La limpieza frecuente con métodos suaves ayuda a conservar el acabado de los revestimientos próximos a la zona de cocción.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acumulación de aceite sobre los azulejos próximos a la zona de cocción puede retirarse con una limpieza suave y frecuente que evite rayar el acabado, una precaución relevante en superficies esmaltadas y juntas porosas.

La grasa requiere limpieza antes que desinfección

El ceramista Josh Blanc explicó a Martha Stewart, sitio especializado en tareas domesticas, que el cuidado del revestimiento debe tratarse con la misma atención que una pieza decorativa. Su recomendación se centra en ingredientes de uso doméstico y en paños no abrasivos, para retirar la grasa sin alterar el acabado.

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La pauta coincide con el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la limpieza de superficies: antes de desinfectar, cuando ello resulte necesario, hay que quitar la suciedad con agua y jabón o detergente.

Un paño suave permite retirar los restos de aceite del revestimiento sin rayar el esmalte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo advierte que la materia orgánica puede limitar la acción posterior de un desinfectante y que las concentraciones excesivas de productos químicos pueden deteriorar las superficies.

En una cocina doméstica, la grasa que salpica desde la hornalla o la sartén no implica por sí sola que sea preciso desinfectar.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan que la limpieza regular suele ser suficiente. Mientras que la desinfección cobra relevancia cuando hay una persona enferma o una situación que la justifique.

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Las salpicaduras de la zona de cocción pueden acumularse en los azulejos y las juntas con el uso diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla casera para los azulejos de la cocina

Blanc propuso preparar una solución para pulverizar sobre el salpicadero. La fórmula reúne agentes que ayudan a desprender la grasa y puede aplicarse con un paño reutilizable o papel de cocina. Los ingredientes necesarios son:

60 mililitros de vinagre blanco.

2 cucharaditas de bórax.

830 mililitros de agua caliente.

60 mililitros de detergente líquido para vajilla.

20 gotas de aceite esencial, de forma opcional.

Luego de rociar la superficie, el residuo debe retirarse sin frotar con elementos ásperos. Blanc recordó que los esmaltes cerámicos tienen una composición similar al vidrio. Por ese motivo, los estropajos abrasivos pueden dejar microarañazos; con el tiempo, esas marcas facilitan que la suciedad quede atrapada y hagan más difícil la limpieza posterior.

Como regla práctica, Blanc sugirió considerar si una esponja o un producto serían apropiados para limpiar el parabrisas de un auto. Si la respuesta es negativa, tampoco deberían utilizarse sobre ese revestimiento.

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Los estropajos abrasivos pueden generar microarañazos que retienen suciedad con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acabado y el relieve determinan el cuidado

La facilidad de limpieza cambia según el tipo de material. De acuerdo con el profesional citado, los azulejos de alta densidad y alto brillo suelen requerir menos esfuerzo que las piezas mates o delicadas. Los materiales más porosos son más susceptibles a los efectos de limpiadores agresivos; el porcelanato, en cambio, se encuentra entre los más densos.

Los diseños con relieves o texturas también demandan más tiempo, ya que la grasa puede acumularse en hendiduras y bordes. Antes de instalar un revestimiento, conviene revisar las instrucciones de mantenimiento y resistencia del material elegido, en especial si estará detrás de una zona de cocción de uso intensivo.

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La OMS recomienda seleccionar cuidadosamente el desinfectante y su concentración para reducir el riesgo de daños materiales y exposición química. También indica no combinar productos de limpieza, ventilar el ambiente y mantener estos materiales fuera del alcance de niños y animales. Estas precauciones son relevantes si se decide usar un producto distinto de la mezcla de limpieza habitual.

Una pantalla antisalpicaduras ayuda a limitar la dispersión de aceite durante la preparación de alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juntas suelen concentrar suciedad visible

Para Blanc, cuando las personas perciben que un revestimiento está sucio, el problema suele estar en la junta y no en el azulejo. El color influye en cuánto se nota el aceite que se absorbe con el paso del tiempo: las juntas grises o de tonos cálidos pueden disimularlo más que las blancas.

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La protección de las juntas es otro punto central. El especialista aconsejó aplicar un sellador al instalarlas y repetir el procedimiento cada año para contribuir a su conservación.

El sellado periódico de las juntas contribuye a reducir la absorción de grasa y manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa tarea debe realizarse de acuerdo con las indicaciones del producto seleccionado y del material. Una rutina breve puede reducir la acumulación sin recurrir a limpiezas intensivas:

Pasar un paño sobre el salpicadero después de cocinar con aceite o salsas que salpiquen.

Colocar una pantalla antisalpicaduras sobre la sartén durante preparaciones que desprendan aceite.

Retirar las manchas visibles antes de que se adhieran a los azulejos y las juntas.

Renovar la protección de las juntas de forma periódica.

La limpieza cotidiana, el uso de utensilios suaves y la atención a las indicaciones del material permiten atender la grasa sin someter el revestimiento a fricción o productos innecesariamente agresivos.