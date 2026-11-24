Comunidades miskitas y mayangnas de la Costa Caribe Norte denunciaron ataques armados y ocupación de tierras por parte de grupos de colonos./ (Despacho 505)

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Comunidades indígenas miskitas y mayangnas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua denunciaron que enfrentan ataques armados, asesinatos, amenazas y ocupación de tierras por parte de grupos de colonos. Los testimonios también cuestionan la falta de respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la inacción del Ejército, según informó Despacho 505.

Representantes de las comunidades afirmaron al medio nicaragüense que las denuncias sobre incursiones y crímenes fueron remitidas a las autoridades, incluida Murillo, sin que hubiera medidas de protección para los habitantes de esos territorios.

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Un líder mayangna señaló que los ataques atribuidos a colonos fuertemente armados fueron documentados y comunicados al régimen. “Hasta hoy, no hay ninguna respuesta para proteger a quienes históricamente hemos habitado en estos territorios”, sostuvo en declaraciones recogidas por Despacho 505.

Según ese testimonio, los grupos armados avanzaron sobre tierras indígenas y cercaron progresivamente a las comunidades. En ese proceso, indicó, hubo miembros de las poblaciones originarias que fueron asesinados.

Los líderes indígenas de la región señalaron la falta de respuesta y medidas de protección por parte del régimen de Daniel Ortega y el Ejército de Nicaragua./ (Artículo 66)

Un representante miskito relató que las comunidades también expusieron ante funcionarios del régimen los casos de violencia y despojo de tierras. Aun así, afirmó que los habitantes continúan expuestos a las acciones de los grupos armados.

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“Es algo que ya se está saliendo de control”, advirtió el dirigente, de acuerdo con Despacho 505. Las amenazas, añadió, alcanzan además a pobladores mestizos asentados dentro de los territorios indígenas.

Los comunitarios consideran que los atacantes buscan apropiarse de las propiedades de esos habitantes y sostienen que la presión sobre la tierra persiste. La continuidad de las invasiones y la libertad de movimiento de los colonos son interpretadas por los denunciantes como señales de que operan sin obstáculos estatales.

En el territorio mayangna Sauni As, uno de los entrevistados aseguró que la preocupación se extendió entre habitantes de varias comunidades indígenas. La falta de un plan de seguridad frente a las incursiones y los ataques llevó a algunos pobladores a discutir la posibilidad de organizar su propia defensa.

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Las amenazas y los intentos de despojo territorial de los grupos invasores alcanzaron también a pobladores mestizos de la zona./ (Cejil)

El representante advirtió que esa alternativa provoca diferencias dentro de las comunidades y refleja el nivel de tensión en la zona.

La CIDH condenó los ataques y pidió medidas de protección

El escenario de violencia incluye tres asesinatos denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre septiembre y octubre, según los datos citados por el medio nicaragüense.

La Comisión condenó el 9 de noviembre los ataques armados contra comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. También expresó preocupación por la persistencia del despojo territorial y la represión estatal.

La información remitida a la CIDH señala que colonos armados habrían asesinado a tiros a Dionicio Hernández Bruno, de 54 años, y a su hijo, José Wilmer Hernández, de 24 años, durante hechos ocurridos el 18 y 19 de octubre en Sauni As, en el municipio de Bonanza.

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Un total de 47 familias indígenas de la comunidad de Wiu sufrieron amenazas de muerte, pérdida de parcelas y destrucción de sus cultivos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. /(Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Además, se informó el asesinato de un indígena identificado como Dimanwas en septiembre, en la comunidad de Alal. El caso fue vinculado con disputas territoriales y represalias de colonos.

En Wiu, otra comunidad de Sauni As, la CIDH recibió denuncias sobre amenazas de muerte, ocupación de parcelas y destrucción de cultivos entre agosto y septiembre. Esa situación mantenía bajo amenaza a 47 familias indígenas.

La Comisión concluyó que acciones y omisiones estatales favorecieron el despojo territorial en la Costa Caribe e instó a Nicaragua a investigar los ataques, sancionar a los responsables y garantizar las medidas de protección para las comunidades.

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