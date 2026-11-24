El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de entre 20 y 60 años de cárcel a 129 integrantes de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos de la MS-13. (Cortesía: Centros Penales).

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador sentenció a penas de hasta 60 años de cárcel a 129 miembros de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha (MS-13). La sede judicial, a cargo del juez cuatro, determinó la culpabilidad de los procesados en el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública de El Salvador.

Los imputados formaban parte del programa Cuscatlán, una de las ramificaciones territoriales de la estructura delictiva. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) establecieron que los integrantes de esta célula operaban en diferentes puntos del distrito de Cojutepeque, en el municipio de Cuscatlán Sur, donde ejercían control de zonas urbanas y rurales mediante extorsiones y actividades ilícitas continuas.

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La resolución judicial individualizó los castigos carcelarios según el nivel jerárquico y las funciones que cada imputado desempeñaba en la estructura criminal. José Carlos Cosme López, conocido con el alias de Street Zone, recibió una pena de 60 años de encierro tras comprobarse su rol como corredor de clica, la posición de mayor rango operativo a escala local encargada de ordenar crímenes, canalizar fondos y coordinar las directrices de la organización.

Bajo la línea de mando de Cosme López, la autoridad judicial castigó a otros 35 integrantes con el rango de “homeboys”, miembros plenamente juramentados dentro de la pandilla, con 45 años de cárcel para cada uno.

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Integrantes de la clica Big Criminal Locos Salvatruchos de la MS-13 escuchan el fallo judicial conectados por videoconferencia desde distintos centros penitenciarios de El Salvador. (Cortesía: Órgano Judicial).

El fallo judicial estableció además condenas de 30 años de prisión para 11 miembros categorizados como “chequeos” y para 12 en calidad de “observación”, escalones intermedios encargados de labores de vigilancia, traslado de armas de fuego y ejecución de órdenes directas.

El tribunal dictó asimismo sentencias contra los niveles de apoyo logístico y base barrial de la clica. La resolución fijó 25 años de cárcel para 50 sujetos reconocidos como “paros”, quienes prestaban asistencia cotidiana y cobertura en las calles. Finalmente, 20 personas catalogadas como “colaboradores” recibieron penas de 20 años de reclusión por facilitar recursos, transporte e información a los integrantes activos de la agrupación.

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El marco legal de las agrupaciones ilícitas fija hasta 45 años de cárcel

La figura de agrupaciones ilícitas constituye uno de los ejes jurídicos centrales con los que el sistema de justicia procesa a las estructuras de pandillas en El Salvador. Regulado en el artículo 345 del Código Penal salvadoreño, este tipo penal sanciona la existencia, conformación, facilitación y permanencia en colectivos de tres o más personas que cuenten con estructura jerárquica y cuyo propósito radique en la comisión de delitos.

El alcance penal de esta figura se endureció en marzo de 2022, tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa que modificó sustancialmente las penas privativas de libertad.

Dicha reforma vinculó de forma directa el delito con la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, lo cual dejó sin efecto los márgenes antiguos que castigaban la pertenencia básica con sanciones de entre tres y cinco años de prisión.

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Con la legislación vigente, el simple hecho comprobado de pertenecer a la MS-13 o a cualquiera de sus facciones se castiga con penas mínimas de 20 a 30 años de prisión para miembros de base. Para quienes ejercen liderazgos como organizadores, cabecillas, financistas o jefes de clicas, la normativa fija penas de 40 a 45 años de cárcel exclusivamente por este delito, las cuales se aplican de manera independiente a cualquier otro hecho delictivo que hayan cometido.