Jorge Cálix denunció que cuatro hombres armados llegaron a las instalaciones del Partido Liberal preguntando por su paradero. (FOTO: Congreso Nacional)

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El jefe de bancada del Partido Liberal en Honduras, Jorge Cálix, denunció que recibió amenazas atribuidas a presuntos integrantes del Cartel del Diablo, luego de que cuatro hombres armados llegaran a las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) para preguntar por su paradero.

Según relató el parlamentario, los individuos se presentaron durante la mañana en las oficinas de la institución política y manifestaron ser originarios del departamento de Yoro y formar parte de esa organización criminal.

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La presencia de los cuatro hombres generó preocupación entre los empleados del CCEPL, quienes alertaron a las autoridades policiales para informar sobre lo ocurrido. Sin embargo, cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a las instalaciones, los sospechosos ya se habían retirado del lugar.

Cálix aseguró que existen grabaciones de las cámaras de seguridad que documentan la llegada del grupo, así como el vehículo en el que se transportaban y los rostros de sus ocupantes. A estas imágenes se sumarían los testimonios de los trabajadores que presenciaron el hecho.

El jefe de bancada liberal aseguró que los individuos se identificaron como integrantes del Cartel del Diablo y dijeron ser originarios de Yoro. (FOTO: Proceso Digital)

El diputado considera que lo ocurrido representa una amenaza directa contra su integridad, en medio de los señalamientos y acciones que ha mantenido contra las estructuras criminales que operan en Honduras.

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El legislador relató que el grupo llegó preguntando directamente por él, lo que encendió las alarmas entre los trabajadores del partido. Tras recibir la alerta, los agentes policiales se desplazaron hasta las instalaciones del CCEPL para verificar la situación y recabar información sobre los sospechosos.

El parlamentario insistió en que el incidente no se limita a un señalamiento verbal, debido a que existen elementos que podrían ayudar a identificar a los cuatro individuos. Por ello, destacó la importancia de las grabaciones de seguridad y de los testimonios de los empleados que presenciaron su llegada.

Cálix advirtió que las intimidaciones atribuidas al Cartel del Diablo no estarían dirigidas exclusivamente contra integrantes del Partido Liberal, sino que también alcanzarían a representantes de otras fuerzas políticas.

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En ese contexto, mencionó las amenazas lanzadas contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien el presunto cabecilla de la organización criminal habría dirigido mensajes intimidatorios, incluso con advertencias contra sus familiares.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también ha sido blanco de amenazas atribuidas al presunto cabecilla del Cartel del Diablo. (Foto: Cortesía)

Asimismo, aseguró que un diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) también recibió mensajes de carácter amenazante, por lo que considera que existe una situación de riesgo que trasciende las diferencias políticas y afecta a representantes de distintas bancadas.

«Ya sabemos dónde vivís, ya sabemos para dónde va, ya deja de estarte metiendo con nosotros», relató Cálix al referirse al contenido de algunos de los mensajes intimidatorios que han recibido.

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Las advertencias contra Zambrano trascendieron públicamente el pasado 18 de noviembre, cuando se difundió un video atribuido a un supuesto cabecilla del Cartel del Diablo, en el que amenazaba directamente al titular del Legislativo y a su familia.

Jorge Cálix asegura que no retrocederá ante las amenazas

Pese a las intimidaciones, el jefe de bancada liberal aseguró que no tiene intención de detener sus acciones ni modificar su postura frente a las organizaciones criminales que operan en Honduras.

El congresista sostuvo que las amenazas no deben convertirse en un mecanismo para silenciar a quienes denuncian las actividades de estas estructuras y respaldan las medidas para combatirlas.

Las amenazas contra dirigentes políticos se producen en medio de la ofensiva de las autoridades contra el Cartel del Diablo en Yoro. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

«No vamos a ceder. No podemos parar. No podemos permitir que estas amenazas, estas insinuaciones tendenciosas, nos hagan parar en esta lucha por combatir a los grupos terroristas que tienen sometido a la población hondureña», manifestó.

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Cálix también consideró que el problema de la criminalidad organizada en Honduras no puede atribuirse exclusivamente a las autoridades actuales ni a la administración anterior, debido a que se trata de una situación que, según su valoración, se ha extendido durante las últimas dos o tres décadas.

El diputado insistió en que el combate a estas organizaciones debe mantenerse como una prioridad nacional, independientemente de las diferencias entre los partidos políticos y las administraciones gubernamentales.