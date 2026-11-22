La misión BepiColombo ingresó en la órbita de Mercurio y se convirtió en la segunda sonda de la historia en orbitar el planeta. (Agencia Espacial Europea (ESA))

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Tras ocho años y 10.000 millones de kilómetros de viaje, BepiColombo logró su objetivo más esperado: insertarse en la órbita de Mercurio, el planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar. La maniobra, ejecutada el 21 de noviembre de 2026, convierte a esta misión en la segunda de la historia en orbitar el planeta más cercano al Sol, después de la sonda MESSENGER de la NASA, que lo hizo entre 2011 y 2015.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), el equipo de dinámica de vuelo del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en Alemania confirmó la captura orbital.

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La misión es un proyecto conjunto entre la ESA y la agencia espacial japonesa JAXA, y lleva el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe “Bepi” Colombo (1920–1984), quien explicó las peculiaridades de rotación de Mercurio. A bordo viajan dos sondas que, una vez separadas, estudiarán tanto la superficie del planeta como su entorno magnético. Antes de llegar, uno de sus instrumentos ya realizó sus primeras pruebas exitosas en el espacio.

Los propulsores trabajaron 37 minutos para atrapar la nave en la órbita mercuriana

La inserción orbital no fue automática ni instantánea. Según la ESA, a las 18:24 GMT del sábado 21 de noviembre, los cuatro propulsores de BepiColombo se encendieron durante exactamente 37 minutos. El objetivo era reducir la velocidad de la nave lo suficiente para que la gravedad de Mercurio la capturara. Si esa maniobra hubiera fallado, los dos orbitadores científicos no habrían podido instalarse en sus trayectorias previstas.

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La sonda Mio de JAXA comenzará su separación en diciembre para analizar la interacción del campo magnético con el viento solar.

La confirmación del éxito llegó pasada la madrugada del domingo. La ESA publicó en sus redes: “Hemos recibido noticias de Bepi”, y aclaró que el equipo de dinámica de vuelo del ESOC ya confirmó la captura. Los equipos analizaron la telemetría (es decir, los datos enviados en tiempo real desde la nave hasta los centros de control en la Tierra) para verificar que todo funcionara con precisión.

Llegar a Mercurio es, técnicamente, una tarea más difícil que llegar a Plutón, según explicó Azul Pinochet-Barros, editora de actividades de operaciones del ESOC de la ESA: “El desafío no es acercarse al Sol. Es perder suficiente energía para seguir el camino de Mercurio alrededor del Sol”. Para lograr eso, BepiColombo utilizó motores eléctricos alimentados por energía solar durante la mayor parte del trayecto, aunque ese sistema tuvo fallas parciales que retrasaron la llegada casi once meses. Para complementar esa reducción de velocidad, la nave realizó nueve sobrevuelos de asistencia gravitatoria: uno alrededor de la Tierra, dos de Venus y seis del propio Mercurio.

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Un instrumento apuntó a una nebulosa para confirmar que sigue operativo

Antes de la inserción orbital, el equipo científico tuvo otra buena noticia. El telescopio de rayos X MIXS (Espectrómetro de Imágenes de Rayos X de Mercurio), uno de los instrumentos a bordo del orbitador de la ESA, tomó sus primeras imágenes desde el espacio. Para probarlo, los científicos lo apuntaron hacia la Nebulosa del Cangrejo, una enorme nube de gas y polvo que quedó tras la explosión de una estrella. Esta nube, situada a unos 6.500 años luz de la Tierra, emite rayos X de forma constante, lo que la convierte en una referencia ideal para calibrar instrumentos. Un año luz equivale a la distancia que recorre la luz en un año, por lo que se trata de un objeto extremadamente lejano.

El orbitador MPO de la ESA trazará un mapa de la composición mineral de Mercurio a partir de abril de 2027. (ESA vía AP)

La prueba dio resultados mejores de los esperados. La Universidad de Leicester, que coordina el equipo a cargo del instrumento, informó que las imágenes superaron los resultados obtenidos durante las pruebas de laboratorio realizadas en la Tierra antes del lanzamiento. Los especialistas también buscaron problemas en los datos: no detectaron entrada de luz no deseada que pudiera afectar las mediciones, aunque sí identificaron rayos cósmicos, que son partículas de alta energía provenientes del espacio, que el equipo ya tiene la capacidad de reconocer y eliminar de los resultados finales.

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Emma Bunce, física de plasma de la Universidad de Leicester y una de las principales científicas de la misión, dijo: “Hemos esperado mucho tiempo para hacer mediciones con MIXS y es fantástico verlo funcionar tan bien en el espacio”. También es el primer instrumento de imágenes de rayos X que se envía en una misión interplanetaria. Su colega Adrian Martindale, responsable del telescopio desde 2003, recordó que la última vez que el equipo lo usó fue en un laboratorio de Leicester, antes del lanzamiento, y que “después de un lanzamiento de cohete, ocho años en el espacio y 10.000 millones de kilómetros recorridos, se ve exactamente igual”.

Dos naves científicas se separarán en diciembre para estudiar Mercurio desde distintas órbitas

BepiColombo no es una sola nave sino un conjunto de módulos. Hasta ahora, los dos orbitadores científicos viajaron unidos y fueron empujados por el Módulo de Transferencia de Mercurio (MTM), que se separó del conjunto el 3 de septiembre. El siguiente paso ocurrirá entre el 9 y el 10 de diciembre: el orbitador Mio de JAXA se liberará para ocupar su propia trayectoria, con una órbita elíptica que lo llevará a altitudes de entre 500 y 11.000 kilómetros sobre el planeta. Su misión es estudiar el campo magnético de Mercurio y cómo interactúa con el viento solar.

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El orbitador MPO de la ESA, que lleva a bordo el telescopio MIXS, descenderá de forma gradual hasta alcanzar su órbita definitiva en marzo de 2027, a entre 400 y 1.500 kilómetros de la superficie. Desde allí, sus instrumentos crearán el mapa más detallado de la composición mineral del suelo de Mercurio. La fase científica formal de la misión comenzará en abril de 2027, con una duración de un año y una misión extendida prevista hasta 2029.

Santa Martínez, responsable de la misión en la ESA, lo sintetizó durante una conferencia de prensa del 31 de agosto: “Esto traerá a la humanidad y a la comunidad científica vistas sin precedentes del planeta Mercurio y abrirá un nuevo capítulo en nuestra comprensión del sistema solar”.

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