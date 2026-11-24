Las tecnológicas vuelven a liderar las pérdidas en Wall Street.

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Después de haber registrado una importante escalada de precios el lunes, las acciones de Wall Street ajustan sus precios a la baja, con mayor empuje de parte de las acciones tecnológicas.

A las 13 horas, el panel Nasdaq cede un 1,8%, con bajas destacadas en los títulos de Nvidia (-8%), Anthropic (-11,7%), SpaceX (-6,4%), AMD (-11,4%) y Tesla (-1,5%).

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Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York reaparecieron las bajas, encabezadas por Satellogic (-7,2%), YPF (-3,6%, a USD 32) y Ternium (-3,6%). Del lado ganador destaca el rebote de Globant (+12,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas).

Los activos argentinos operaban dispares luego del feriado de la jornada previa, mientras el mercado evaluaba factores locales y externos que impactan sobre la economía. La suba del dólar, con un mayorista a $1.591 y el “contado con liqui” sobre los $1.800, también aportaba un factor de incertidumbre para los agentes locales.

En el ámbito local, los inversores se mantienen expectantes al debate del proyecto para la reforma electoral y al resultado de la actividad económica (EMAE del INDEC o Estimador Mensual de Actividad Económica) de septiembre, dato que se conocerá este martes a las 16.

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“Hoy se publicará el EMAE de septiembre, que se espera que confirme una contracción de la actividad en el tercer trimestre de 2026 y por lo tanto una recesión técnica”, expresó la consultora Max Capital. “La atención de los inversores también estará puesta en el debate del proyecto de reforma electoral en el Senado previsto para el jueves, luego de haber obtenido dictamen favorable en comisión la semana pasada”, agregó.

En el contexto internacional, los precios del crudo operaban estables, aunque igualmente en zona de mínimos de tres meses, por indicios de un aumento de la oferta y la posibilidad de un excedente en el mercado, pese a los continuos riesgos para el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

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El contrato futuro del barril de Brent del Mar del Norte para entregar en enero era pactado a USD 89,18 (-0,2%).

El índice accionario argentino, el MSCI Merval de Buenos Aires, avanzaba un 1,5% en pesos, 81.897 puntos, luego de finalizar la semana previa con una merma de 5,4 por ciento. Los papeles de la petrolera estatal YPF mejoraban un 4,4% en pesos, al incorporar las ganancias del lunes en Wall Street.

Los bonos negociaban negativos, al tiempo que el riesgo país de JP Morgan llegaba a superar los 1.100 puntos por primera vez desde el 22 de octubre del año pasado.

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“Desde el mínimo de 402 puntos básicos registrado en julio, el riesgo país volvió a subir en un contexto marcado por una combinación de factores externos y domésticos. Entre ellos, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y una mayor incertidumbre política de cara a la definición de las candidaturas para 2027”, expresaron analistas de Mills Capital.

“Es razonable esperar que el riesgo país continúe mostrando cierta volatilidad y encuentre dificultades para sostener una compresión significativa. Su evolución dependerá tanto de las condiciones financieras internacionales como de la consolidación de los fundamentos económicos locales y de una mayor claridad sobre el escenario político de 2027”, añadieron.

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Un análisis de Vector Investments consideró que “el rebote global y la fortaleza exportadora aportan soporte, mientras el dólar internacional firme y la tensión cambiaria local mantienen alta la exigencia. La continuidad de la mejora dependerá de que los flujos comerciales se traduzcan en reservas y de que la recuperación externa alcance a bonos, acciones y monedas emergentes de manera sostenida”.