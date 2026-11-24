La población de la ballena franca del Atlántico Norte descendió a 382 ejemplares en 2025, lo que representa una reducción cercana al 20% respecto a su registro de 2011 (AP)

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En las aguas de la costa este de Estados Unidos y Canadá, una de las especies marinas más amenazadas del planeta perdió terreno otra vez.

Según información compartida por Smithsonian Magazine, la estimación más reciente ubicó en 382 ejemplares la población de ballenas francas del Atlántico Norte en 2025, una cifra que profundizó la preocupación de científicos y organizaciones dedicadas a su preservación.

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El descenso resulta limitado en términos anuales, aunque adquiere otra dimensión frente a la evolución de la especie durante los últimos 15 años.

El censo contabilizó 73 hembras en edad reproductiva, un factor determinante para la recuperación de esta especie marina (Wikimedia Commons)

La cantidad actual representa una reducción cercana al 20% respecto del máximo de 483 individuos registrado en 2011, mientras persisten las muertes por choques con embarcaciones, los enredos en equipos de pesca y los cambios en el ecosistema marino.

La estimación bajó de 389 a 382 animales en un año

El Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte, integrado por especialistas del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), calculó que la población se redujo 1,8% frente a los 389 ejemplares estimados para 2024.

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El número de hembras en edad reproductiva se mantuvo en 73. Ese indicador concentra parte de la atención científica, ya que el nacimiento de crías resulta determinante para una especie cuya recuperación avanza con dificultades desde el fin de la caza comercial a gran escala.

Las ballenas francas del Atlántico Norte pueden alcanzar los 63.500 kilogramos. Durante el invierno se desplazan hacia las aguas costeras de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida, donde paren y cuidan a sus crías.

Las ballenas francas recorren más de 1.600 kilómetros desde las costas del sureste estadounidense hasta las zonas de alimentación situadas en Nueva Inglaterra y Canadá (Wikimedia Commons)

Luego recorren más de 1.600 kilómetros hasta los sectores de alimentación situados frente a Nueva Inglaterra y Canadá, donde permanecen durante la primavera, el verano y el otoño.

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Los barcos y las redes de pesca concentran los riesgos

La especie llegó al borde de la extinción entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Los balleneros las consideraban animales adecuados para la captura porque se movían lentamente, podían ser abatidas con relativa facilidad y flotaban después de morir.

Las ballenas francas del Atlántico Norte, del Pacífico Norte y australes están protegidas en Estados Unidos por la Ley de Especies en Peligro de Extinción desde 1970. Pese a esa normativa, las amenazas vinculadas a las actividades humanas continuaron con efectos directos sobre su supervivencia.

El contacto con grandes buques puede causar lesiones graves o la muerte. Los aparejos de pesca también constituyen un peligro, debido a que las cuerdas pueden quedar atrapadas en el cuerpo de los animales durante extensos períodos.

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La especie permanece protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos desde 1970 tras el cese de la caza comercial a gran escala (Wikimedia Commons)

“Imagínate estar envuelto en una cuerda que se mueve contigo… literalmente serrándote el cuerpo”, explicó Philip Hamilton, biólogo del Acuario de Nueva Inglaterra, en declaraciones recogidas por CBC News. “Es realmente doloroso. No tienen brazos. El dolor es casi inimaginable”, agregó.

La NOAA calificó la última década como un “evento de mortalidad inusual” para esta población. Entre 2017 y 2026, al menos 177 ballenas francas murieron o sufrieron heridas graves, principalmente por colisiones y enredos. El organismo advirtió que la cifra puede ser más alta, dado que apenas se detecta alrededor de un tercio de las muertes.

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El calentamiento del Atlántico altera las rutas de alimentación

El aumento de la temperatura del océano añadió presión sobre una población que depende de pequeños crustáceos conocidos como copépodos. Estos organismos constituyen la base de alimentación de las ballenas francas, que usan las barbas de su mandíbula superior para filtrar el agua y retenerlos.

A medida que el Atlántico Norte se calienta, los copépodos se desplazan hacia sectores más fríos. Las ballenas siguen esas concentraciones de alimento y llegan a zonas donde las regulaciones para limitar la velocidad de las embarcaciones o reducir el riesgo de enredos pueden ser insuficientes.

La NOAA registró al menos 177 ejemplares muertos o con heridas graves entre 2017 y 2026 debido a colisiones con barcos y enredos en redes de pesca (AP)

“Sabemos que esta población puede desplazarse y lo hará en busca de alimento, y si no la protegemos en toda su área de distribución, podríamos ver otra situación en la que volvamos a sufrir este tremendo declive”, afirmó Heather Pettis, bióloga del Acuario de Nueva Inglaterra, en declaraciones a Associated Press.

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La contaminación acústica y la explotación de petróleo y gas también figuran entre los factores que afectan a estos mamíferos marinos, según la información difundida por Smithsonian Magazine.

La temporada 2025-26 dejó 24 crías

La temporada de partos 2025-26 ofreció uno de los pocos indicadores favorables para la especie. Se registraron 24 nacimientos, el mejor resultado desde 2009, y tres hembras tuvieron crías por primera vez.

El dato no modificó el reclamo de organizaciones conservacionistas para reforzar los límites de velocidad de los barcos y reducir los riesgos asociados con la pesca comercial.

Nora Ives, científica marina de la organización Oceana, sostuvo en un comunicado que “estas ballenas no pueden sobrevivir si las mismas medidas de protección y leyes que las salvaguardan están constantemente bajo ataque. Debemos darles una oportunidad de luchar por un futuro”.

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