El hallazgo cuestiona la premisa geológica de que los cratones continentales son inmunes a las deformaciones de la corteza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el extremo oriental de Botsuana, bajo las arenas planas del Kalahari, una cicatriz geológica que parecía pertenecer a un pasado remoto volvió a dar señales de actividad. Un equipo de investigadores concluyó que una antigua falla jurásica se reactivó dentro del cratón de Kalahari, una de las porciones más viejas y rígidas de la corteza africana.

La investigación se publicó en la revista científica Tectonics y pone el foco sobre la falla Khurutshe, una estructura de unos 80 kilómetros que atraviesa el paisaje del sudeste botsuano. El estudio indica que esa fractura funcionó hace cerca de 180 millones de años, durante el Jurásico, quedó inactiva durante un largo período y volvió a registrar movimientos en tiempos geológicamente recientes.

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El hallazgo modifica una idea extendida entre los geólogos: que los cratones, los núcleos más antiguos de los continentes, son demasiado fríos, gruesos y resistentes como para deformarse con facilidad. En Kalahari, esa aparente estabilidad muestra una fisura.

Un terremoto de 2017 llevó la atención al interior de Botsuana

Mapa de relieve sombreado de África Oriental que muestra los límites de placas activos y la ubicación de las zonas de rift analizadas en el estudio. Los puntos indican la localización de terremotos. (Kgosidintsi et al.)

La investigación toma como punto de partida el terremoto de magnitud 6,5 que sacudió el sur de África en abril de 2017. El sismo se produjo en el este de Botsuana, lejos de los bordes activos de placas tectónicas donde suelen concentrarse los grandes terremotos.

Esa ubicación llamó la atención de los especialistas. El área se encuentra dentro del cratón de Kalahari, formado por bloques de corteza que alcanzan hasta 3.700 millones de años de antigüedad. En términos geológicos, es una parte profunda del continente que se consideraba poco propensa a abrirse o quebrarse.

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Los análisis posteriores al sismo mostraron que las estructuras asociadas a la ruptura se extendían hacia el interior del cratón. La señal no apuntaba a un episodio aislado: sugería que las fuerzas que estiran el continente en el este africano podían estar alcanzando una zona que, hasta hace poco, parecía ajena a ese proceso.

La nueva investigación, encabezada por Boniface Kgosidintsi, de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología de Botsuana, examinó en detalle la falla Khurutshe, ubicada a unos 80 kilómetros al sur del epicentro del terremoto de 2017.

Las capas del terreno conservan la historia de una fractura

Vista aérea de la falla de Khurutshe, en Botsuana, donde el movimiento a lo largo de una fractura en la corteza terrestre ha creado un ligero escalón en el paisaje. El trazado de la falla se percibe gracias al cambio en la elevación y en la vegetación a ambos lados. (Kgosidintsi et al.)

El equipo combinó imágenes de resistividad eléctrica del subsuelo, registros de perforaciones y observaciones de zanjas excavadas a través de la falla. Esas herramientas permitieron reconstruir el orden de las capas enterradas y observar cómo cambian a ambos lados de la estructura.

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Los investigadores identificaron una capa superficial de alrededor de 10 metros de espesor, vinculada a la Formación Kalahari y depositada durante el Holoceno. Debajo aparece una secuencia de materiales del Jurásico, con basaltos y rocas sedimentarias, que alcanza unos 80 metros. Más abajo se encuentra el basamento precámbrico, la roca antigua que forma el corazón del cratón.

Las capas más jóvenes y las formadas durante el Jurásico se engrosan hacia la misma falla. Esa disposición es una huella de movimiento: cuando un bloque de terreno desciende respecto de otro a lo largo de una falla normal, se genera espacio para que se acumulen sedimentos y otros materiales.

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En las zanjas, el grupo encontró superficies de deslizamiento en areniscas jurásicas endurecidas. Los mapas elaborados con datos de perforaciones también muestran que los estratos se hicieron más espesos hacia el lado hundido de la falla. Para los autores, ese patrón confirma que Khurutshe estuvo activa durante el episodio de extensión continental que afectó al sur de África en el Jurásico.

Después de aquella etapa, el sistema quedó inactivo. Sin embargo, la deformación de las arenas recientes indica que el movimiento se reanudó. El momento exacto de esa reactivación no está definido, aunque los depósitos afectados se formaron principalmente dentro de los últimos 2,6 millones de años.

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El rift africano aprovecha una debilidad mucho más antigua

Las capas geológicas del terreno revelan estratos del Jurásico cubiertos por sedimentos depositados durante el Holoceno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra rift se utiliza para describir una región en la que la corteza terrestre se estira y se adelgaza. Si el proceso continúa durante millones de años, puede separar un continente y dar lugar a una cuenca oceánica. En África oriental, ese mecanismo se asocia con un extenso sistema de fracturas, volcanes y terremotos que atraviesa varios países.

La falla Khurutshe se sitúa en el extremo meridional del sistema de rifts africanos. Según el estudio, su reactivación responde a las tensiones que llegan desde el Rift del Sudoeste Africano, una prolongación de ese escenario tectónico.

El trabajo plantea que la ruptura actual sigue una antigua zona de unión entre piezas de la corteza. Esas uniones, o suturas, se formaron hace miles de millones de años, cuando distintos bloques geológicos chocaron y quedaron soldados. Aunque luego pueden permanecer estables durante períodos inmensos, conservan diferencias internas que las vuelven más vulnerables ante nuevas fuerzas.

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La conclusión ofrece una explicación para un proceso que, de otro modo, resultaría inesperado. La corteza de un cratón puede ser rígida en su conjunto, pero no es completamente uniforme. Las fracturas heredadas, los contactos entre bloques y las estructuras enterradas pueden actuar como líneas de debilidad cuando vuelven a aplicarse tensiones de extensión.

En el caso de Botsuana, los autores sostienen que el antiguo rift mesozoico aprovechó esa debilidad estructural y que el sistema actual la utiliza otra vez. La actividad no implica una fractura inmediata del continente ni anticipa la creación de un océano en un plazo humano. Se trata de un fenómeno medido en millones de años, aunque sus manifestaciones sí pueden incluir terremotos.

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Una región considerada estable entra en el mapa de las preguntas tectónicas

El equipo del investigador Boniface Kgosidintsi utilizó resistividad eléctrica y zanjas de perforación para analizar el subsuelo de la falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sitúa a la falla Khurutshe como un ejemplo de rifting incipiente dentro de un interior continental antiguo. La expresión “incipiente” señala que el proceso se encuentra en una fase temprana: existe extensión, hay estructuras activas y se observan fallas, pero la corteza no se ha dividido.

Para la geología africana, el caso permite seguir de cerca cómo reaparecen movimientos tectónicos sobre estructuras heredadas. También refuerza la necesidad de estudiar con mayor precisión los riesgos sísmicos en zonas continentales que durante décadas fueron clasificadas como especialmente estables.

El terremoto de 2017 mostró que el interior de Botsuana no está completamente inmóvil. El análisis del subsuelo aporta ahora una secuencia más larga: una falla que nació hace unos 180 millones de años, quedó dormida y volvió a moverse bajo tensiones que recorren el continente.

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Los próximos estudios deberán precisar cuándo se reanudó la actividad, a qué velocidad se deforman los bloques de la región y qué relación mantiene la falla con otros segmentos del Rift del Sudoeste Africano. Por ahora, las capas enterradas bajo el Kalahari indican que la historia tectónica del cratón todavía no está cerrada.