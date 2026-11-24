Javier Milei y Lula da Silva

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La relación entre las administraciones nacionales de Javier Milei y Lula da Silva volvió a tensarse, en lo que configura la crisis diplomática más importante en la historia entre Argentina y Brasil. El mandatario brasileño decidió días atrás que Julio Bitelli deje de ser el embajador en Argentina. El motivo principal de la medida, explican fuentes extraoficiales, fue la declaración que el canciller Pablo Quirno hizo el sábado pasado en una participación televisiva y que volvió a poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales del mes pasado.

“Todavía no está formalizado, pero esa es la idea”, dijo una fuente de primerísima línea de Itamaraty en diálogo con Infobae, consultada por la decisión atribuida al presidente brasileño de sacar a Bitelli de su representación en Argentina. Otras dos fuentes de la administración brasileña garantizaron que la decisión se materializará en el corto plazo.

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“Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera”, declaró Quirno el sábado en la mesa de Mirtha Legrand. La explicación no cayó bien en el gobierno del país vecino.

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli. EFE/Luis Noriega

La semana pasada circuló la información de que Lula no quería que Bitelli volviera como embajador de manera presencial hasta que se produjeran las elecciones presidenciales en Argentina. Bitelli fue designado en enero de 2023 y fue llamado a consultas en dos ocasiones: el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026. No ha vuelto al país bajo su rol formal desde entonces. La relación entre ambos países se degradó al nivel de encargados de Negocios.

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Consultado la semana pasada, un funcionario de Itamaraty explicó que Bitelli no iba a volver “antes de que el gobierno argentino haga gestos importantes” y que “no se espera el regreso del embajador pronto”. Con los acontecimientos ocurridos en los días posteriores, la situación terminó por dilatarse más.

La sucesión de hechos podría adquirir un nuevo matiz en las próximas semanas. El medio brasileño UOL publicó esta mañana —con confirmaciones anónimas de la administración vecina— que Lula no invitará a Javier Milei a su asunción presidencial del 5 de enero de 2027.

Lo llamativo es que, según esa misma nota, no se descarta que puedan invitar a otros dirigentes políticos argentinos, desde integrantes de la oposición (hubo dirigentes del peronismo kirchnerista que asistieron a encuentros y al búnker lulista el mes pasado) hasta el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich, que reconocieron el resultado de las elecciones.

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Por lo que pudo saber Infobae, la sede del Poder Ejecutivo de Brasil está terminando de confeccionar la lista de invitados para la ceremonia de investidura. Aunque se supone que parte de ese diagrama recae en las autoridades diplomáticas de Itamaraty, afirman que “en este punto, la responsabilidad [sobre la decisión política de invitar a Milei o no] está recayendo en el Planalto”. Una figura de la administración brasileña confirmó en estricta reserva que el presidente argentino “fue desinvitado”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Enrique García

Este medio consultó a autoridades de primera línea de la Cancillería Argentina, que respondieron que “no les consta” que no los vayan a invitar. Repreguntadas sobre si irían a la ceremonia de ser invitadas, pidieron “no adelantarse”. Voceros oficiales de ese ministerio dijeron que no realizarán comentarios. En la Casa Rosada eligieron resaltar que este episodio vuelve a “aplicar la línea que usa Quirno, que de la parte argentina las diferencias políticas nunca van en detrimento de lo diplomático”.

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El único antecedente existente entre ambos también trajo repercusiones. Lula da Silva no fue a la asunción de Milei porque dijo sentirse ofendido personalmente por diferentes declaraciones del libertario durante la campaña presidencial de 2023. En ese entonces, el jefe de la Asesoría Especial de la Presidencia de la República Federativa de Brasil, Celso Amorim, explicó que le molestó haber sido llamado “ladrón”, “corrupto” y “comunista furioso”.

El 20 de noviembre, un día después del balotaje, la presidencia brasileña ya había indicado que Lula no asistiría a la investidura. Después, Milei mandó una invitación formal: la llevó la futura canciller, Diana Mondino, en una carta que entregó personalmente a Mauro Vieira en el Palacio de Itamaraty. Aun así, el 5 de diciembre Brasil confirmó que en su lugar iría Vieira, que había sido embajador en Buenos Aires durante ocho años. La futura administración libertaria invitó a Jair Bolsonaro para la ceremonia.

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Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro. EFE/ Isaac Fontana

Milei y Lula da Silva no mantuvieron una sola reunión bilateral a lo largo de los tres años que coincidieron en sus respectivos cargos. El vínculo entre ambas administraciones se mantuvo principalmente entre los cancilleres, pero se dificultó por los diversos cambios de conducción que tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, con un ministro por año en promedio. Antes de Quirno estuvieron Mondino y Gerardo Werthein, reemplazado en octubre del año pasado.

Quirno y Vieira coincidieron el 30 de octubre en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta. Fue la primera instancia presencial que compartieron ambos luego de la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) el mes pasado.

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En tanto, Milei y Lula deberían encontrarse en dos citas el mes próximo: la cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Montevideo (4 de diciembre) y la del G20 en Miami (14 y 15). La vicecanciller uruguaya Valeria Csukasi confirmó que ambos presidentes participarán de la cumbre del 4 de diciembre en Montevideo. Hasta el momento, en la Casa Rosada no indican que Milei vaya a ausentarse. En ninguna de las dos reuniones se esperan encuentros bilaterales entre ambos.