas por día en hechos de tránsito. Ante ese escenario, señaló que la organización mantiene como objetivo que no haya más víctimas en calles y rutas.

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“A pesar de todas las dificultades, a pesar de las pérdidas de los seres queridos que son irreemplazables y de todo lo que falta por hacer para cuidar la vida en nuestras calles y rutas, seguimos conociendo gente que ha elegido trabajar para cambiar esta realidad”, expresó Isoba.

La presidenta de Luchemos por la Vida, la licenciada María Cristina Isoba

También recordó los inicios de la entidad, creada a partir de la iniciativa de Alberto Silveyra, su esposo. Según relató, Luchemos por la Vida surgió cuando los siniestros viales ocupaban principalmente el espacio de las noticias policiales y existían pocas acciones orientadas a la prevención. Con el tiempo, explicó, se sumaron personas de distintas disciplinas para extender el trabajo de la asociación en todo el país.

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Isoba también rindió homenaje a Carlos Clerici, histórico locutor y colaborador de la asociación, fallecido de manera repentina en octubre. La presidenta destacó que acompañó a Luchemos por la Vida desde sus inicios y durante 36 años prestó su voz a campañas, eventos y materiales didácticos. “Desde la primera hora dijo: ‘Sí, estoy con ustedes para lo que necesiten’”, señaló antes de la proyección de un video en su homenaje.

El acto se realizó en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA (UCEMA), en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el homenaje, Alejandra, esposa de Carlos Clerici, afirmó que su legado permanece vigente en el trabajo de concientización de la entidad: “Él sigue presente, su voz sigue cuidando vidas”.

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James Macharia Kirira, misionero de la Consolata del Instituto Pablo VI de San Francisco, Córdoba; y Daniel Dessein, presidente del Diario La Gaceta de Tucumán y ex titular de ADEPA

Reconocimientos a la educación, la prevención y la comunicación vial

La ceremonia de Luchemos por la Vida reunió a referentes de distintos ámbitos vinculados con la educación, la prevención y la comunicación. Hubo reconocimientos para escuelas, organizaciones no gubernamentales, diarios nacionales y provinciales, educadores viales, ciudades, empresas, programas de televisión, radios, canales y medios digitales. La entrega también contempló las categorías Trayectoria y Concurso Conciencia en Moto.

Luciana Stramigioli, asistente de dirección de Canal 2 de Villa Gesell; y Silvia Rocha, secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de Venado Tuerto, Santa Fe

La estatuilla entregada representa a una mujer alada y fue creada por la artista plástica Alicia Toscano. La imagen remite a las victorias griegas y sintetiza el objetivo de la organización: reducir las muertes y lesiones provocadas por siniestros viales evitables.

Una postal de la noche inolvidable en la UCEMA

El presentador Mariano González explicó que la pieza simboliza el triunfo de la vida frente a las muertes en el tránsito: “Es la representación de la vida sobre la rueda, sobre el tránsito, obviamente, que se muestra victoriosa. Es justamente lo que queremos demostrar hoy con todo el esfuerzo y todo el trabajo”.

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Integrantes de la Asociación Estrellas del Neuquén recibió una distinción en la categoría ONG

Además, recordó que el 15 de noviembre, durante el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, la entidad envió una carta al papa León XIV junto con la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes (CEMI). En el mensaje, le solicitaron una oración en memoria de las víctimas de siniestros viales y de sus familias, además de un llamado a los peregrinos para que actúen con responsabilidad y solidaridad en las calles y rutas.

Infobae, destacado en el rubro medios digitales

Daniela Blanco, directora editorial de Infobae; y María Cristina Isoba, presidenta de Luchemos por la Vida

Entre las distinciones de la jornada, Infobae recibió el reconocimiento en el rubro de medios digitales por la cobertura dedicada a la temática del tránsito y la inseguridad vial. La asociación puso el foco en el lugar que ocupa la información periodística a la hora de exponer una problemática cotidiana, que atraviesa a quienes se desplazan como conductores, peatones, ciclistas, motociclistas o pasajeros.

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Mauro Feito y Roberto Berasategui, periodistas, autores y ejecutores de TC2000 Va a la Escuela

La entidad destacó que la difusión sostenida de contenidos sobre seguridad vial permite que los hechos que ocurren en calles, avenidas, autopistas y rutas no queden reducidos a episodios aislados. Detrás de cada siniestro, los informes sobre controles, normas, infraestructura, conductas de riesgo y prevención aportan elementos para comprender una realidad que tiene consecuencias en la vida de miles de personas.

Una estudiante del Colegio Héroes de Malvinas de Trenel, provincia de La Pampa; y Alejandro Ferreyra

Según la fundamentación de Luchemos por la Vida, la distinción a Infobae responde a “la cobertura que dedican a la temática del tránsito y la inseguridad vial”, con el propósito de “visibilizar la problemática vial” y contribuir a la concientización de la población. “La difusión que realiza el Diario Digital Infobae contribuye a promover políticas públicas de seguridad vial, para que tengamos un sistema de tránsito más seguro para todos los argentinos”, señaló la organización.

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Daniela Blanco destacó que el reconocimiento otorgado a Infobae responde al compromiso de su fundador y CEO, Daniel Hadad, con la concientización y la educación vial.

Al recibir el premio, la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco, afirmó que el reconocimiento otorgado al medio responde al compromiso de su fundador y CEO, Daniel Hadad, con la concientización y la educación vial. “Luchemos por la Vida es un concepto periodístico. Es una asociación muy destacada y merece todo el respeto”, sostuvo.

Fernando Laborda, jefe de Editoriales del Diario La Nación; y Juan Carlos López, sargento y encargado de FM 87.5 Radio Soldados

Blanco señaló que Hadad impulsa a la redacción a mantener la seguridad vial dentro de la agenda periodística y del debate público. También remarcó las consecuencias de los siniestros, que “dejan familias rotas y discapacidad”, aunque destacó la necesidad de mirar hacia el futuro.

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Por la empresa Aluar recibieron el premio Emilse Quiroga, jefa del departamento Higiene y Seguridad; y Soledad Nievas, coordinadora de Higiene Laboral

“Los medios tenemos un rol y un compromiso, y en Infobae es inquebrantable mantener estos temas en la agenda pública”, indicó. Además, valoró la creciente concientización entre los jóvenes y mencionó el mensaje preventivo: “La generación Z ya sabe que el que toma, no maneja. No todo está perdido”.

Marco Natalicchio, Joaquín Rodríguez, Ariel Huviller y Ángel Gonzalo Carril, ganadores del Concurso “Conciencia en Moto”

Además, la directora editorial de Infobae recordó a Nínawa Daher, la conductora de C5N fallecida en 2011 en un accidente de tránsito: “Quiero traer el recuerdo de Nínawa Daher y también a la querida Alicia, su madre, que tanto inspiraron con su historia de vida”.

Por el premio al Portal Digital de Canal TN recibieron Jessica Fabaro, jefa de Redacción Web; y Patricio Caruso, editor general digital

El premio otorgado a Infobae se inscribe en una convocatoria que busca destacar iniciativas y trayectorias vinculadas con la prevención vial. En ese marco, el reconocimiento apuntó al aporte de los contenidos periodísticos para mantener la atención sobre un asunto que forma parte de la vida diaria en la Argentina.

Carlos Antonio Jáuregui, jefe periodístico, y Silvia del Carmen Gallo, conductora, recibieron el premio en nombre del Canal 4 Lobos

La asociación remarcó que visibilizar los riesgos y las consecuencias de la inseguridad vial contribuye a que el tema forme parte de la conversación social y de las decisiones públicas. La cobertura informativa, según señaló, puede acompañar la construcción de un sistema de tránsito más seguro para todos los argentinos.

Por Canal C5N Noticias recibieron Justo Lamas y Ximena Menéndez

En ese sentido, la Asociación Estrellas del Neuquén recibió una distinción en la categoría ONG y, al subir al escenario, formuló un reclamo por la falta de respuestas del Estado y del Poder Judicial ante las muertes en siniestros viales. “Cuando nosotros llegamos a juntar las estrellas ya es tarde. La estadística a veces parece fría. El Estado y el Poder Judicial tienen una deuda muy grande con los familiares”, expresaron. También solicitaron el acompañamiento de los medios nacionales para visibilizar las historias de las víctimas y exigir obras de infraestructura: “Necesitamos ese apoyo para exigir que arreglen nuestras rutas”.

Todos los ganadores

Medio digital

Diario Digital Infobae

Diario del interior

Diario La Gaceta de Tucumán

Diario Nacional

Diario La Nación, sección Editoriales

Radio FM

FM 87.5 Radio Soldados

Canal de televisión del interior

Canal 4 Lobos

Canal de televisión del interior

Canal 2 de Villa Gesell

Escuela

Colegio Héroes de Malvinas de Trenel, provincia de La Pampa

Empresa

Aluar

Ciudad

Municipalidad de Venado Tuerto, Santa Fe

Concurso “Conciencia en Moto”

1º Marco Natalicchio - 2º Joaquín Rodríguez - 3º Ariel Huviller - 4º Ángel Gonzalo Carril

Empresa

VXV Motos

Escuela

Instituto Pablo VI de San Francisco, Córdoba

Medio digital

Portal Digital de Canal TN

ONG

Asociación Estrellas del Neuquén

Trayectoria en educación vial

TC2000 Va a la Escuela

Persona

Alejandro Ferreyra

Premio de plata

Canal C5N Noticias

Fotos: Jaime Olivos