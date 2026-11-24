El presidente de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Diego Herculano)

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El Gobierno brasileño redujo del 2,0% al 1,9% su previsión de crecimiento para este año, según el Boletín Macrofiscal divulgado este lunes por el Ministerio de Hacienda.

La previsión para el crecimiento en 2027 también fue reducida, desde el 2,3% hasta el 1,8%.

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El Ministerio de Hacienda atribuyó ambas revisiones a la actual desaceleración de la actividad económica y a los efectos de los intereses elevados sobre la industria y el sector servicios.

Según el Ministerio, la prevista desaceleración de la economía brasileña es un reflejo del elevado costo del crédito, del mantenimiento de la tasa de interés en niveles restrictivos y del aumento de la incertidumbre durante el pasado proceso electoral, que terminó con la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva.

La tasa básica de interés de Brasil, que el Banco Central mantuvo este mes en el 13,75% anual, es una de las mayores del mundo en términos reales (descontada la inflación).

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De acuerdo con el Boletín Macrofiscal, la revisión a la baja obedeció a menores previsiones para el crecimiento de la industria y de los servicios este año.

Fotografía de archivo en la que se captó a un empleado de una industria metalmecánica en Sao Paulo (EFE/Fernando Bizerra)

El crecimiento proyectado para la industria fue reducido desde el 1,7% hasta el 1,4%, y el del sector servicios del 1,8% al 1,7%.

Para la agropecuaria, en cambio, el Gobierno mejoró su proyección para 2026, cuando se espera un crecimiento del 3,1%, por encima del 2,8% calculado en septiembre.

Según el informe, la resiliencia del mercado laboral, el reajuste del subsidio concedido a los más pobres y la prohibición de las apuestas deportivas virtuales “darán algún apoyo al consumo a finales del año”.

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Las nuevas proyecciones confirman la desaceleración de la mayor economía de América Latina, que creció un 3,4% en 2024 y un 2,3% en 2025.

El Ministerio, sin embargo, espera una recuperación a partir de 2028, para cuando se prevé un crecimiento del 2,5%, y en 2029, con una expansión del 2,6%.

El boletín también empeoró las previsiones del Gobierno para la inflación, que deberá subir este año hasta el 5,3%, por encima del 4,9% previsto hasta septiembre, y en 2027 hasta el 4,5%, frente al 3,8% anteriormente calculado.

De cumplirse la previsión, la inflación de este año superará nuevamente el techo de la meta impuesta por el Banco Central, que es del 4,5%.

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Según el Ministerio, los precios, ya presionados por el aumento del petróleo, subirán este y el próximo año debido a la “inercia inflacionaria, expectativas más altas, depreciación cambiaria y aumento de los impuestos sobre los combustibles”.