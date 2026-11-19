Putin, Xi y Trump durante la primera cumbre trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Sputnik/Sergei Bobylyov/Pool vía REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este jueves que su país, China y Rusia están en una “posición única” para discutir cómo reducir las armas nucleares del planeta, al abrir la primera reunión trilateral entre los tres líderes, celebrada a puertas cerradas en Shenzhen, en el sur de China.

“Como las tres mayores potencias nucleares del mundo, por mucho, Estados Unidos, Rusia y China están en una posición única para debatir cómo reducir la cantidad de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que alguna vez sean usadas”, dijo Trump en sus palabras iniciales. En ese mismo discurso afirmó que los tres países tienen una “responsabilidad especial” de mantener un diálogo “abierto, respetuoso y productivo” y que “ningún problema se resolvió jamás negándose a hablar de él”.

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La reunión se celebró en una villa de la ciudad china, en torno a una gran mesa redonda oscura, y terminó tras una hora y 20 minutos. Trump, que la calificó de “primer encuentro trilateral” de su tipo, aseguró que los tres líderes estaban “haciendo historia”.

Qué dijeron Putin y Xi

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante la reunión trilateral con Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre de la APEC, en Shenzhen, el 19 de noviembre de 2026. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, agradeció a China la organización y subrayó que era la primera vez que se reunían, en este formato, los líderes de tres países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que los une no solo haber sido vencedores de la Segunda Guerra Mundial, sino también una “responsabilidad compartida” de preservar la paz y la seguridad internacionales. Habló además de ampliar la cooperación económica y en seguridad alimentaria y energética, y sostuvo que los tres tienen “intereses en común” para resolver conflictos regionales, “incluido, por supuesto, el de Ucrania”.

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Putin añadió que ese conflicto fue tema el miércoles con Xi y que este jueves, “a iniciativa del presidente de Estados Unidos”, le dedicaron “mucha atención” en su reunión bilateral. Trump confirmó que había hablado con Putin durante un buen rato sobre la guerra y dijo que “están pasando cosas” y que confía en que “el otro lado” también quiera ponerle fin. El presidente chino, Xi Jinping, por su parte, dijo que los tres países deberían “salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales”.

El telón de fondo nuclear

Trump, Xi y Putin caminan juntos antes de su reunión trilateral en la Villa Kylin, en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026. (Doug Mills/Pool vía REUTERS)

Washington había anticipado que el desarme nuclear estaría en la agenda, después de que en febrero expirara el tratado New START, el último que limitaba los arsenales de Estados Unidos y Rusia. El pacto, firmado en 2010, fijaba un tope de 1.550 ojivas estratégicas desplegadas y 800 lanzadores para cada país. Desde entonces, ambos quedaron sin restricciones.

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China sostiene desde hace tiempo que Washington y Moscú deben reducir primero sus enormes arsenales antes de aceptar conversaciones sobre el suyo, que es más pequeño, según AFP. Estados Unidos, en cambio, insiste en que cualquier nuevo acuerdo debe incluir a Pekín, algo que el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó por su arsenal “vasto y en rápido crecimiento”.

Una cumbre con más símbolos que resultados

Los analistas esperaban que el encuentro tuviera más peso simbólico que resultados concretos. Fuera de la sala, despertó alarma y también ironías: algunos temen que las tres potencias busquen dividir el mundo en esferas de influencia y decidir sobre Ucrania sin Kiev ni Europa. Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute, dijo a la AFP que la cita “le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania con aparentemente pocas repercusiones”. El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que Xi y Putin “están usando a Trump como a un violín barato”.

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Antes, Trump había mantenido un encuentro con Putin, el primero entre ambos desde agosto de 2025. Según AFP, Trump lo llamó su “amigo” y el ruso le respondió en inglés: “Encantado de conocerlo”. Después, Trump se reunió a solas con Xi, por tercera vez este año, y destacó su “relación muy especial”.