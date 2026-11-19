La espinaca se desarrolla mejor durante los períodos de temperaturas moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La espinaca es una hortaliza de ciclo corto que se adapta mejor a los períodos frescos. La planificación de la siembra, manejo de la humedad y cosecha escalonada permiten sostener la producción de hojas durante más tiempo.

El clima fresco define el calendario de cultivo

La espinaca (Spinacia oleracea) es una especie anual que responde de forma sensible a la temperatura y a la duración del día.

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La ficha Ecocrop de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sitúa su rango térmico óptimo entre 13 y 20℃ (55,4 y 68℉), con un límite absoluto que va de 2 a 27℃ (35,6 a 80,6℉). Esos datos orientan la elección de las fechas de siembra según el clima local.

Las hojas externas pueden cosecharse de forma gradual para prolongar la producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos consultados por Garden Gate Magazine recomiendan sembrar la espinaca para el ciclo de primavera entre 4 y 6 semanas antes de la fecha promedio de la última helada. Para una cosecha de otoño, propone hacerlo entre 6 y 8 semanas antes de la primera helada.

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La Royal Horticultural Society (RHS) coincide en que el cultivo se desarrolla con mayor regularidad en temperaturas moderadas y advierte que el calor o sequedad pueden adelantar la floración.

Cuando aparece el tallo floral, la planta destina recursos a la producción de semillas y se reduce el período útil de recolección. El texto también advierte que, ante temperaturas de 27℃ (80℉) y días más largos, las hojas pueden adquirir sabor amargo. En zonas de verano cálido, sombra ligera y riego regular ayudan a mantener el suelo más fresco.

Un suelo fértil, bien drenado y con humedad constante favorece el crecimiento de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siembra directa evita intervenir raíces jóvenes

Además, los especialistas recomiendan colocar las semillas directamente en el suelo, a unos 1,3 cm de profundidad y 5 cm de distancia entre ellas. Cuando las plántulas alcanzan cerca de 5 cm de altura, aconseja eliminar algunas con tijera para dejar una separación final de 10 a 15 cm. Ese método evita alterar las raíces superficiales de las plantas que permanecen.

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Antes de sembrar, conviene preparar un sector con exposición solar. La FAO indica que la espinaca requiere suelos bien drenados, de fertilidad alta y con un pH óptimo de entre 6 y 7,5. La RHS recomienda un suelo fértil que retenga humedad y tenga materia orgánica.

La siembra directa permite evitar alteraciones en las raíces jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los cultivos que atraviesan el verano, la entidad señala que la media sombra puede resultar conveniente. Las tareas básicas durante la implantación pueden resumirse en los siguientes puntos:

Incorporar compost o materia orgánica bien descompuesta antes de la siembra.

Mantener el suelo húmedo, sin encharcamientos, sobre todo durante la germinación.

Retirar malezas para reducir la competencia por agua y nutrientes.

Aplicar una capa de paja u otro acolchado para conservar la humedad y limitar la aparición de malezas.

El material precisa que las semillas germinan mejor cuando el suelo se encuentra entre 7 y 20℃ (45 y 68℉). Si el final del verano mantiene temperaturas elevadas, acolchado, riego y tela de sombra pueden colaborar con el enfriamiento del terreno hasta que las plantas se establezcan.

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La media sombra puede ayudar a proteger el cultivo cuando aumentan las temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cosecha parcial prolonga la producción de hojas

La espinaca admite una recolección gradual. Se pueden cortar o desprender las hojas externas desde la base y dejar el centro de la planta para que continúe emitiendo follaje.

La RHS aconseja cosechar con regularidad y señala dos posibilidades:

Retirar unas pocas hojas de cada ejemplar en varias ocasiones. Cortar la planta cerca de su base cuando ya está desarrollada; si conserva buenas raíces, puede rebrotar para una nueva cosecha.

La planificación según las heladas locales permite ajustar los momentos de siembra y cosecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento de cosecha depende del uso previsto. Las hojas jóvenes pueden consumirse crudas, mientras que las de mayor tamaño suelen destinarse a cocciones breves. Según la guía de RHS, las primeras hojas pueden estar listas alrededor de un mes después de la siembra y las maduras, cerca de dos meses después. Aunque los tiempos varían con la temperatura y las condiciones de cultivo.

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Luego de la recolección, la recomendación es lavar las hojas para quitar tierra y secarlas bien. El texto sugiere guardarlas en refrigeración dentro de una bolsa o recipiente con papel absorbente seco, una medida que reduce la acumulación de humedad. El texto estima una conservación de aproximadamente una semana.

La elección de variedades aptas para pasar el invierno puede ampliar la ventana de cosecha en climas adecuados. La publicación recomienda proteger las plantas maduras frente a heladas fuertes; la RHS también plantea elegir materiales resistentes para las siembras de fines de verano y otoño. El calendario final deberá ajustarse a la fecha habitual de heladas y evolución de la temperatura en cada lugar.

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