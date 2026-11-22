Imágenes captadas desde la torre de lanzamiento muestran la maniobra de descenso y aproximación de un vehículo Starship de SpaceX hacia los brazos mecánicos de captura. El cohete desciende de forma vertical con propulsión activa sobre la costa hasta posicionarse entre las estructuras metálicas de la torre.

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El descenso final de Starship 15 dejó una secuencia que hasta ahora no existía en la historia de SpaceX: la nave espacial llegó a pocos metros de la torre de lanzamiento de Starbase, en el sur de Texas, y quedó suspendida entre sus dos brazos mecánicos. Las imágenes difundidas esta semana por la empresa del empresario Elon Musk muestran esa operación desde cámaras ubicadas en la propia estructura, con un nivel de detalle que permite observar la aproximación de Ship, el encendido de sus motores y el contacto con el sistema de recuperación plasmado en brazos mecánicos.

La compañía completó la maniobra el sábado 14 de noviembre, al cierre de su decimoquinto vuelo de prueba. La etapa superior del sistema Starship regresó desde la órbita terrestre baja y se alineó con la torre que había dejado atrás casi un día antes. Los brazos, conocidos informalmente como “palillos chinos” por su forma, sostuvieron el vehículo por primera vez tras su llegada desde el espacio.

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Un cohete Starship de SpaceX regresa a la plataforma de lanzamiento después de su vuelo de prueba, el sábado 14 de noviembre de 2026, en Starbase, Texas (AP/Eric Gay)

El material en cámara lenta cambia la escala habitual de las transmisiones de lanzamientos. Las vistas lejanas suelen mostrar una silueta rodeada de vapor, fuego y humo; esta vez, la perspectiva desde la torre expone la cercanía entre la nave de 50 metros y una infraestructura que debe recibirla sin margen para desvíos. En las tomas se distinguen el movimiento de los brazos, la columna de gases que sale de los motores y el último tramo de una aproximación que exigió una coordinación precisa.

“La torre Starbase, con sus característicos palillos chinos, captura su primera Starship. Esta arquitectura única fue diseñada para una reutilización completa y rápida, lo que permite realizar lanzamientos y aterrizajes repetidos desde la misma plataforma”, escribió SpaceX al publicar los videos.

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La novedad no reside solo en la estética de las imágenes. La grabación permite seguir una operación que forma parte del plan industrial de la empresa: recuperar tanto la nave Ship como el propulsor Super Heavy en la misma base de lanzamiento. La meta apunta a reducir los tiempos entre vuelos, simplificar las inspecciones y evitar que las etapas terminen en el océano o requieran operaciones de traslado después del aterrizaje.

El vuelo 15 combinó el despliegue de satélites con el primer regreso de Ship a la torre

El sistema despegó desde Starbase a las 22:47 GMT del viernes 13 de noviembre. El conjunto reunió al propulsor Super Heavy, de 72 metros, y a Ship, de 50 metros. Los 33 motores Raptor 3 de la primera etapa generaron más de 18 millones de libras de empuje, la fuerza necesaria para elevar un cohete que, en su versión V3, alcanza unos 124 metros de altura.

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Dos minutos y medio después del inicio de la misión, Super Heavy apagó sus motores principales y se separó de Ship. La nave continuó el ascenso con sus propios motores Raptor, mientras el propulsor inició el retorno hacia la costa texana. SpaceX había previsto una recuperación doble, pero descartó la captura de Super Heavy tras detectar una advertencia por bajo nivel de combustible durante su descenso.

Los brazos de la torre de Starbase recibieron a Ship después de su reentrada, una maniobra que SpaceX nunca había intentado con la etapa superior (REUTERS/Steve Nesius)

La primera etapa se desvió de forma autónoma y amerizó de manera controlada en el Golfo de México cerca de seis minutos y medio después del despegue. La decisión evitó que el propulsor se acercara a la torre sin las condiciones previstas. La empresa ya había recuperado tres Super Heavy en vuelos anteriores, por lo que esa parte del ensayo contaba con antecedentes que Ship todavía no tenía.

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La etapa superior siguió la misión y alcanzó la órbita terrestre baja. La primera ignición concluyó cerca de los ocho minutos, y un segundo encendido de unos 20 segundos colocó a la nave a unos 275 kilómetros de altitud a los 26 minutos y 10 segundos de vuelo.

“Hemos logrado una inserción orbital nominal, por lo que Starship ahora está en órbita alrededor de la Tierra por segunda vez. Es un momento realmente grandioso”, dijo Dan Huot, de SpaceX.

Ship alcanzó una órbita de unos 275 kilómetros de altitud, con un segundo encendido de motores que ocurrió 26 minutos después del despegue (SpaceX)

Ship liberó 26 satélites Starlink V3, el segundo lote de esta versión que la compañía colocó en órbita. El vuelo 14, del 28 de septiembre, había desplegado otros 26 aparatos y marcó la primera inserción orbital del programa. Según el plan de la empresa, el grupo enviado en esta misión aporta un terabit de capacidad de datos a la constelación, un volumen equivalente al que ofrecerían diez lanzamientos de satélites Starlink V2 mediante cohetes Falcon 9.

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Tres unidades Starlink V3 llevaron cámaras dirigidas hacia la nave después de su liberación. Esas imágenes permitieron revisar el estado de las losetas térmicas y de otras zonas externas antes del regreso. El chequeo resultaba central: Ship debía atravesar la atmósfera a una velocidad y temperatura mayores que las que enfrenta Super Heavy, cuya trayectoria de retorno comienza poco después del despegue.

La nave dio 14 vueltas al planeta durante 22 horas. En ese período, los equipos evaluaron la telemetría y conservaron tres oportunidades para ordenar un descenso alternativo en el océano Pacífico. El primer punto de decisión se ubicó poco después de la liberación de los satélites; el segundo, a las siete horas y 15 minutos de misión; el tercero, a las 20 horas y 41 minutos. El esquema respondió a la necesidad de evitar una aproximación a Starbase ante cualquier señal de anomalía.

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La reentrada puso a prueba el escudo térmico y las aletas que guiaron a Ship

La nave superó la fase de mayor exigencia térmica durante el regreso, con mejoras en las losetas y piezas curvas de su escudo protector (REUTERS/Joe Skipper)

La desorbitación comenzó cerca de las 21 horas y 36 minutos posteriores al despegue, mediante una ignición de unos 10 segundos. La maniobra modificó el recorrido de Ship para dirigirla de vuelta al sur de Texas. Unos 35 minutos después, la nave entró en las capas más densas de la atmósfera, donde el rozamiento elevó la exigencia sobre su protección térmica.

Durante la caída, cuatro aletas móviles o flaps controlaron la orientación del vehículo y corrigieron su trayectoria. Estas superficies le permitieron mantenerse dentro del corredor de vuelo antes de la fase propulsada final. La ruta pasó al norte de South Padre Island, evitó las principales ciudades del valle del Río Grande y describió un giro sobre el Golfo de México antes de encarar Starbase.

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Los habitantes del condado de Cameron escucharon estampidos sónicos durante la aproximación. El sonido se produce cuando un vehículo supera la velocidad del sonido y genera ondas de choque que llegan al suelo como truenos breves. Su intensidad depende de la atmósfera y del recorrido; SpaceX sostuvo que el fenómeno no representa un riesgo sanitario, aunque sí puede percibirse en las comunidades próximas.

La nave Starship 42, a bordo del propulsor Super Heavy v3 Booster 22, despega en su decimoquinto vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas, EE. UU., el 13 de noviembre de 2026. SpaceX planea regresar y recuperar el propulsor y la Starship después del lanzamiento (REUTERS/Steve Nesius)

El vuelo incluyó cambios en el escudo térmico de Ship. La empresa reforzó puntos de fijación de las losetas, sobre todo en áreas vulnerables a desprendimientos durante el ascenso.

También introdujo ajustes para impedir que el plasma ingresara detrás de esa cobertura y extendió el uso de piezas curvas en sectores de la superficie exterior. La solución busca limitar el calentamiento en las separaciones entre losetas durante la reentrada.

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Esa protección condiciona la reutilización de la etapa superior. Una nave que alcanza la órbita debe resistir el ascenso, la exposición al vacío y el retorno atmosférico, además de conservar sistemas suficientes para efectuar una maniobra de aterrizaje. Por ese motivo, la captura de Ship supuso un desafío distinto al de los propulsores Super Heavy recuperados en ensayos anteriores.

La recuperación de Ship apunta a reducir los tiempos de inspección entre vuelos, al dejar la nave en la misma base desde donde inició su misión (REUTERS/Steve Nesius)

La cámara lenta de la torre concentró ese desafío en pocos segundos. La nave aparece en posición vertical, con los motores activos y un flujo de vapor que cubre parte de la estructura. A medida que reduce la velocidad, los brazos se aproximan a sus puntos de sujeción.

El contacto ocurre cuando Ship queda estable entre ambas piezas, sin una plataforma de aterrizaje debajo y con la torre como único soporte.

La operación abre la posibilidad de que la nave quede disponible para una inspección directa en el mismo sitio desde el que despegó. A diferencia de una recuperación en el mar, el vehículo puede pasar de la torre a las tareas de revisión sin traslado desde una barcaza o desde una zona remota. Aun así, SpaceX deberá determinar el estado de Ship después de este vuelo y establecer qué componentes requieren sustitución o reparación.

Las cámaras ubicadas en la torre registraron la aproximación final de Starship 15, con sus motores activos y los brazos listos para sostener la nave (SpaceX)

La empresa proyecta que Starship transporte cargas mayores de satélites y respalde futuras infraestructuras orbitales. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de SpaceX, planteó una constelación de unos 100.000 satélites de próxima generación y una red de centros de datos vinculada con inteligencia artificial. Esos planes dependen de un ritmo de vuelos muy superior al de los sistemas actuales.

Musk fijó como objetivo 10.000 vuelos de Starship por año hacia 2030. Esa meta exige vehículos que puedan volver al servicio con intervalos cortos y procedimientos de reacondicionamiento limitados. La captura desde la torre forma parte de esa estrategia, aunque cada ensayo aporta datos sobre los márgenes reales de seguridad y mantenimiento.

La fiabilidad del sistema también influye en los compromisos con la NASA, que eligió una variante de Starship como módulo de alunizaje tripulado para el programa Artemis. La planificación contempla una demostración con Orion y la tripulación de Artemis III en órbita terrestre durante el verano de 2027, antes de un futuro descenso de astronautas a la Luna.