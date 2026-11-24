Los ejemplares de referencia de la nueva avispa quedaron depositados en la Colección Nacional Canadiense de Insectos en Ottawa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una avispa del tamaño de una semilla de sésamo podría convertirse en aliada de los agricultores canadienses en su lucha contra una plaga que destruye cultivos de zanahoria y canola. Los científicos de la Universidad Laval, en la ciudad de Quebec, identificaron una nueva especie de avispa (Gonatopus quebecensis), que parasita a la chicharrita del áster (Macrosteles quadrilineatus), un insecto vector de enfermedades que provoca pérdidas cuantiosas en los campos de cultivo.

El hallazgo fue liderado por el investigador Thomas Vinatier junto a cinco colegas, bajo la supervisión del científico Edel Pérez-López. El equipo lleva estudiando las chicharritas de las granjas de la provincia desde 2021, cuando los sacos adheridos a los cuerpos de estos insectos que contienen larvas de avispa en desarrollo despertaron el interés del grupo.

PUBLICIDAD

Según explicó Pérez-López, esas observaciones “despertaron nuestra curiosidad sobre los enemigos naturales de estos importantes insectos agrícolas”. La investigación fue publicada en la revista científica ZooKeys y también divulgada en Earth.com.

La especie fue hallada en campos de arándanos de la región de Mauricie

El análisis de secuencias genéticas confirmó la clasificación de la especie tras comparaciones con registros de Quebec y Ontario (Gentileza, estudio: Descripción de una nueva especie de Gonatopus (Hymenoptera , Dryinidae) de Canadá, publicado en ZooKeys)

En julio de 2025, el equipo recolectó chicharritas que cargaban larvas de avispa en campos de arándanos de altura de la región de Mauricie, en Quebec. Los insectos fueron trasladados a un invernadero universitario, donde las avispas se criaron sobre chicharritas alojadas en plantas de cebada en maceta. Las condiciones del ambiente se mantuvieron a 23 °C con 18 horas de luz diaria.

Las avispas adultas emergieron y la colonia se sostuvo; la primera hembra de referencia de la especie fue criada allí en enero de 2026. Para el análisis morfológico (el estudio de la forma y estructura del cuerpo) el equipo seleccionó al azar 11 ejemplares adultos: seis hembras y cinco machos, mientras que otros siete fueron disecados para examinar sus piezas bucales con microscopio.

PUBLICIDAD

Los especímenes de referencia, una hembra y un macho, quedaron depositados en Ottawa, en la Colección Nacional Canadiense de Insectos, Arácnidos y Nematodos (CNCI) y el resto permanece en la universidad.

La identificación se confirmó con análisis de ADN y coincidencias en dos provincias

El laboratorio proyecta la secuenciación del genoma de la avispa y pruebas con otros insectos para evaluar su impacto agrícola (Gentileza, estudio: Descripción de una nueva especie de Gonatopus (Hymenoptera , Dryinidae) de Canadá, publicado en ZooKeys)

La hembra adulta mide apenas 2,97 milímetros de longitud, comparable al tamaño de una semilla de sésamo, y carece de alas. Su cuerpo es principalmente negro, con partes de las patas y las antenas en tono marrón amarillento. A simple vista puede confundirse con una hormiga pequeña.

Cada una de sus patas delanteras termina en una pinza formada por una garra agrandada y el último segmento del pie. Precisamente esas pinzas dan nombre común al grupo al que pertenece: avispas pinza, familia con 1.928 especies conocidas que atacan a chicharritas y parientes. El macho es algo más pequeño, de 2,41 milímetros, casi completamente negro y con alas transparentes.

PUBLICIDAD

Para confirmar que ambos sexos pertenecen a la misma variante, el equipo recurrió al ADN. Por eso, se leyó un fragmento de un gen de cuatro avispas, dos hembras y dos machos. Los biólogos usan ese segmento como un “código de barras” genético que varía de una especie a otra. Ninguna especie nombrada en las bases de datos públicas coincidió con los cuatro ejemplares analizados.

Sí aparecieron dos registros sin nombre: uno era una larva de Quebec que el mismo laboratorio había criado antes sobre el mismo tipo de chicharrita, con una coincidencia del 99,91%. En cambio, el otro era una larva sin clasificar de Ontario, archivada en una biblioteca de referencia con 1,5 millones de códigos de barras de invertebrados canadienses; esa larva coincidió exactamente con las hembras y en un 99,80% con los machos.

PUBLICIDAD

La chicharrita del áster transmite una enfermedad que afecta canola y zanahorias

La chicharrita del áster propaga fitoplasmas que provocan la enfermedad del amarillamiento en plantaciones de zanahoria y canola (Gentileza, estudio: Descripción de una nueva especie de Gonatopus (Hymenoptera , Dryinidae) de Canadá, publicado en ZooKeys)

La chicharrita del áster mide entre 3 y 4 milímetros. Cuando se alimenta de plantas, puede transmitir fitoplasmas: organismos similares a bacterias pero sin pared celular. Uno de los resultados de esa transmisión es el amarillamiento del áster, una enfermedad capaz de provocar pérdidas severas en los cultivos.

En campos de frutilla de Quebec, fue esta plaga la más frecuente en relevamientos anteriores del mismo equipo. Los pesticidas, por su parte, no dieron resultados concluyentes: un estudio publicado en Cell Reports Sustainability de miembros del mismo laboratorio señaló que los tratamientos aplicados por los productores posiblemente no estaban reduciendo la cantidad de estos insectos. Pérez-López señaló que otro motivo detrás de la búsqueda de enemigos naturales fue el impulso de la provincia por usar menos insecticidas.

PUBLICIDAD

Los autores reconocen que la pregunta central sigue sin respuesta: todavía no se sabe qué proporción de chicharritas ataca la avispa, en qué época del año actúa con mayor intensidad ni si utiliza otras especies como huésped. Además, como las hembras no tienen alas, los trampeos habituales que usan los entomólogos no las capturan bien. Por eso, los investigadores consideran que esta población podría estar siendo subestimada en toda América del Norte.

El equipo propone repetir la metodología en más lugares: recolectar chicharritas que lleven larvas, mantenerlas con vida hasta que emerjan las avispas adultas y luego combinar el análisis morfológico con el genético. Los autores escribieron que esos estudios deben realizarse primero, ya que recién ahí se podrá evaluar la contribución de este animal al control de plagas. El laboratorio tiene planificadas tres líneas de trabajo: la secuenciación completa del genoma de la avispa, un análisis detallado de su reproducción y pruebas con otras especies de chicharritas.

PUBLICIDAD