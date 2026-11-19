La incorporación de resistencia externa en el entrenamiento abdominal modifica el estímulo muscular y favorece el desarrollo de la fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los abdominales suelen quedar relegados al final de las rutinas de gimnasio, con series de repeticiones que priorizan la cantidad antes que la intensidad.

Los ejercicios tradicionales, como las planchas y los encogimientos de tronco, forman parte de los entrenamientos habituales para fortalecer esta zona. Sin embargo, incorporar resistencia externa puede modificar el estímulo muscular y contribuir al desarrollo de la fuerza.

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Una estrategia consiste en aplicar a la zona media los mismos principios utilizados para trabajar otros grupos musculares, como el pecho, los brazos o las piernas.

El entrenador Don Saladino propone aplicar la sobrecarga progresiva a la zona media para aumentar la intensidad sin depender de las altas repeticiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una selección publicada por Men’s Health, entrenar con mancuernas, pesas rusas, discos y poleas permite incrementar la exigencia sobre el core, estimular la hipertrofia y mejorar la capacidad de estabilización durante otros movimientos físicos.

Por qué incorporar peso al entrenamiento abdominal

El entrenador Don Saladino, integrante del Consejo Asesor de Men’s Health, señaló que muchas personas entrenan esta zona mediante grandes cantidades de repeticiones y concentran sus esfuerzos en alcanzar la sensación de ardor muscular. Su propuesta consiste en aplicar una metodología similar a la utilizada con otros grupos del cuerpo.

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Este enfoque se relaciona con la sobrecarga progresiva, un principio que consiste en aumentar gradualmente la exigencia para favorecer las adaptaciones musculares.

En los abdominales, sumar resistencia representa una alternativa para incrementar la intensidad sin depender exclusivamente de realizar más repeticiones o prolongar las contracciones.

El uso de mancuernas, pesas rusas, discos y poleas estimula la hipertrofia y mejora la capacidad de estabilización del core (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento del core también repercute en otros ejercicios. Esta región participa en la estabilización y protección de la columna vertebral, una función necesaria para mantener una postura adecuada y ejecutar movimientos de fuerza, como las sentadillas y el peso muerto.

Ebenezer Samuel, entrenador y director de fitness de Men’s Health, destacó la importancia de desarrollar esta musculatura para mejorar el desempeño general durante los entrenamientos.

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12 ejercicios con peso para fortalecer el core

La selección de los expertos de Men’s Health reunió movimientos dinámicos e isométricos que trabajan distintas funciones de la zona media, desde la resistencia a la rotación hasta la flexión del tronco.

1. Agarre hueco con carga: consiste en acostarse boca arriba, presionar la zona lumbar contra el suelo y sostener un disco o una mancuerna liviana detrás de la cabeza, con los brazos extendidos.

Sostener un disco o mancuerna mientras se mantiene la zona lumbar apoyada activa el abdomen de forma isométrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las piernas deben permanecer elevadas a pocos centímetros del piso. La indicación es mantener la contracción abdominal durante tres series de 40 segundos, con pausas de 20 segundos.

2. Remo en plancha elevada: se realiza con los antebrazos apoyados sobre un banco y una mancuerna en una mano. Desde esa posición, se ejecuta el movimiento de remo sin perder la estabilidad del torso. La propuesta es completar tres series de 10 a 12 repeticiones por brazo.

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3. Press Pallof: con una banda elástica o una polea ubicada a un costado, se extienden los brazos desde el pecho mientras se mantiene el torso estable. El objetivo es resistir la fuerza que intenta girar el cuerpo. La rutina contempla cuatro series de 12 repeticiones.

El press Pallof recurre a bandas elásticas o poleas para entrenar la resistencia del torso frente a las fuerzas de rotación (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Arrastre de plancha: requiere una cuerda de batalla conectada a un trineo. En posición de plancha sobre los antebrazos, se tira del implemento hacia el cuerpo con un brazo y luego se repite con el otro. Se recomiendan tres series por lado.

5. Crunch con polea: utiliza una máquina de cables para añadir resistencia a la flexión del tronco. El movimiento consiste en acercar los codos hacia las rodillas mediante la contracción abdominal, con una breve pausa en la posición inferior. Se comienza con tres series y se incrementa progresivamente el tiempo de contracción.

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El crunch con polea añade resistencia regulable a la flexión del tronco mediante el trabajo con cables (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Caminata con carga: consiste en sostener una mancuerna o pesa rusa en cada mano y caminar con pasos cortos, manteniendo contraídos los abdominales y los glúteos. El ejercicio comienza con intervalos de 20 segundos, que pueden prolongarse gradualmente.

7. Abdominales con mancuerna y press: sentado en el suelo, se sostiene una mancuerna frente al pecho. Luego, se baja el torso hasta apoyar los hombros y se regresa a la posición inicial mientras se eleva el peso por encima de la cabeza. La recomendación es realizar entre tres y cuatro rondas de 30 segundos, con pausas equivalentes.

El movimiento combina una incorporación del torso con la elevación de la carga por encima de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Core Iso Hold en banco inclinado: acostado sobre un banco declinado y con mancuernas livianas sobre los hombros, se extiende un brazo por encima de la cabeza y el otro hacia un costado. La posición se mantiene durante tres segundos antes de alternar. Se proponen tres series de 60 segundos.

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9. Superman en plancha: desde una plancha sobre los antebrazos, se sostiene una banda elástica y se extiende un brazo hacia adelante, como en el movimiento de vuelo del superhéroe. La contracción abdominal permite conservar el equilibrio. Se recomiendan tres series de ocho repeticiones por lado.

Extender un brazo hacia adelante con una banda elástica desafía el equilibrio y la resistencia a la rotación (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Molinillo de viento: se ejecuta con una pesa rusa elevada por encima de la cabeza. Desde una posición de piernas separadas, se desplaza la cadera hacia atrás y se inclina el torso hacia un costado, con la mirada dirigida hacia la carga. Se indican tres series de seis a ocho repeticiones por lado.

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11. Giro ruso: sentado con los talones apoyados, se sostiene una mancuerna o pesa rusa y se inclina ligeramente el torso hacia atrás. Luego, se rota de un lado al otro sin mover las caderas ni las rodillas. La propuesta es completar entre tres y cuatro series de 30 segundos.

La rotación controlada con una carga trabaja especialmente los oblicuos sin desplazar las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

12. Levantamiento en tres pasos: es una variante del levantamiento turco que comienza acostado, con una mancuerna o pesa rusa elevada.

El movimiento continúa al incorporarse primero sobre un codo y después sobre la mano, para elevar las caderas y extenderlas antes de regresar a la posición inicial. Se indican tres series de ocho a diez repeticiones por lado.

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Qué músculos intervienen en estos movimientos

El trabajo abdominal comprende diferentes estructuras que cumplen funciones específicas. Entre ellas se encuentran el recto abdominal, los oblicuos, el transverso del abdomen y los erectores espinales, que participan en la estabilización y los movimientos del tronco.

Los ejercicios con resistencia permiten distribuir el esfuerzo entre estos grupos musculares. A su vez, movimientos compuestos como las sentadillas y el peso muerto también exigen la activación coordinada del core para mantener estable la columna durante el levantamiento.