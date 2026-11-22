La NASA destinó 171 millones de dólares a pequeñas empresas para el desarrollo de tecnologías dirigidas a misiones en la Luna y Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La agencia espacial de Estados Unidos destina USD 171 millones a pequeñas empresas para desarrollar tecnologías clave para las misiones a la Luna y Marte. Los proyectos seleccionados van desde baterías resistentes al frío extremo hasta brazos robóticos con capacidad de visión y tacto, según informó la NASA.

El programa no solo apunta al espacio: varias de las tecnologías financiadas tienen aplicaciones directas en la Tierra, como la inspección de reactores nucleares o el funcionamiento de equipos en climas polares. La convocatoria forma parte de una estrategia más amplia de la NASA para impulsar la economía espacial del país.

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La NASA seleccionó 302 proyectos de pequeñas empresas para el avance tecnológico espacial

El programa Small Business Innovation Research / Small Business Technology Transfer (SBIR/STTR) (que en español significa Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas / Transferencia de Tecnología para Pequeñas Empresas) eligió 302 proyectos innovadores con una inversión total de hasta USD 171 millones. El programa, que forma parte del fondo nacional conocido como America’s Seed Fund (la mayor fuente de financiamiento temprano sin dilución de capital para tecnologías innovadoras en el país), está disponible para empresas con menos de 500 empleados.

Los proyectos se dividen en dos fases. Los contratos de Fase I reciben hasta USD 225.000 cada uno para verificar si la idea es viable y tiene mérito técnico. Los contratos de Fase II, en cambio, son 98 en total y se valúan en hasta USD 1,3 millones cada uno; corresponden a proyectos que ya superaron la Fase I en 2025 y ahora pasan a la etapa de demostración y entrega de la tecnología.

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El programa federal adoptó el esquema de anuncios de amplio alcance para publicar convocatorias escalonadas y vincular firmas con inversores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los temas abordados incluyen soluciones de energía solar, sistemas robóticos para el entorno lunar y herramientas para la construcción de infraestructura en la Luna, como pistas de aterrizaje. Algunos de estos desarrollos se enmarcan en el programa Artemis, que es la iniciativa de la NASA para volver a la Luna y establecer una base permanente allí.

Cuatro proyectos concretos muestran el alcance de las tecnologías en desarrollo

La empresa Opterus Research and Development Inc. recibió un contrato de Fase II para crear un sistema modular de paneles solares enrollables que puede ser manipulado por robots y funciona incluso en superficies cubiertas de polvo. Según la NASA, la tecnología escala hasta 50 kilovatios y puede proveer energía tanto a misiones de la agencia como a empresas espaciales privadas en la Luna.

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Intelligent Fiber Optic Systems Corporation lidera un proyecto de Fase I para desarrollar un brazo robótico extensible de aproximadamente 3 metros que combina una cámara con sensores capaces de detectar texturas, fuerzas de contacto y temperatura. En otras palabras, el brazo puede tanto “ver” como “sentir”. Esta herramienta permitiría a los rovers limpiar paneles solares, ubicar estructuras donde los astronautas puedan vivir y recolectar muestras científicas de forma autónoma. En la Tierra, el mismo sistema podría inspeccionar líneas eléctricas o reactores nucleares en entornos peligrosos.

Elementium Materials Inc. trabaja en una batería de ultratolerancia al frío para aplicaciones espaciales. Según la NASA, el módulo puede operar a temperaturas de hasta -60 °C sin necesidad de calefactores adicionales. Esto es relevante porque la noche lunar dura 14 días terrestres y las temperaturas caen de forma extrema. Al eliminar los sistemas de calefacción, la nave puede transportar más instrumentos científicos en su lugar. La tecnología también tiene proyecciones de uso en climas polares de la Tierra.

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Los proyectos de infraestructura y energía seleccionados por la agencia espacial respaldan los objetivos de permanencia del programa Artemis. (NASA/Handout via REUTERS)

Por último, una colaboración entre Slate Geotechnical Consultants Inc. y la Colorado School of Mines analiza dos métodos para preparar el regolito lunar (una capa de roca suelta y fragmentada que cubre la superficie de la Luna, similar a la grava) para soportar aterrizajes repetidos. Sin plataformas de aterrizaje adecuadas, el empuje de un cohete puede dispersar ese material, levantar polvo o generar cráteres que dañen naves e infraestructura cercana. El proyecto también investiga el uso de rovers para reparar y mantener esas plataformas.

El programa articula a pequeñas empresas, universidades y agencias federales en un ecosistema de innovación

El SBIR/STTR opera como parte de America’s Seed Fund, coordinado por la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), que involucra a 11 agencias federales. La SBA registra los contratos otorgados, organiza eventos y conecta a los participantes con inversores, institutos de investigación y otros actores del ecosistema de innovación.

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En 2026, el programa adoptó un nuevo mecanismo de convocatoria denominado Broad Agency Announcement (BAA), un anuncio de amplio alcance que permite publicar subtemas de forma escalonada a lo largo del año, con mayor flexibilidad que el esquema anterior. La NASA también se incorporó a la SBIR Partnering Platform, una plataforma pública multiagencia que facilita la conexión entre pequeñas empresas y potenciales socios, inversores y expertos.

El calendario vigente, según la información publicada por la NASA, prevé anuncios de selección para diciembre de 2026 y julio de 2027.