Los tardígrados marinos pertenecen al linaje Heterotardigrada y habitan a profundidades de entre 100 y 130 metros en la cumbre volcánica (Gentileza, estudio: Tardígrados marinos ( Heterotardigrada ) del monte submarino Senghor, Atlántico tropical oriental, con la descripción de dos nuevas especies del taxón Stygarctidae, publicado en ZooKeys)

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Un equipo internacional de biólogos marinos identificó dos nuevas especies de tardígrados marinos en el monte submarino Senghor, una formación volcánica del Atlántico oriental ubicada en la región de Cabo Verde, frente a las costas del occidente africano.

Los hallazgos se publicaron en la revista científica ZooKeys y fueron posibles gracias a muestras de sedimento recolectadas en 2009 durante una expedición del buque de investigación alemán Meteor. Los tardígrados son animales microscópicos conocidos como “osos de agua”. El grupo es mucho más amplio aunque su fama proviene de las especies terrestres que habitan musgos y líquenes, y son capaces de sobrevivir condiciones extremas.

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Las formas marinas pertenecen en su mayoría a un linaje separado, la Heterotardigrada, y se distinguen por características particulares: algunas presentan placas similares a armaduras, apéndices sensoriales elaborados y garras ornamentadas. Las dos nuevas especies fueron bautizadas como Megastygarctides hekatae y Parastygarctus potercha, viven en los sedimentos del fondo del monte Senghor, a una profundidad de entre 100 y 130 metros bajo la superficie del océano.

Los montes submarinos albergan más diversidad de tardígrados que el fondo profundo

Las muestras analizadas provienen de sedimentos recolectados en 2009 por el buque de investigación alemán Meteor cerca de Cabo Verde (Gentileza, estudio: Tardígrados marinos ( Heterotardigrada ) del monte submarino Senghor, Atlántico tropical oriental, con la descripción de dos nuevas especies del taxón Stygarctidae, publicado en ZooKeys)

El equipo identificó un total de 20 tipos de tardígrados en muestras tomadas en la cima del monte submarino. En contraste, un sitio en el fondo marino a unos 100 kilómetros al norte, a casi 3.300 metros de profundidad, solo arrojó dos tipos. Esta diferencia marcada sugiere que los montes submarinos funcionan como puntos de concentración de biodiversidad.

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“La marcada diferencia en el número y la diversidad de tardígrados que encontramos en la meseta y en el fondo marino profundo es una prueba más de que los montes submarinos pueden ser auténticos oasis de biodiversidad, incluso para organismos que apenas son visibles a simple vista”, señaló el doctor Alexander Kieneke, científico marino del Centro Alemán de Investigación de la Biodiversidad Marina, Senckenberg am Meer, en declaraciones recogidas por sci.news.

Además añadió que en el Banco Faroe, otra meseta del Atlántico, se registraron hasta 35 especies de estos animales, aunque remarcó que el mar profundo sigue siendo en gran medida inexplorado, lo que lleva a suponer que la biodiversidad en otras regiones ha sido subestimada.

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La primera de las nuevas especies tiene estructuras espinosas únicas en su tipo

La especie Megastygarctides hekatae mide menos de 0,2 milímetros y posee estructuras con forma de espina cerca de su apertura genital (Gentileza, estudio: Tardígrados marinos ( Heterotardigrada ) del monte submarino Senghor, Atlántico tropical oriental, con la descripción de dos nuevas especies del taxón Stygarctidae, publicado en ZooKeys)

Megastygarctides hekatae mide menos de 200 micrómetros, es decir, menos de 0,2 milímetros. Su característica más notable son unas estructuras en forma de espinas ubicadas cerca de su apertura genital, un rasgo que hasta ahora solo se había documentado en una especie de tardígrado anterior.

La segunda especie, Parastygarctus potercha, es aún más diminuta: ronda los 70 micrómetros de longitud, equivalentes a 0,07 milímetros. A diferencia de sus parientes cercanos, esta especie parece conservar rasgos juveniles incluso en la etapa adulta, como tener menos garras de lo habitual dentro de su grupo.

“Detectamos las dos nuevas especies en muestras de sedimentos recogidas durante una expedición a bordo del buque de investigación Meteor en el monte submarino Senghor”, explicó el doctor Roman Trokhymchuk, investigador del Centro de Biodiversidad Naturalis, de los Países Bajos, y del Centro Alemán de Investigación de la Biodiversidad Marina.

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El monte Senghor, una ventana para explorar la biodiversidad oceánica desconocida

El tardígrado Parastygarctus potercha alcanza 70 micrómetros de longitud y conserva rasgos juveniles en su etapa adulta (Gentileza, estudio: Tardígrados marinos ( Heterotardigrada ) del monte submarino Senghor, Atlántico tropical oriental, con la descripción de dos nuevas especies del taxón Stygarctidae, publicado en ZooKeys)

Trokhymchuk destacó que el estudio constituye “la primera investigación sistemática de la fauna de tardígrados marinos en este monte submarino”.

El monte Senghor es una cumbre volcánica submarina localizada en el Atlántico tropical oriental, en las cercanías del archipiélago de Cabo Verde. Los sedimentos de su cima fueron el origen de todas las muestras analizadas en esta investigación.

Además, subrayó que el hallazgo de 20 grupos diferenciados de organismos en ese punto confirma que estas regiones constituyen hábitats especialmente ricos en especies para los tardígrados marinos.