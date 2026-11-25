El jefe de misión se reunió con autoridades católicas y miembros de Cáritas, mientras usuarios de Facebook dejaron mensajes de reconocimiento por el respaldo anunciado (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Cuba)

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El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, aseguró que su país mantendrá la asistencia humanitaria directa a las familias cubanas que más la necesitan, tras reunirse con representantes de la Iglesia católica y de Cáritas en la isla. El anuncio recibió mensajes de agradecimiento de usuarios cubanos en redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó en Facebook que Hammer se reunió con monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, y con integrantes de Cáritas en Pinar del Río y Guantánamo.

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Según la publicación, el diplomático expresó su reconocimiento por el trabajo de estas organizaciones en la distribución de ayuda humanitaria destinada a familias en situación de necesidad.

“Seguimos comprometidos con brindar ayuda directa al pueblo cubano”, señaló la Embajada en el mensaje difundido junto a fotografías del encuentro.

La sede diplomática estadounidense sostuvo que mantendrá la asistencia humanitaria para sectores vulnerables de la isla y difundió imágenes de una reunión con religiosos (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Cuba)

Las imágenes muestran a Hammer junto al obispo Hernández Ruiz y a representantes de Cáritas, además de una reunión con integrantes de esas organizaciones. La publicación fue acompañada por la etiqueta #ConCubanosDeAPie.

La sede diplomática no precisó el volumen de la asistencia, los recursos asignados ni un calendario para la entrega de los suministros.

Usuarios cubanos destacaron el trabajo del diplomático

En los comentarios de la publicación, varios usuarios expresaron gratitud hacia Hammer y valoraron su vínculo con organizaciones que trabajan en comunidades cubanas.

“No creo haber visto a un diplomático alguna vez vestirse tanto de pueblo, trabajar tanto en función de escuchar, entender y ayudar tanto”, escribió un usuario identificado como Williams Rodríguez. “Muchísimas gracias Mike, por ese calor humano para con mis hermanos”, añadió.

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Otro comentario, publicado por Arquimides Nelo Lores, señaló: “Estimado amigo Mike Hammer, gracias, gracias, usted siempre estará en muchos corazones de Cuba”.

Comentarios publicados en redes destacaron la labor del diplomático luego de que la embajada confirmara su compromiso con familias que requieren apoyo humanitario (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Cuba)

También hubo mensajes de apoyo a la labor de la Iglesia y de Cáritas. Una usuaria, Olga Lidia Domínguez, escribió: “Gracias por todo lo que haces Mike. Dios bendiga lo que haces por el pueblo de a pie”.

Las reacciones reflejan opiniones individuales de usuarios de Facebook y no permiten establecer una posición general de la población cubana. La publicación acumulaba más de mil reacciones y decenas de comentarios al momento de la captura.

El jefe de misión también recibió denuncias de opositores y activistas

El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con activistas, opositores, productores independientes y familias de Pinar del Río y Artemisa entre el 16 y el 20 de noviembre, en una gira en la que escuchó denuncias de encarcelamientos por la expresión pacífica. La Embajada estadounidense sostuvo que mantendrá estos contactos fuera de La Habana y reclamó la liberación de quienes considera detenidos injustamente.

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Durante una de las visitas, un hombre que se identificó como firmante del Proyecto Varela —iniciativa ciudadana que buscaba promover reformas políticas mediante un referéndum— relató las consecuencias que, según dijo, afrontan quienes respaldaron aquella propuesta.

Testimonios sobre presos políticos, productores rurales sin acceso a sus ingresos y familias en situación crítica marcaron una visita de cinco días a Pinar del Río y Artemisa (Foto cortesía Embajada de Estados Unidos en Cuba)

La gira incluyó una reunión con Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Ajete habló sobre las dificultades de los productores rurales y sostuvo que quienes trabajan la tierra no reciben de manera directa los ingresos que generan.