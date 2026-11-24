La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a la tortuga de diamante como especie vulnerable ante la pérdida de hábitat y la captura accidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los investigadores del Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Universidad Atlántica de Florida proponen usar un parásito microscópico como herramienta para monitorear y proteger a la tortuga de diamante (Malaclemys terrapin), la única especie de tortuga de Norteamérica que habita exclusivamente en aguas costeras salobres.

El gusano plano Pleurogonius malaclemys vive dentro de estas tortugas y en caracoles de fango orientales, y sus patrones genéticos podrían revelar información clave sobre la distribución y conectividad de las poblaciones del reptil a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos.

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La especie enfrenta múltiples presiones: sobreexplotación histórica, pérdida de hábitat por el desarrollo costero y captura accidental en trampas para cangrejos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica como “vulnerable” en su Lista Roja. Para protegerla, los científicos necesitan datos sobre dónde viven sus comunidades, cómo se mueven y si están genéticamente conectadas entre sí.

El estudio, encabezado por Garrett J. Maggio con la colaboración de investigadores externos al Instituto Harbor Branch y publicado en la revista Ecology and Evolution, parte de una idea poco convencional: en lugar de capturar ejemplares para estudiarlos, analizar el ADN del parásito que vive en ellos. Esta aproximación podría ofrecer una vía menos invasiva de obtener información poblacional valiosa.

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Los caracoles facilitan el acceso a las muestras del parásito

El equipo recolectó muestras en 29 pantanos atlánticos y constató una prevalencia de quistes externos del 74 por ciento en los caracoles de fango (Gentileza, estudio: Implicaciones para la conservación de la elevada estructura genética poblacional detectada en un parásito intestinal de las tortugas de diamante, publicado en Ecology and Evolution)

El trematodo, nombre técnico para este tipo de gusano plano parásito, tiene un ciclo de vida que depende de dos huéspedes. Primero se reproduce de forma clonal dentro de los caracoles de fango orientales, donde genera quistes que pueden adherirse al pie o al caparazón del molusco. Las tortugas se infectan al ingerir caracoles portadores, y el parásito completa su desarrollo sexual en los intestinos del reptil.

Dado que estos moluscos son abundantes y fáciles de muestrear, el equipo los utilizó como punto de acceso a la genética del trematodo. Los científicos recolectaron muestras en 29 pantanos a lo largo de la costa atlántica, desde Massachusetts hasta el noreste de Florida, y analizaron el ADN mitocondrial del parásito para examinar su diversidad genética y estructura poblacional.

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Los resultados mostraron que el gusano estaba presente en caracoles de 23 de los 29 sitios analizados. Los quistes externos resultaron mucho más frecuentes que las infecciones internas: su prevalencia alcanzó el 74%, frente a menos del 4% para las formas internas.

El ADN del parásito refleja los movimientos del reptil

El desplazamiento de las tortugas hembras se limita a 8,5 kilómetros y define la separación geográfica de las poblaciones del parásito (Gentileza, estudio: Implicaciones para la conservación de la elevada estructura genética poblacional detectada en un parásito intestinal de las tortugas de diamante, publicado en Ecology and Evolution)

Michael McCoy, doctor, autor principal del estudio y profesor de investigación en el Instituto Harbor Branch, subrayó que “uno de los mayores desafíos en la conservación de especies vulnerables es comprender cómo se distribuyen y conectan las poblaciones sin tener que capturar y manipular grandes cantidades de animales”.

Además, añadió que los hallazgos “demuestran que este parásito puede ofrecer una perspectiva importante sobre la ecología de las tortugas de diamante”. El análisis reveló una variación genética considerable y patrones geográficos claros entre los distintos grupos del parásito.

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Dado que este animal depende de los quelonios para su dispersión y reproducción, los investigadores plantean que sus patrones genéticos son un espejo de los movimientos del reptil. Las tortugas hembras que son el grupo demográfico más activo no se desplazan más de 8,5 kilómetros, un rango de acción reducido que explicaría la marcada separación geográfica detectada entre las poblaciones del gusano.

Una frontera biológica inesperada al sur del cabo Hatteras

El hallazgo de una nueva frontera biológica modifica la delimitación de las subespecies y las estrategias de conservación del reptil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio fue la identificación de una clara división genética cerca de la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, ubicada unos 299 kilómetros al sur del límite que previamente se había propuesto entre las subespecies de tortuga de diamante del norte y de Carolina, en el cabo Hatteras.

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Ese dato pone en cuestión las clasificaciones actuales de las tortugas y sugiere que sus fronteras genéticas podrían ser más complejas de lo que se asumía hasta ahora. Para los investigadores, esto no es una curiosidad taxonómica menor: tiene implicaciones directas en cómo se diseñan y aplican las estrategias de conservación.

McCoy amplió el alcance de las conclusiones: “Nuestros resultados sugieren la oportunidad de abordar la conservación desde una perspectiva diferente”. En lugar de basarnos exclusivamente en observaciones directas de estos reptiles, podemos investigar los organismos que dependen de ellos.

La investigación ubicó una división genética entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, a 299 kilómetros al sur del límite fijado en el cabo Hatteras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender dónde se encuentran estos parásitos y cómo se relacionan hereditariamente sus poblaciones podría ayudar a los científicos a identificar divisiones geográficas importantes y a formular mejores preguntas sobre cómo monitorear y gestionar las comunidades de tortugas.

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El parásito como indicador del estado de las poblaciones

Los autores del estudio proponen que el Pleurogonius malaclemys podría funcionar como un indicador biológico de la salud y distribución de las poblaciones de los reptiles. Este tipo de indicador es un organismo cuya presencia, ausencia o estado permite inferir información sobre otra especie o sobre el ecosistema en general.

La detección de quistes del parásito en caracoles de fango ofrecería, además, una forma más sencilla de confirmar la presencia de tortugas en un área determinada sin necesidad de capturarlas directamente.