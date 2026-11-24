Durante octubre se negociaron 33.736 operaciones por un valor nominal de $670.000 millones (Imagen ilustrativa Infobae)

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El financiamiento a través del mercado de capitales se mantiene como una alternativa para las pequeñas y medianas empresas que buscan acceder a fondos para sostener su actividad. En octubre, la tasa promedio de las operaciones en pesos se ubicó en el 27,32% nominal anual, aunque el costo varía según el instrumento utilizado y las garantías disponibles.

Así lo indica el último Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por Veta Capital a partir de los datos de la operatoria del Mercado Argentino de Valores (MAV). Según el relevamiento, la tasa promedio registró un incremento de 0,48 puntos porcentuales frente a septiembre, cuando se había ubicado en el 26,84%. De esta manera, el indicador acumuló cuatro meses consecutivos de subas.

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Pese a esta tendencia alcista reciente, el costo del financiamiento se mantiene considerablemente por debajo del registrado un año atrás. En octubre de 2025, la tasa promedio había sido del 49,54%, por lo que la reducción interanual alcanzó los 22,22 puntos porcentuales.

Las tasas de financiamiento para PyMEs en el mercado de capitales promediaron el 27,32% nominal anual en octubre (Imagen ilustrativa Infobae)

El índice contempla las tasas negociadas por las PyMEs en los principales instrumentos de financiamiento en pesos y a tasa fija: cheques de pago diferido (CPD), pagarés y facturas de crédito electrónicas (FCE). Se trata de una tasa ponderada por el monto operado y no incluye comisiones, aranceles ni impuestos, por lo que no representa el costo financiero total que afronta cada empresa.

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La diferencia entre financiarse con aval o sin garantía

Al observar los distintos instrumentos y segmentos, las condiciones de financiamiento presentan diferencias. En octubre, las operaciones del segmento Avalado registraron una tasa promedio del 26,03% TNA, con una participación del 51,5% sobre el volumen total negociado.

En tanto, el segmento No Garantizado, que reúne operaciones de financiamiento directo sin aval, tuvo una tasa promedio del 29,53% TNA y concentró el 37,8% del volumen.

Por su parte, las facturas de crédito electrónicas (FCE) se negociaron a una tasa promedio del 25,91%, mientras que el segmento Garantizado MAV registró un 25,27%.

La brecha entre los cheques de pago diferido no garantizados y los avalados también permite observar el diferencial de tasas asociado a las distintas modalidades de financiamiento. Para operaciones de entre 60 y 120 días, el informe calculó un premium bruto del aval de 5,38 puntos porcentuales, 0,40 puntos más que en septiembre.

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En ese plazo, los CPD no garantizados registraron una tasa del 31,54% TNA, frente al 26,16% de los avalados. No obstante, Veta Capital advierte que se trata de una diferencia bruta: no descuenta el costo de contratar un aval y tampoco compara empresas con características idénticas.

Dentro del segmento avalado, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) concentraron el 82,5% del monto operado y registraron una tasa promedio del 26,27%. Los fondos de garantía públicos y otros representaron el 1,7%, con una tasa del 25,45%, mientras que los avales de entidades financieras explicaron el 15,8% restante, a una tasa del 24,85%.

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El plazo promedio de las operaciones llegó a 105,1 días, aunque el dato estuvo influido por pagarés con vencimientos excepcionales (Imagen ilustrativa Infobae)

Más volumen y plazos de financiamiento más largos

Durante octubre se concretaron 33.736 operaciones por un valor nominal de $670.000 millones. El volumen creció un 2,2% respecto de septiembre en términos corrientes, aunque, al descontar la inflación, registró una caída real del 4,6% interanual.

Otro dato destacado fue el alargamiento del plazo promedio ponderado de las operaciones, que llegó a 105,1 días, frente a los 74,3 días del mes anterior. Esto representó una extensión de 30,8 días.

Sin embargo, el informe aclara que este incremento estuvo influido por pagarés no garantizados de un único librador, colocados y revendidos durante el mes, con vencimientos de hasta 2.274 días. Estas operaciones representaron el 2,8% del monto total. Sin considerarlas, el plazo promedio habría sido de aproximadamente 74 días.

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La mayor parte del volumen continuó concentrada en el corto plazo: el 69,4% de las operaciones se negoció a plazos de hasta 90 días.

El financiamiento en dólares, otra alternativa

El informe también relevó las condiciones de financiamiento PyME en moneda extranjera. En octubre, la tasa mediana de las operaciones de hasta un año fue del 7% para los instrumentos hard dollar y dólar linked A3500, mientras que alcanzó el 7,5% para los dollar linked Banco Nación.

En términos de tasas ponderadas por monto, los resultados fueron del 6,97% para hard dollar, 6,52% para dólar linked A3500 y 7,87% para dólar linked Banco Nación.

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