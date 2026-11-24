La Defensa Civil emitió una alerta temprana por lluvias para el occidente de Cuba ante una baja presión en el golfo de México. (REUTERS/Norlys Perez)

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El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil emitió este martes una alerta temprana por lluvias para el occidente de Cuba, ante la probable formación de una zona de bajas presiones en el sudeste del golfo de México.

El pronóstico prevé que el sistema pueda desarrollarse cerca del occidente cubano hacia el final de la noche del martes. Bajo esas condiciones, se esperan chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde-noche y durante el miércoles.

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La Defensa Civil indicó que los organismos estatales y los territorios deben reforzar la vigilancia hidrometeorológica y revisar sus medidas de reducción de riesgos. La atención se concentrará en zonas bajas, áreas con problemas de drenaje, lugares vulnerables a deslizamientos y sectores ubicados aguas abajo de las presas.

Las precipitaciones podrían extenderse hacia el centro y el oriente

El INSMET prevé que el episodio comience en el occidente y luego alcance de forma progresiva las regiones central y oriental del país.

Según el aviso el aspecto de mayor atención serían “las lluvias intensas en algunas localidades del occidente”.

El escenario también contempla la aproximación de un frente frío que avanzará por el golfo de México. Ese sistema podría interactuar con la baja de presiones prevista cerca de Cuba, según CiberCuba.

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El Instituto de Meteorología prevé que las precipitaciones alcancen de forma progresiva las regiones central y oriental del país. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

De acuerdo con la previsión, el frente frío llegaría a la región occidental entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Su entrada mantendría condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones.

Las autoridades recomendaron a la población seguir los partes oficiales y cumplir las indicaciones que puedan emitir los gobiernos locales. La Defensa Civil señaló la necesidad de respetar las normas de conducta establecidas para evitar pérdidas de vidas humanas.

Artemisa estuvo bajo alerta naranja por otro episodio meteorológico

El nuevo aviso se produce en un mes con varios eventos de lluvias en distintas provincias cubanas.

El lunes, el INSMET había emitido un aviso especial por precipitaciones fuertes e intensas en el occidente. Durante esa jornada también se activó una alerta naranja para Artemisa.

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La advertencia para esa provincia incluyó la posibilidad de rachas de viento de hasta 90 km/h, granizo y fenómenos como tornados o trombas marinas.

A mediados de noviembre, un frente frío dejó un acumulado de 115 milímetros en 24 horas en Ciego de Ávila.

La provincia de Artemisa estuvo bajo alerta naranja ante la amenaza de rachas de viento de 90 km/h y granizo. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

En Holguín, varias localidades registraron hasta 98.5 milímetros durante tormentas recientes. Las lluvias afectaron la base de un puente en Banes.

En Baracoa, el episodio dejó 174 familias damnificadas, de acuerdo con la información disponible.

El INSMET sigue la evolución de El Niño

El Instituto de Meteorología estima una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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Según esa previsión, esa situación podría favorecer una mayor frecuencia de frentes fríos y lluvias por encima del promedio en el occidente cubano durante los próximos meses.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el INSMET y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos mantienen el seguimiento sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.