Un sismo lento frente a la península de Osa liberó energía equivalente a una magnitud de momento de 6,4 durante octubre de 2026. (EFE/Ulises Rodríguez)

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Un sismo lento frente a Osa liberó energía equivalente a una magnitud de momento de 6,4 durante octubre de 2026, según un informe preliminar del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA), actualizado al 17 de noviembre. El proceso no generó sacudidas perceptibles por la población.

El fenómeno ocurrió mar adentro de la península de Osa, en el contacto entre las placas tectónicas de Cocos y Panamá. Las mediciones de la red de estaciones del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) detectaron cambios en la posición del terreno asociados con el deslizamiento gradual entre ambas placas.

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La estación geofísica PIRO, ubicada en Puerto Jiménez, registró un desplazamiento de 4,2 centímetros hacia el suroeste. Cyril Müller, sismólogo del Ovsicori-UNA, explicó que el movimiento se produjo en dirección a la trinchera, hacia el mar, un comportamiento contrario al desplazamiento habitual observado en ese sector.

Ovsicori-UNA estimó un deslizamiento de hasta 14 centímetros

El modelo científico elaborado por el Ovsicori-UNA sitúa la mayor concentración del movimiento bajo el mar, al sur de la península de Osa, en una zona poco profunda del contacto entre las placas de Cocos y Panamá. Allí, la estimación preliminar calcula un deslizamiento máximo de hasta 14 centímetros.

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Müller señaló que el área donde se concentró el movimiento tendría una extensión aproximada de 30 kilómetros de ancho y 40 kilómetros de largo. El desplazamiento registrado en la superficie fue menor que el estimado en profundidad, donde se ubica el contacto entre los bloques tectónicos.

La estación geofísica PIRO en Puerto Jiménez registró un desplazamiento de 4,2 centímetros hacia el suroeste en dirección a la trinchera. (EFE/Rolex Dela Pena/Archivo)

El informe vincula el cambio detectado por la estación PIRO con la liberación gradual de una parte de los esfuerzos acumulados por fricción. Ese proceso no se desarrolla en pocos segundos, sino a lo largo de días o semanas, por lo que no produce de forma directa una sacudida que pueda ser sentida por las personas.

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Cyril Müller explicó la magnitud equivalente del fenómeno

Müller indicó que la cifra de 6,4 corresponde a la energía asociada con el deslizamiento lento entre las placas, expresada como una magnitud de momento equivalente. No se trata de un terremoto de esa magnitud con movimiento perceptible o daños reportados en la zona.

“Si se desliza en algunos segundos, es un sismo que podemos sentir”, explicó el sismólogo. En este caso, el desplazamiento ocurrió durante varias semanas, por lo que la energía se liberó de manera progresiva y sin generar las sacudidas propias de un sismo convencional.

El especialista indicó que los cálculos todavía están en una etapa preliminar. Por ello, mencionó que la magnitud equivalente podría situarse entre 6,4 y 6,5, mientras los investigadores continúan la revisión de las mediciones y del modelo aplicado a la zona.

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Cyril Müller, sismólogo del Ovsicori-UNA

La península de Osa tuvo episodios similares en 2018 y 2022

Los registros recopilados por el Ovsicori-UNA muestran que la península de Osa presentó episodios de sismo lento en 2018 y 2022. Müller señaló que esos antecedentes permiten observar una recurrencia aproximada de cuatro años, aunque precisó que todavía existen pocas fechas disponibles para establecer un patrón definitivo.

“En 2018, 2022 y ahora estamos en 2026, ese sismo se repite”, afirmó Müller. Los tres episodios se localizaron en sectores poco profundos del contacto entre las placas, frente a la península, donde se concentra parte de la deformación tectónica de la región.

En los dos casos anteriores para los que hay información, el primer deslizamiento lento fue seguido por un segundo evento. Tras el episodio de 2018, ese nuevo pulso se registró cinco meses después; en 2022, la actividad posterior ocurrió dos meses más tarde.

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Osa permanece bajo vigilancia por un posible nuevo pulso

A partir de esos antecedentes, los investigadores consideran la posibilidad de que el proceso registrado en octubre de 2026 tenga un nuevo pulso de deslizamiento durante los próximos meses. El informe aclara que no existen elementos suficientes para asegurar que la secuencia se repetirá ni para establecer cuándo podría ocurrir o qué extensión tendría.

Müller explicó que la liberación de esfuerzo en un punto del contacto tectónico puede modificar la carga en sectores cercanos. “Al liberarse esfuerzo de un lado, recarga otra parte”, indicó el especialista al referirse a la posibilidad de que otras zonas bloqueadas acumulen o liberen tensión.

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Los registros del Ovsicori-UNA muestran que la península de Osa experimentó episodios de sismos lentos en 2018 y 2022. (Foto: UNA)

El sismólogo añadió que ese cambio en la distribución de los esfuerzos podría favorecer nuevos deslizamientos lentos en áreas vecinas. También señaló que, en algunos casos, esa redistribución puede coincidir con la liberación de energía mediante sismos convencionales, aunque aclaró que no siempre ocurre.

Estudios anteriores han identificado acumulación de deformación en distintos sectores de la península de Osa, incluido el entorno donde se produjo el terremoto de 1983, de magnitud 7,4. El Ovsicori-UNA mantiene el monitoreo de la deformación del terreno y de la actividad sísmica en la región mediante su red de estaciones geofísicas.